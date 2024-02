De kassa's van ING en Shell rinkelen en de Fed doet nog helemaal niks

De AEX-index opent naar verwachting 0,1% lager omdat de Fed in maart hoogstwaarschijnlijk de rente nog niet verlaagt. De cijfers van Shell vallen mee en bij ING is het helemaal kassa.

Laat Shell nou net een weging van meer dan 15% hebben in de AEX, dus willen we een beetje bij de all-time high in de buurt blijven, moet Shell niet ineens de hele AEX naar beneden trekken. Sowieso komt de AEX de afgelopen dagen per saldo amper van z'n plek. Iets met een stilte voor de storm?

Een nieuwe maand dus is het tijd voor inkoopmanagersindices - waarvan de cijfers in Nederland al ruim een jaar niet zo denderend zijn. Kijk hieronder vooral even mee naar het verloop van de afgelopen twee jaar. Sinds september 2022 is het niveau onder 50, wat duidt op economische krimp.

Wall Street

Dan meteen door naar Amerika, waar alle ogen gisterenavond gericht waren op Jerome Powell (Fed). Om 20.00 onze tijd nam de Fed een rentebesluit en die was in lijn met de consensus: onveranderd. Dat heeft met een aantal zaken te maken.

Allereerst koelt de economie enigszins af, waardoor een vroegere renteverlaging dichterbij komt. De banengroei valt relatief tegen en de arbeidskosten stijgen minder dan verwacht. Daarnaast viel ook de inkoopmanagersindex zwakker uit. Dat nieuws zorgt ervoor dat de kans dat de Fed met een kwartje verlaagt (in maart) met 16% toenam tot 61%.

Maar dat positivisme was van bijzonder korte duur, want Powell waarschuwde tijdens de persconferentie (terecht) dat zo'n scenario ook risico's met zich meebrengt. Te snel en te hard verlagen zorgt voor een hogere inflatie, waardoor de Fed de monetaire teugels moet aantrekken. Keerzijde: te laat of te weinig verlagen, raakt de economische groei hard. Is de timing mis, ben je terug bij af.

Kort samengevat is het bericht: "Het gaat de goede kant op, maar we zijn bang dat we de rente te snel zullen verlagen. We hebben vertrouwen, maar we willen nog meer bewijs zien dat de inflatie naar de 2% gaat en dan kijken we verder," aldus Powell. En zoals we Powell kennen, komt er altijd nog een uitspraak die de hele boel in beweging zet. Ook nu: "I don’t think it’s likely that the committee will reach a level of confidence by the March meeting, but that’s to be seen."

Hoe reageerde de markt daarop? Duidelijk. De dollar schoot omhoog en de Amerikaanse indices gingen de andere kant op: omlaag. Wall Street ging al lager van start, waardoor het totaalplaatje uiteindelijk uitliep op een deceptie. Kijk hieronder even mee naar de euro/dollar-grafiek.

Na de Fed-vergadering kwam halfgeleiderfabrikant Qualcomm nog met cijfers. Een sterke reactie kwam er niet, vanwege degelijke cijfers. Het concern rapporteerde een hogere winst dan analisten voorspelden en ook de winst viel hoger uit. Het bedrijf meldt een winst per aandeel van $2,75 met een omzet van $9,9 miljoen. Analisten verwachtten een winst per aandeel van $2,37 met een omzet van $9,4 miljoen.

Dan nog even de slotstanden van de belangrijkste Amerikaanse indices. De Dow Jones houdt de schade beperkt, techbeurs Nasdaq krijgt een pak rammel en de S&P 500 zit er midden in.

S&P 500: -1,6%

Nasdaq: -2,2%

Dow Jones: -0,8%

Ook zijn er nog genoeg cijfers te bewonderen en niet van de minste bedrijven: Meta, Amazon en Apple.

Azië

Dan nu door naar Azië, waar vannacht in alle vroegte inkoopmanagersindices bekend werden. De Japanse industrie blijft krimpen, hoewel minder hard dan vorige maand. De Chinese industrie groeit ook, in hetzelfde tempo als in december. De Aziatische beurzen noteren verdeeld, met ditmaal de Nikkei als rode lantaarndrager.

Hier de slotstanden van de belangrijkste indices op een rij (peilmoment 8.10u):

Nikkei 225: -0,8%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,6%

Hang Seng (Hongkong): +0,8%

Kospi (Zuid-Korea): +1,7%

ASR verkooopt Knab

Knab, onderdeel van ASR en nadrukkelijk besproken in een recent interview met CFO Ewout Hollegien, wordt verkocht aan de Oostenrijkse bankengroep Bawag. In juni volgt een Capital Markets Day, waarop ASR in zal gaan op wat er met de opbrengsten gedaan zal worden. Nog meer eigen aandelen inkopen misschien?

ASR kreeg Knab in oktober 2022 in handen door de overname van Aegon Nederland. Knab is een relatief jonge bank, die enkel online actief is en zich vooral richt op zzp’ers en kleine bedrijven. ASR wil als verzekeraar liever geen bankactiviteiten houden. Anyway, de transactie bedraagt ruim €500 miljoen en de solvabiliteitsratio gaat hierdoor met 13%-punt omhoog. Zie hieronder.

ING verdient flink aan rente en verdubbelt miljardenwinst in 2023

Dan naar de cijfers van ING, die de kassa flink deden rinkelen. De winst van ING is in Q4 met 43% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, vooral dankzij hogere rentebaten en lagere voorzieningen voor slechte leningen. Ten opzichte van het derde kwartaal zijn de rentebaten echter met 4% gedaald, wat overigens niet als een verrassing komt.

Positief puntje is wel dat ING vrijgevig is naar aandeelhouders. Over boekjaar 2023 wordt er voor €3,8 miljard aan dividend uitgekeerd. Tel hier het aandelen-inkoopprogramma van €2,5 miljard bij op en je komt uit op €6,3 miljard. Op een marktkapitalisatie van €46 miljard is dit 13,7%. Met dit beleid kan ING nog wel even doorgaan, want het bedrijf heeft een kapitaaloverschot van €7 miljard.

Volgens de analistenconsensus lag de focus voornamelijk op het verkrijgen van inzicht over de gezondheid van het leningenboek, het dividend en de toekomstige inkoop van eigen aandelen. Vorig jaar kondigde ING namelijk een nieuw aandelen-inkoopprogramma van €2,5 miljard aan, wat een flinke stap omhoog is ten opzichte van voorgaande programma's, die een omvang van €1,5 miljard hadden. Daar ontstaat een interessant patroon.

Want hoewel ING het niet vermeld, zien analisten van Morningstar een patroon waarbij het er alle schijn van heeft dat ING van plan is om (minimaal) de komende twee jaar elke zes maanden een terugkoop van in ieder geval €1,5 miljard uit te voeren. Hieronder nog even alle data op een rijtje:

Steven van Rijswijk (CEO) is blij met de prestaties van zowel de retailbank als de divisie voor zakelijke klanten. "De totale winst over 2023 is bijna verdubbeld naar €7,3 miljard. We hebben een rendement op het eigen vermogen van 14,8%. Dit komt vooral door hogere rente-inkomsten en relatief weinig risicokosten, wat duidt op een sterke financiële balans."

Shell

Om 8.00u was het de beurt aan Shell, waarover later een uitgebreidere update. Voor nu maakt Shell bekend het dividend met 4% te kunnen verhogen. Bovendien kondigt Shell een aandelen-inkoopprogramma aan van $3,5 miljard. In het afgelopen kwartaal verdiende Shell $7.306 miljoen dollar op aangepaste basis. Dat was in het vierde kwartaal van 2022 nog $9.814 miljoen dollar. Daarmee lag de winst circa $1,1 miljard dollar hoger dan in het derde kwartaal van 2023.

Volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research zou de winst van Shell afgelopen kwartaal uitkomen op $6.040 miljoen dollar. De operationele vrije kasstroom van Shell, een cijfer waar de markt naast de winst veel aandacht voor heeft, bedroeg afgelopen kwartaal $12,6 miljard dollar. Dat was in het vierde kwartaal van 2022 $22,4 miljard dollar en in het derde kwartaal van vorig jaar $12,3 miljard dollar.

Never sell Shell, toch? Beleggers zullen bij deze cijfers ook weer vooral aandachtig kijken naar dividendvoorstellen en aandeleninkoop. Goed, zoals gezegd: wordt vervolgd.

De indicatoren (peilmoment 8.15u):

De AEX opent naar verwachting iets lager

Europese futures staan overwegend lager

Azië eindigde verdeeld

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 14,35

De euro zakt naar 1,0794 dollar

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,43%

De goudprijs stijgt met 0,2% naar $2.043 per troy ounce

De olieprijzen lopen licht op. Een vat WTI kost $75,85.

Bitcoin noteert 1,2% lager op $42.102,55

Shorts

De AFM meldt deze shorts:

De agenda

00:30 - Japan inkoopmanagersindex industrie jan (def)

03:45 - China inkoopmanagersindex industrie jan (def)

07:00 - Deutsche Bank Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - Infineon Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - Sanofi Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - Siemens Health Q4-cijfers

Q4-cijfers 07:00 - ING Q4-cijfers

Q4-cijfers 08:00 - Shell Q4-cijfers

Q4-cijfers 09:00 - NL inkoopmanagersindex industrie jan (def)

10:00 - EU inkoopmanagersindex industrie jan (def)

11:00 - EU inflatie jan (voorlopig)

13:00 - Rentebesluit Bank of England

13:00 - Honeywell Q4-cijfers

Q4-cijfers 13:00 - Merck Q4-cijfers

Q4-cijfers 14:30 - VS wekelijkse steunaanvragen

15:45 - VS inkoopmanagersindex industrie S&P jan (def)

16:00 - VS inkoopmanagersindex diensten ISM jan (def)

16:00 - VS bouwuitgaven dec

22:00 - Amazon Q4-cijfers

Q4-cijfers 22:00 - Meta Q4-cijfers

Q4-cijfers 22:30 - Apple Q4-cijfers

Morgen is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van de enige echte IEX BeleggersPodcast. Aan het roer zit hoofd content Pieter Kort, geflankeerd door hoofd beleggersdesk Hildo Laman en Trade Republic-advisor Erik Mauritz.

Er zal volop gesproken worden over de toelichting van Jerome Powell op het Fed-rentebesluit, de cijfers van bijvoorbeeld Alphabet, Microsoft en Philips. Maar mocht u een speciaal verzoek hebben voor de heren, stuur uw vraag dan vooral in. Dat kan in het onderstaande reactieveld.

Veel plezier en succes vandaag.