Fed live: Rente ongewijzigd - pas verlaging als inflatie 'duurzaam' naar 2% gaat

De Fed houdt de rente op 5 tot 5,25%. Een renteverlaging is pas aan de orde als de Fed 'meer' vertrouwen heeft dat de inflatie 'duurzaam in de richting van 2% beweegt'.

Het besluit om de rente ongewijzigd te laten is unaniem genomen. Voorafgaand aan het rentebesluit is de Amerikaanse tienjaarsrente met ruim 7 basispunten gedaald naar 3,98%, ongeveer het laagste niveau in drie weken.

Het was de vijfde keer op rij dat de rente onveranderd bleef. De recente cijfers duiden op een dalende inflatie en een robuuste arbeidsmarkt. Dat voedt de hoop dat er een zachte landing in zit, waarbij de inflatie langzaam naar de gewenste 2% wordt geduwd, zonder dat het leidt tot een recessie of grote werkloosheid.

Voor het toekomstige beleid zal de Fed kijken naar diverse data, waaronder de arbeidsmarkt, inflatiedruk, inflatieverwachtingen, internationale ontwikkelingen en ontwikkelingen in de financiële wereld.

Straks geeft Fed-voorman Jerome Powell een toelichting op het rentebesluit. De persconferentie kunt u hieronder bekijken vanaf 20.30 uur: