AEX doet nieuwe gooi naar all-time high na techrally Wall Street

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De AEX-index doet vandaag een nieuwe gooi naar het all-time high van 829,66 punten (intraday), na de sterke beursdag op Wall Street en het smakelijke toetje dat Meta en Amazon serveerden.

De futures duiden op een 0,5% hogere opening. Beleggers kunnen even op adem komen na het cijfergeweld van gisteren. Alleen TomTom opende de boeken. Verder is het wachten vooral op het Amerikaanse banenrapport, om 14.30 uur vanmiddag.

TomTom opnieuw in rode cijfers

Tom Tom wist in het vierde kwartaal de omzet slechts mondjesmaat op te voeren en eindigde opnieuw in de rode cijfers. De positieve verrassing lijkt in de kasstroom te zitten. Analist Peter Schutte duikt in de cijfers. Houd de site goed in de gaten.

Het concern is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. "De oude navigatiesystemen hebben plaatsgemaakt voor realtime, gedetailleerde kaarten, navigatiesoftware en verkeersinformatie", zei topman en mede-oprichter Harald Goddijn onlangs in een interview met mijn collega Youri van Heumen. Goddijn is een van de weinige nog échte ondernemers onder de beursfondsen. Hij heeft al eerder een omslag gemaakt. TomTom vloeit voort uit Palmtop, een handheld computer avant la lettre, dat de boomers onder ons nog wel wat zegt.

Azië zet rally voort die op Wall Street is begonnen

De meeste markten in Azië zetten de rally voort die op Wall Street was begonnen. Vooral techaandelen waren in trek, na de positieve verrassingen van Meta en Amazon. Vooral de beurs van Zuid-Korea had er duidelijk zin in. Alleen Shanghai bleef achter.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225: +0,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -1,5%

Hang Seng (Hongkong): +0,2%

Kospi (Zuid-Korea): +2,8%

Techaandelen lagen er overwegend goed bij, op Alibaba en Baidu na:

Alibaba -1,3%

Baidu -1,9%

Prosus-deelneming Tencent +1,6%

TSMC +1,1%

Samsung +1,9%.

Koopjesjagers grazen Wall Street af

Koopjesjagers graasden donderdagavond Wall Street af, na de sell-off de dag ervoor. Woensdagavond was de teleurstelling groot dat de Fed geen haast heeft met het verlagen van de rente. Maar later daalde het stof neer. Beleggers leken zich te realiseren dat uitstel geen afstel was. Bovendien schetste voorzitter Jerome Powell een zonnig beeld van de Amerikaanse economie. Kortom: het glas was donderdag weer halfvol.

De S&P 500 en de Nasdaq stegen ieder met 1,3% en de Dow Jones-index won 1%.

En toen moesten de drie techreuzen Meta, Amazon en Apple nog komen. De koers van Meta schoot in de nabeurshandel met maar liefst 15% omhoog, nadat het social media-bedrijf had aangekondigd voor het eerst in zijn geschiedenis dividend uit te keren. Aandeelhouders kunnen $0,50 per aandeel tegemoet zien. Ook de winstverdriedubbelaar die in de kwartaalcijfers zat, viel bij beleggers in de smaak.

Ook Amazon kreeg beleggers op de banken voor de kwartaalcijfers: ruim 7% kwam erbij in de handel na sluiting van Wall Street. Het concern presteerde boven verwachting.

Apple daarentegen stelde teleur. Zwakke verkoopcijfers van de iPhone en een toenemende krimp van de omzet in China (een van de belangrijkste afzetmarkten van het bedrijf) schoten beleggers in het verkeerde keelgat. De koers koerste ruim 5% lager in de nabeurshandel.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een hogere opening.

In Azië kleurden de koersenborden grotendeels groen (en dan met name Zuid-Korea). Alleen in Shanghai wil het maar niet vlotten.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt naar 13,88

De euro stijgt ietsje ten opzichte van de dollar en noteert 1,0881

De Nederlandse tienjaarsrente daalt met maar liefst 9 basispunten naar 2,42%. Dat heeft technisch analist Royce Tostrams goed gezien. De Amerikaanse stijgt met 2 basispunten naar 3,89%. Die 4 is nu weer ver weg.

Goud ligt vrijwel vlak op $2.055,48 per troy ounce.

De olieprijzen zitten circa 0,4% in de lift. Voor een vat WTI moet nu $74,13 worden betaald en een vat Brent-olie kunt u nu kopen voor $79,05.

Bitcoin stijgt ook met 0,5% naar $43.111,10.

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Adviezen

Diverse Nederlandse aandelen zijn door de wasstraat gegaan, maar dat heeft niet geleid tot advies- of koersdoelwijzigingen. OK, vooruit, OCI staat nu bij Berenberg op het kooplijstje en het koersdoel is fors omhoog gegaan.

OCI: naar €38 van €26 en advies omhoog van houden naar kopen - Berenberg

De overige adviezen:

De agenda: Banenrapport

Het belangrijkste agendapunt is ongetwijfeld het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. In de toelichting op het rentebesluit wees Fed-voorzitter Jerome Powell er diverse keren op dat de Federal Reserve een dubbel mandaat heeft: prijsstabiliteit èn volledige werkgelegenheid.

Het laatste houdt in dat de werkloosheid onder de 4% moet blijven. Zoals u kunt zien is dat nog steeds het geval.

Economen verwachten dat de werkloosheid in januari iets is opgelopen naar 3,8%.

Het rapport meldt ook hoeveel banen er zijn bijgekomen. In december waren dat er verrassend veel: er kwamen toen maar liefst 216.000 banen bij, tegen 173.000 in november. Economen hadden een toename van 170.000 verwacht. De groei in januari zal naar verwachting wat minder uitbundig zijn: er wordt een toename van 180.000 arbeidsplaatsen verwacht.

Kijk vanmiddag ook naar de ontwikkeling van de loongroei. Een loon-prijsspiraal zal de Fed koste wat kost willen voorkomen. In december kregen werknemers er gemiddeld 0,4% bij ten opzichte van de maand ervoor. Dat lijkt weinig, maar op jaarbasis stegen de lonen met gemiddeld 4,1%, ietsje meer dan in november (4%). De verwachting is dat de lonen op maandbasis met 0,3% zijn gestegen en op jaarbasis met 4,1%. Dat is nog steeds aan de hoge kant.

Cijfers oil majors

Verder openen na de middagboterham twee grote Amerikaanse oliebedrijven de boeken over Q4: Chevron en Exxon Mobil.

Gisteren viel die eer te beurt aan Shell, dat betere cijfers presenteerde dan verwacht, nóg eens voor miljarden dollars aan eigen aandelen inslaat en net als de Amerikaanse concurrenten nog altijd vol inzet op olie en gas. Extinction Rebellion zal het tandenknarsend gadeslaan, maar voor aandeelhouders is het prachtig. "Beleggers met aandelen Shell in portefeuille hebben niets te mopperen. Het is topman Wael Sawan menens met het overbruggen van de waarderingskloof met Amerikaanse peers als Exxon Mobil en Chevron", schreef analist Martin Crum in een analyse van de cijfers. Vanmiddag merken we of die kloof nog een beetje verder wordt gedicht.

Ook de Amerikaanse farmareus AbbVie komt met cijfers. Het concern strooit momenteel met miljarden om andere bedrijven op te kopen. Wat betekent dat voor de resultaten?

Verder komt het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan. Dat ziet er veelbelovend uit. Eerder deze week bleek dat het 'grote' consumentenvertrouwen (bijgehouden door The Conference Board) was opgelopen naar het hoogste niveau in twee jaar.

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda:

08:45 uur: Fra, industriële productie, december

13:00 uur: AbbVie, cijfers vierde kwartaal

13:00 uur: Chevron, cijfers vierde kwartaal

13:00 uur: Exxon Mobil, cijfers vierde kwartaal

14:30 uur: VS, banengroei en werkloosheid, januari

16:00 uur: VS, fabrieksorders, december

16:00 uur: VS, consumentenvertrouwen, januari (gemeten door Universiteit van Michigan)

En dan nog dit

Big tech en AI is nog verre van afgeschreven:

Niet elke markt is even rentegevoelig.

Grafiek van Daalder:

De vraag naar goud steeg in 2023 naar recordhoogte

‘But #gold has no cash flows.’

‘But gold has no intrinsic value.’

‘But gold storage is expensive.’



Succes vandaag!