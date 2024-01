Fed live: Eerste renteverlaging in maart waarschijnlijk te vroeg

De Fed houdt de rente op 5 tot 5,25%, zoals algemeen was verwacht. Een renteverlaging is pas aan de orde als de Fed 'meer' vertrouwen heeft dat de inflatie 'duurzaam in de richting van 2% beweegt'. Maart is hiervoor waarschijnlijk te vroeg, zo zei Fed-president Jerome Powell. De S&P 500 zakte hierna verder weg.

Het rentebesluit zelf was een non-event. De algehele verwachting was dat het zogeheten federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) op hetzelfde niveau zou blijven. Dat gebeurde ook, voor de vijfde keer op rij. Het besluit werd unaniem genomen.

Fed-president: 'Renteverlaging in maart niet het meest voor de hand liggende scenario'

De verrassing van dit rentebesluit zat in de persconferentie na afloop. Voor wie had gehoopt dat de rente op de eerstvolgende vergadering, op 20 maart, omlaag kan, had Powell slecht nieuws. "Dat is niet het meest voor de hand liggende scenario", zo antwoordde hij op een vraag van een journalist.

Wanneer de tijd dan wél rijp is, wilde hij niet zeggen. Voor het toekomstige monetaire beleid zegt de Fed te kijken naar diverse data, waaronder de arbeidsmarkt, inflatiedruk, inflatieverwachtingen, internationale ontwikkelingen en ontwikkelingen in de financiële wereld.

In de toelichting op het rentebesluit schetste Powell een positief beeld van de Amerikaanse economie. De inflatie is duidelijk op zijn retour. Hiervoor kijkt de Fed naar de zogeheten kern-PCE-inflatie: de inflatie zonder volatiele zaken als voeding en energie. Dit cijfer daalde in december van 3,2% op jaarbasis naar 2,9%. Het lijkt een klein stapje, maar het brengt het doel van 2% wel dichterbij. En het was ook beter dan de 3,0% waarop was gerekend.

Ook is de economische groei sterk en de arbeidsmarkt robuust, zo benadrukte Powell meerdere malen. Maar hij probeerde wel de verwachtingen wat te temperen. Er is echt meer vertrouwen nodig dat de inflatie echt duurzaam naar de gewenste 2% nodig is. De Fed zal per vergadering bekijken of de rente omlaag kan.

Powell: meer data nodig voordat de rente omlaag kan

Hieronder in bullet points de highlights uit de persconferentie:

Powell verwacht een renteverlaging 'op een zeker moment' dit jaar.

Dat de inflatie naar 2% daalt is niet zeker, zo waarschuwt hij.

Indien nodig laat de Fed de rente langer zo hoog als nu.

Powell wijst op het risico aan beide kanten: te snel en te hard de rente verlagen kan ervoor zorgen dat de inflatie weer oploopt en de monetaire teugels weer moeten worden aangetrokken. Te weinig en te laat verlagen kan de werkgelegenheid en economische groei raken.

Powell bevestigt dat meer vertrouwen nodig is dat de inflatie naar 2% gaat. De Fed zal per vergadering bekijken of de rente omlaag kan.

Hij verwacht wel dat de Fed dat vertrouwen zal krijgen, maar benadrukt dat dit geen garantie is.

Powell wil nog niet spreken van een zachte landing. Het is volgens hem nog te vroeg om de overwinning uit te roepen.

De arbeidsmarkt is goed hersteld van de coronacrisis. 2022 was nog een teleurstellend jaar, maar in 2023 is de arbeidsmarkt hersteld.

Het risico dat de inflatie nog langere tijd boven de 2% blijft is volgens Powell groter dan het risico dat de inflatie weer zal oplopen.

"Dit is een goede economie", zei Powell. De economische groei is solide tot sterk. De toeleveringsketen is hersteld. En de arbeidsmarkt is sterk. De werkloosheid is al twee jaar onder de 4%: de grens die de Fed hanteert.

De rente in maart verlagen vindt Powell niet het meest voor de hand liggende scenario.

De Fed-president gaf geen antwoord op de vraag of hij een nieuwe termijn ambieert. Hij wil zich focussen op zijn werk.



Powell wees er diverse keren op dat de Federal Reserve een dubbel mandaat heeft: naast prijsstabiliteit is dat volledige werkgelegenheid.

Ter info: de grens voor het werkloosheidspercentage bedraagt 4%. Zoals u kunt zien is de arbeidsmarkt nog steeds robuust. Dit is de ontwikkeling van de werkloosheid in de afgelopen 12 maanden.

Amerikaanse lange rente zwabbert, S&P 500 zakt weg

Voorafgaand aan het rentebesluit is de Amerikaanse tienjaarsrente met ruim 7 basispunten gedaald naar 3,98%, ongeveer het laagste niveau in drie weken. Daarna zakte de rente nog wat verder weg tot 3,94%.

De S&P 500 stond eerder op de dag al op verlies, maar zakte in de laatste handelsuren verder weg, toen bleek dat een eerste renteverlaging waarschijnlijk nog wat langer op zich zal laten wachten. Een kwartier voor sluiting stond de index 1,5% in de min. Daar gaat-ie:

In mei lijkt renteverlaging Fed er dan toch te komen

Het ziet er al met al naar uit dat de rente in maart opnieuw een pas op de plaats maakt. Maar in mei lijkt het er wél van te komen. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat de rente dan nog steeds op het huidige niveau zit momenteel ingeprijsd op slechts 7,9%.

De persconferentie kunt u hieronder bekijken: