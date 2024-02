IEX Slotcall van donderdag 1 februari 2024

Wall Street beleeft vandaag een hersteldagje, terwijl Amsterdam als een van de weinige Europese beurzen stijgt. In Parijs (-1%), Brussel (-1,3%) en Zürich (-1,1%) zijn de verliezen fors. Veel van de mineur komt op conto van de banken die vandaag massaal werden gedumpt. Gelukkig hebben wij Shell nog, en Adyen, en natuurlijk onze chippers.

Terwijl gisteren op Wall Street tech zwaargewichten als AMD, Microsoft, Qualcomm en Alphabet (Google) met cijfers doorkwamen en een kleine techcrash veroorzaakten, was het vandaag in Amsterdam de beurt aan onze eigen AEX-grootgewichten Shell en ING.

Shell verdiende $7,3 miljard in het vierde kwartaal van 2023, terwijl $6,0 miljard was voorzien. De operationele vrije kasstroom bedroeg maar liefst $ 12,6 miljard, ook meer dan verwacht. Daar kun je de nodige windmolenparken en zonnevelden van aanleggen, maar Shell houdt het liever nog even bij de core-business olie en gas. De cijfers werden goed ontvangen. Tegen 12 uur in de middag noteerde het aandeel €12,89, een winst van 3%.

Analist Martin Crum van de IEX Beleggersdesk is ook positief. "Beleggers met aandelen Shell in portefeuille hebben niets te mopperen. Het is topman Wael Sawan menens met het overbruggen van de waarderingskloof met Amerikaanse peers als Exxon Mobil en Chevron. Spoiler alert: dat zal normaliter niet geheel lukken, maar het verschil is inmiddels in ieder geval wel verkleind."

Genoeg voor een koopadvies? Lees de analyse.

ING is een ander verhaal. Dat aandeel opende vanochtend 8% lager. Ja, de winst in het laatste kwartaal van 2023 was flink hoger dan een jaar eerder, maar de rentebaten waren lager dan consensus en de voorzieningen voor slechte leningen waren opmerkelijk gering. Daar bovenop kwam een zwakke outlook. Ook het uitblijven van een nieuw aandeleninkoopprogramma deed zich voelen.

Desondanks spreekt analist Martin Crum van de IEX Beleggersdesk van een misplaatste reactie van beleggers. "Beleggers in de bank hebben bar weinig reden tot klagen: ING heeft in totaal (het voorgestelde slotdividend over 2023 meegerekend) €3,8 miljard aan dividend uitgekeerd. Daar bovenop is het afgelopen jaar voor maar liefst €4 miljard aan eigen aandelen ingekocht." Lees hier de analyse.

De redelijke vierdekwartaalcijfers van ING Groep krijgen een sterk negatief onthaal. Belangrijkste oorzaken voor de koersdaling lijkt gelegen in een licht afkalvende rentemarge en het uitblijven van een nieuw aandelen-inkoopprogramma.https://t.co/NmFOVLz01n pic.twitter.com/ZpDzpMNocr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 1, 2024

Analist Patrick Beijersbergen van de IEX Beleggersdesk pakt vandaag uit met uitgebreid verhaal over de sterkedrankaandelen Campari, Diageo, Pernod Ricard en Rémy Cointreau. China heeft gedreigd de import van Europese sterke dranken te beperken. Twee aandelen springen er volgens Beijersbergen positief uit.

Beleggers die van borrelbedrijven houden, moeten voortaan weer over de grens kijken. IEX vergelijkt de sterkedrankaandelen Campari, Diageo, Pernod Ricard en Rémy Cointreau met elkaar.https://t.co/UdAzGF6IQT — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 1, 2024

Inflatie blijft hoog

De inflatie in de eurozone is in januari minder sterk gedaald dan was voorzien. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,8 procent op jaarbasis. De inflatie was 2,9 procent in december en 2,4 procent in november. In januari 2023 bedroeg de inflatie nog 8,6 procent. Er was vooraf door economen gemiddeld gerekend op een daling tot 2,7 procent.

De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in januari 3,3 procent op jaarbasis, tegen 3,4 procent een maand eerder. Hierin worden de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak niet meegenomen. Ook hier was een sterkere daling tot 3,2 procent voorzien.

Wanneer komt die eerste renteverlaging?

Een blijvend hoge inflatie past niet in het straatje van de ECB, dat met een serie renteverhogingen de inflatie terug wil krijgen naar 2%. Toch houdt de markt ernstig rekening met de eerste renteverlaging van de ECB rond de zomer. Tenminste, als de Europese economie vreugdeloos blijft doormodderen en van een hernieuwde inflatiespike geen sprake is.

Lane: The January figure this morning has inflation at 2.8 percent, down from 2.9 in December.



We have seen a significant disinflation over the past year



2/2 pic.twitter.com/KvY7pR37I3 — European Central Bank (@ecb) February 1, 2024

Aan de andere kant van de oceaan maakte Jerome Powell van de Fed gisteravond duidelijk dat er over een eerste renteverlaging in maart niet wordt gedacht. Men wil eerst de vele inflatiedata goed begrijpen. Daarnaast zijn de Amerikaanse arbeidsmarkt en de Amerikaanse economische groei robuust genoeg om de huidige financiële verkrappingsactie nog even te weerstaan. Ofwel, de Fed voelt geen haast om de teugels te laten vieren.

"Continued declines in inflation are really the main thing we're looking at," Fed Chair Powell says. "We don't have a growth mandate." pic.twitter.com/gweT2DT0df — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 31, 2024

Over het moment waarop de Fed zal beginnen met de eerste renteverlaging zijn grote vermogensbeheerders het met elkaar oneens, getuige een verhaal op IEX Profs waarin economen van Pimco, DWS, abrdn en Fidelity International de persconferentie van gisteravond van verschillend commentaar voorzien.

Goldman Sachs en Barclays doen ondertussen aan stuivertje wisselen.

GOLDMAN SACHS EXPECTS ???? FED TO BEGIN RATE CUTS IN MAY INSTEAD OF MARCH



BARCLAYS CHANGES FIRST FED RATE-CUT FORECAST TO MAY FROM MARCH — Evan (@StockMKTNewz) February 1, 2024

Vandaag kwamen ook de cijfers van Amerikaanse inkoopmanagers uit. Dat zijn belangrijke cijfers want meer dan andere data vertellen deze iets over de toekomstige economische ontwikkeling. Enfin, de inkoopmanagersindex steeg van 47,1 in december naar 49,1 in januari. Gunstig.

Amerikaanse industrie groeit nog iets harder: De Amerikaanse industrie is in januari nog iets harder gegroeid dan aanvankelijk gedacht. Dit bleek donderdag uit definitieve cijfers van S&P Global. https://t.co/uCvDcDzyyw pic.twitter.com/y1Ep0YlTqy — BeursTweets (@beurstweets) February 1, 2024

Top drie stijgers/dalers

Brede markten

Bitcoin doet niets, euro verzwakt een beetje, goud stijgt en dat doet de olieprijs ook. In de VS komen nabeurs Apple, Amazon.com en Meta met cijfers. Dat kan de nodige reuring geven.

Aandelen in de belangstelling

ING (-6,4%%) daalt dus op zwakke cijfers. ABN AMRO (-3,7%) doet gezellig mee. De cijfers van ABN AMRO over twee weken beloven nog wat.

(-6,4%%) daalt dus op zwakke cijfers. (-3,7%) doet gezellig mee. De cijfers van ABN AMRO over twee weken beloven nog wat. Shell (+2,1%) komt met sterke cijfers en de nodige douceurtjes aan aandeelhouders.

(+2,1%) komt met sterke cijfers en de nodige douceurtjes aan aandeelhouders. KPN (+3,1%) kreeg van de Amerikaans zakenbank Citi een koopadvies met als koersdoel €3,55.

(+3,1%) kreeg van de Amerikaans zakenbank Citi een koopadvies met als koersdoel €3,55. Adyen (+2,3%) gaat samenwerken met de Amerikaanse financiële dienstverlener voor mkb-bedrijven BILL.

(+2,3%) gaat samenwerken met de Amerikaanse financiële dienstverlener voor mkb-bedrijven BILL. UMG (-0,4%) is begonnen muzikanten uit de eigen stal van TikTok te halen.

