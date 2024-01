Slotcall: Geen tiende plus op rij voor de AEX, techreuzen laten het afweten

Goed, het mocht een keer, na negen dagen stijging op rij: de AEX doet vandaag een stapje (0,3%) terug.

Dat komt vooral doordat zo'n beetje alles wat zich in de tech- of AI-hoek laat indelen het vandaag lastig heeft. De chippers, Wolters Kluwer, RELX, Adyen, Prosus staan allemaal op verlies.

Reden is de verre van enthousiaste ontvangst van de Q4-cijfers van Magnificent 7-leden Microsoft en Alphabet, maar ook chipmaker AMD stelde teleur. Met name de laatste twee noteren stevig lager, en slepen collega-techreuzen als Nvidia, Amazon en Meta mee omlaag.

Stocks of companies that are betting big on AI, including Alphabet, Microsoft and AMD, lost $190 billion in stock market value after reporting earnings numbers that failed to impress investors who had sent their shares soaring

Read more: https://t.co/ksxlLkdidD pic.twitter.com/kahLSXgM2t — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2024

Aan de andere kant van het spectrum zien we veel traditioneler industriële namen: Boeing (+5,4%) en General Motors (+3,4%) voeren na hun Q4-rapportages de S&P 500 aan. GM rapporteerde gisteren al en zet de rally voort, Boeing meldde na het 737-incident en de daaropvolgende koersval nog altijd verliezen, maar presteerde wel beter dan verwacht. De CEO vindt het "nu niet het moment" om een concrete outlook voor 2024 af te geven.

Novo Nordisk op een half biljoen

Een van de Europese Magnificent-bedrijven - hoeveel zouden die titel mogen voeren? - is het Deense Novo Nordisk. Dat liet nog maar eens zien hoe enorm het scoort met obersitas- en diabetes-medicijnen Wegovy en Ozempic en tikte mede dankzij een sterke outlook voor het eerste de $500 miljard beurswaarde aan.

Novo Nordisk beats earnings expectations as Wegovy, Ozempic demand soars https://t.co/HdwQ1nNqqN — CNBC (@CNBC) January 31, 2024

In Nederland was het de beurt aan iets minder grote namen om de boeken te openen. KPN verrast zelden en maakte vandaag ook geen bokkesprongen. Het herhaalde de eerder afgegeven ouitlook en presteerde over de hele linie ietsje beter dan verwacht, wat werd beloonfd met een koerssprongetje van 0,7%

Analist Martin Crum heeft de sommen al reeds gemaakt. Zijn advies leest u hier:

KPN mist een vleugje ambitiehttps://t.co/07fcgeV1Ub — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 31, 2024

Corbion had vandaag een beleggersdag waarop het voedingsconcern een langverwachte strategie-update gaf. Een mixed bag, luidt het analistencommentaar daarop, en ook de markt kon het allemaal niet echt bekoren. Het aandeel leverde een kleine 5% in.

Voor wie precies wil weten waarom dat is en wat die strategie-update van Corbion vor gevolgen heeft, kunt u terecht bij de analyse van onze Beleggersdesk.

Aftellen tot het Fed-rentebesluit

Over een kleine twee uur maakt de Federal Reserve zijn rentebesluit bekend. De consensus is unchanged, maar er schuift wel het een en ander in die verwachtingen.

De macrocijfers wijzen vandaag op afkoeling van de economie en geven daarmee wat hoop op een vroege renteverlaging. De banengroei valt tegen, de arbeidskosten stijgen minder dan werd verwacht en vandaag viel ook een inkoopmanagersindex zwakker uit dan de prognoses aangaven.

Heeft dat effect? Zeker! De kans dat de Fed op 20 maart met een kwartje verlaagt nam alleen vandaag al toe van 45% tot 61%. En de kans dat dat met twee kwartjes (0,5%) gebeurt verviervoudigde zelfs ruim, van 0,9% tot 3,9%. En hoewel de overgrote consensus ervan uitgaat dat vanavond de rente onveranderd blijft, is de kans op een verlaging vandaag met 6,2% niet meer zo te verwaarlozen als gisteren, toen die nog op 2,1% stond.

Ondertussen wijzen de metertjes in Europa er ook op dat de afkoeling in volle gang is. De Duitse inflatie daalde sterker dan verwacht tot 2,9%. Ook de Franse inflatie loopt sneller terug dan verwacht. De markt durft zo langzamerhand ook de ECB-haviken voor het blok te zetten.

Following the weak economic figures and the collapse in #inflation in Germany, the markets are already expecting the 1st rate cut at the ECB meeting on April 11. pic.twitter.com/5n7R05YAnX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 31, 2024

Straks om 20:00 uur doen we op IEX uiteraard verslag van het Fed-besluit en de toelichting door Jerome Powell.

De brede markt

Het Damrak gaat mee in een zwak Europees sentiment

De Bel20 (+0,5%) is een positieve uitzondering in Europa

Rode cijfers op Wall Street: S&P 500 -0,6% en Nasdaq -1,2%. De Dow Jones staat licht in de plus, dankzij een relatief hoge weging voor witte raven Boeing en GM

De rentes wijzen omlaag, in lijn met de toegenomen hoop op renteverlagingen door Fed en ECB

EURUSD beweegt niet veel, nu op $1,0850

De olieprijs zoekt het wat lager, na nieuws over gestegen voorraden

Bitcoin strijgt lichtjes, goud doet weer een poging om de 2.050 achter zich te laten.

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Exor leidt de dans in de AEX

ING (+0,6%) loopt wat op in aanloop naar de cijfers van morgen

KPN (+0,5%) wordt beloond voor wat het altijd doet: niet verrassen

UMG levert 1% in en heeft ruzie met TikTok (hieronder meer)

Pech voor tech vandaag: chippers, Adyen en Prosus in het rood

Corbion kan niet bekoren met cijfers en strategie-update, zie hierboven

Er wofdt vandaag leuk gespeeld met overnamespeelbal Allfunds (+2,8%)

Ebusco wordt zowaar eens beloond voor een nieuwe order

Euronext (+1,9%) gaat goed op een koersdoelverhoging door Citi

De agenda

Morgen wordt het ontbijten voor het scherm, want het is superdonderdag! Het regent 's ochtends cijfers van Europese toppers, daaromheen duiken overal en nergens macrocijfers op en nabeurs Wall Street worden de echt grote kanonnen naar buiten gereden, in de vorm van Apple, Meta èn Amazon.

Oh en vanavond eerst nog even de Fed, natuurlijk.

20:00 Fed-rentebesluit (verwachting: onveranderd 5,25%-5,50%)

22:00 Qualcomm Q4-cijfers

00:30 Japan inkoopmanagersindex industrie jan (def)

03:45 China inkoopmanagersindex industrie jan (def)

07:00 Deutsche Bank Q4-cijfers

07:00 Infineon Q4-cijfers

07:00 Sanofi Q4-cijfers

07:00 Siemens Health Q4-cijfers

07:00 ING Q4-cijfers

08:00 Shell Q4-cijfers

09:00 NL inkoopmanagersindex industrie jan (def)

10:00 EU inkoopmanagersindex industrie jan (def)

11:00 EU inflatie jan (voorlopig, consensus 2,8%, kerninflatie 3,2%)

13:00 Rentebesluit Bank of England

13:00 Honeywell Q4-cijfers

13:00 Merck Q4-cijfers

14:30 VS wekelijkse steunaanvragen

15:45 VS inkoopmanagersindex industrie S&P jan (def)

16:00 VS inkoopmanagersindex diensten ISM jan (def)

16:00 VS bouwuitgaven dec

22:00 Amazon Q4-cijfers

22:00 Meta Q4-cijfers

22:30 Apple Q4-cijfers

En dan nog even dit

China probeert de Evergrande-fallout te beperken

A state-backed property project in China has received the first development loan under Beijing's so-called ‘whitelist’ mechanism and two major cities have eased home-buying curbs, state media reported, as concerns mount about the liquidation of Evergrande https://t.co/AJQ5EOq9qj — Reuters Business (@ReutersBiz) January 31, 2024

Hoe Apple - morgenavond cijfers - zich de kunst van het chipmaken eigen maakte

Inside Apple’s chip lab, home to the most ‘profound change’ at the company in decades https://t.co/mJj0xstnMR — CNBC (@CNBC) January 31, 2024

UMG - of moeten we zeggen Taylor Swift - bindt de strijd aan met TikTok

Taylor Swift's label UMG to pull music from TikTok, accusing the social media app of bullying https://t.co/1InufLDdah — CNBC (@CNBC) January 31, 2024

