Meer winst KPMG ondanks fraude

KPMG stelt de publicatie van het jaarrapport over het gebroken boekjaar 2022/2023 (dat loopt van 1 oktober tot 30 september) opnieuw uit. Reden daarvoor is het nog immer niet afgeronde onderzoek naar examenfraude.

Wel heeft KPMG de cijfers over het afgelopen boekjaar en het transparantieverslag gepubliceerd. De cijfers laten een forse groei zien. KPMG Accountants heeft zijn omzet in 2022/23 opgevoerd van €351,4 miljoen naar €391,9 miljoen. De inkomsten uit oob-klanten (organisaties van openbaar belang) stegen met 8,9% en de omzet uit niet oob-klanten met 16,7%.

In het transparantieverslag wordt aandacht besteed aan de examenfraude. Uit het eigen onderzoek is gebleken dat in de afgelopen vijf jaar gemiddeld meer dan 100 medewerkers elk jaar betrokken waren bij examenfraude. Die fraude hield in dat medewerkers verplichte examens moesten afleggen, en deze examens succesvol aflegden omdat zij vooraf over de antwoorden van die examens beschikten. KPMG onderzoekt nog welke rol deze medewerkers en functionarissen hebben gehad: in het distribueren van de antwoorden, in het laten slagen van de frauderende medewerkers, in het gebruik maken van de antwoorden.

KPMG-bestuursvoorzitter Stephanie Hottinghuis geeft aan dat deze examenfraude volstrekt onaanvaardbaar is. KPMG heeft de AFM en de PCAOB, de Amerikaanse toezichthouder, erover ingelicht. Opvallend is wel dat KPMG zelf niet spreekt over examenfraude, maar de eufemistische term ‘delen van antwoorden’ (answer-sharing) gebruikt.

In het kader van het onderzoek heeft Roger van Boxtel zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen neergelegd en is Marc Hogeboom teruggetreden als hoofd Assurance.

Aangezien een deel van de medewerkers betrokken is bij wettelijke controles en daar zelf ook moet controleren op fraude, licht deze kwestie zeer gevoelig. KPMG meldt een disciplinaire procedure te zijn gestart. Welke personen zich schuldig hebben gemaakt en welke sancties zijn of zullen worden opgelegd, wordt door KPMG nog niet gemeld.