(-0,4%) is begonnen muzikanten uit de eigen stal van TikTok te halen. ASR (+0,2%) verkoopt KNAB en ontvangt daar 510 miljoen voor.

(+0,2%) verkoopt KNAB en ontvangt daar 510 miljoen voor. ASML (+1,8%) stijgt scherp. Heeft dat te maken met twee nieuwe koopadviezen van JP Morgan en Bernstein? Ook de andere chippers liggen er vandaag mooi bij.

(+1,8%) stijgt scherp. Heeft dat te maken met twee nieuwe koopadviezen van JP Morgan en Bernstein? Ook de andere chippers liggen er vandaag mooi bij. Eurocommercial properties (-2,9%) en ook de andere vastgoedfondsen beleven vandaag een rode dag. De rente-ontwikkeling kan het niet zijn.

(-2,9%) en ook de andere vastgoedfondsen beleven vandaag een rode dag. De rente-ontwikkeling kan het niet zijn. Philips (-1,6%) ontvangt een koersdoelverhoging (van €15 naar €16) van UBS, maar blijft op verkopen staan.

(-1,6%) ontvangt een koersdoelverhoging (van €15 naar €16) van UBS, maar blijft op verkopen staan. EXOR (+2,2%) profiteert van mooie cijfers van Ferrari. De luxe autofabrikant is goed voor meer dan een derde van de portefeuille van de investeringsmaatschappij.

(+2,2%) profiteert van mooie cijfers van Ferrari. De luxe autofabrikant is goed voor meer dan een derde van de portefeuille van de investeringsmaatschappij. Avantium (-0,6%) maakte op 26 januari een claimemissie bekend en sindsdien verkeert het aandeel in een vrije val. Dat werd al door de IEX Beleggersdesk voorspeld.

Rentes

Rentes gaan vandaag over een breed front omlaag. De inflatiecijfers stelden blijkbaar gerust. Uitzondering in de EU is Spanje de rente met 0,2% ziet stijgen naar 3,09%. Overigens hield de Bank of England de rente vandaag onveranderd. Niemand had anders verwacht. Ook de Bank of England zet de deur op een kiertje voor een renteverlaging over niet al te lange tijd.

Nederlandse tienjaars: 2,45% (-2,7%)

Duitse tienjaars: 2,16% (-3,5%)

Italiaanse tienjaars: 3,73% (-2,2%)

Britse tienjaars: 3,80% (-1,9%)

Amerikaanse tienjaars: 3,89% (-1,9%)

Japanse tienjaars: 0,69% (-1,5%)

Peildatum: 16.00 uur

Laatste adviezen

Wisselende adviezen voor Philips en veel nieuwe koopadviezen voor techreuzen Alphabet en Microsoft die gisteren doorkwamen met cijfers. Vooral die van Alphabet stelden teleur.

Bron: Guruwatch

Agenda van vrijdag 2 februari '24

In Amsterdam komt TomTom met cijfers.

In het buitenland zijn het onder meer UniCredit, AbbVie, Chevron en Exxon Mobil.

En dan is er nog macronieuws:



Dan nog even dit

Niet alleen de grote techbedrijven maar ook banken lozen personeel

Financial companies are leading the job cuts that we've seen so far this year pic.twitter.com/k7MufQXbfN — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 1, 2024

Logisch, want protectie leidt tot hogere prijzen

Als Trump de verkiezingen wint, zullen obligatieyields stijgen. Dat is de stellige overtuiging van DWS.https://t.co/AmS3muQkQ6 pic.twitter.com/S4brVwHxsJ — IEXProfs (@IEXProfs) January 30, 2024

Amerikaanse arbeidsmarkt verzwakt iets maar blijft sterk

Aantal nieuwe steunaanvragen VS omhoog: Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 27 januari gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. https://t.co/TECWthbdxL pic.twitter.com/AsEMfTmCUK — BeursTweets (@beurstweets) February 1, 2024

Wordt dit de grote nieuwe winstmaker van Apple?

Everyone is wearing these Nikes right now https://t.co/aFzDuIsr8N — Joe Weisenthal (@TheStalwart) February 1, 2024

Nee, Ferrari kwam vandaag met mooie cijfers