AEX bijna terug bij af, aftellen tot Microsoft, Alphabet en Fed

Zelden was een beursdag zo saai als vandaag. De AEX-index stond vrijwel de hele dag op winst, dook vlak voor sluiting in het rood, maar wist uiteindelijk heel nipt in het groen te eindigen.

Beleggers zijn vooral in afwachting van wat komen gaat: de cijfers van Microsoft en Alphabet vanavond, de resultaten van KPN morgen en natuurlijk het rentebesluit van de Federal Reserve, morgenavond. Mochten de Amerikaanse techreuzen een verrassing in petto hebben, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de AEX-index doorstoomt naar het all-time high van 829,66 punten. Vandaag was dat echter te hoog gegrepen.

De Midkap (-0,1%) en AScX (-0,8%) hielden het kruit niet droog. De koersuitslagen waren relatief beperkt.

Ebusco neemt het stuur over, maar is niet in control

Ebusco kreeg gisteren van de aandeelhouders toestemming voor de uitgifte van nieuwe aandelen en de plaatsing van een convertible. Dat geeft de fabrikant van elektrische bussen meer financiële slagkracht: Ebusco kan nu zijn financiële positie met ruim €59 miljoen versterken. Maar volgens analist Martin Crum betekent dit niet dat Ebusco 'in control' is. De omzetwaarschuwing - helaas niet de eerste en ook nog eens vlak na de medio december herhaalde outlook - is hiervan een stille getuige. Er komt nu een tweede chauffeur bij: Frank Meurs, die de huidige CEO zal bijstaan. Is dat voldoende om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen? Dat leest u hier.

Duitsland is de zieke man van Europa

Stagnatie. Mooier kunnen we het niet maken voor de economie van de eurozone. Het BBP maakte in het vierde kwartaal een pas op de plaats ten opzichte van het teleurstellende derde kwartaal waarin nog sprake was van een krimp, zo meldde Eurostat, het CBS van Brussel. Daarmee scheerde de economie langs de rand van de afgrond: een technische recessie - waarvan sprake is na twee kwartalen krimp - is vermeden.

The Eurozone economy stagnated in Q4.

Headline: Eurozone 'escapes' technical #recession

De ogen zijn vooral gericht op Duitsland, dat immers de vierde economie ter wereld is. Volgens het gezegde 'Als Duitsland niest, wordt Europa verkouden' zou Europa nu zo'n beetje terminaal moeten zijn, want Duitsland ligt inmiddels ijlend onder een dekentje. Terwijl Spanje en Portugal mooie plussen laten zien, kromp de Duitse economie op kwartaalbasis met 0,3% en op jaarbasis met 0,2%. Omdat onze oosterburen in Q3 nog op de nul uitkwamen, is ook hier een recessie vermeden. Maar daar is ook alles mee gezegd.

Duitsland begeeft zich volgens economen van ING in een schemergebied tussen stagnatie en een recessie. En het is de vraag of het zich daar op korte termijn aan kan ontworstelen. Het nog altijd restrictieve monetaire beleid van de ECB, de recente spoorwegstakingen, geopolitieke spanningen in Israël, Oekraïne en de Rode Zee, disrupties in de aanvoerketen... Het zit niet echt mee. En vorige week duidden de inkoopmanagersindices voor zowel de industrie als de diensten onmiskenbaar op economische krimp.

AMG voelt dalende lithiumprijs

Wie belegt in een bedrijf dat sterk afhankelijk is van grondstoffen, moet over stalen zenuwen beschikken. Gaan de prijzen door het dak, dan klotst het geld over uw spreekwoordelijke plinten. Maar staan ze onder druk, dan kan uw belegging flink in waarde dalen.

Dat zien we ook bij AMG, dat het vooral moet hebben van de lithiumprijs. Die prijs staat op het laagste niveau in ruim drie jaar, mede door de tegenvallende vraag naar elektrische auto's in China. En dat heeft zijn weerslag op de marges. Het aandeel sloot vandaag 3% lager. Ten opzichte van een jaar geleden staat het aandeel een schrikbarende 40% in de min. Afblijven maar? Of moeten we over dit hobbeltje heen kijken?

Wat gaat de AEX in februari doen? En welk aandeel is topfavoriet?

Wall Street in afwachtende modus

Ook op Wall Street zitten beleggers met de armen over elkaar af te wachten op met name de cijfers van Microsoft en Alphabet. Samen met Apple, Amazon en Meta maken ze bijna 25% van de S&P 500, dus er hangt nogal wat van af. Ook het rentebesluit van de Fed is een belangrijk event.

De S&P 500 en de Dow Jones-index staat licht in de plus. De Nasdaq kleurt rood.

Het positieve nieuws van de dag is een flinke stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen naar het hoogste niveau in twee jaar. Maar beleggers leken meer oog te hebben voor de cijfers. Deze werden wisselend ontvangen. UPS moest een tegenvallende outlook bij de cijferpublicatie bekopen met een koersverlies van ruim 7%. Pfizer, dat in eerdere jaren profiteerde van de uitrol van coronavaccins, maar dat effect er nu uit ziet lopen, gaf 0,7% prijs.

General Motors werd juist beloond met een koersstijging van 7% na beter dan verwachte cijfers en een optimistische outlook. Ook Manpower (+1,3%) kreeg de handen op elkaar. De omzet en winst pakten lager uit dan een jaar geleden, maar de uitzender behaalde wel zijn eigen winstprognose.

Rentes doen niet veel

De Nederlandse en de Duitse tienjaarsrentes stijgen ieder met 3 basispunten naar respectievelijk 2,55% en 2,26%.

De Amerikaanse blijft liggen op 4,08%.

De brede markt

De AEX eindigde 0,1% hoger. Daarmee doen we het beter dan de Bel20 (-0,3), maar minder goed dan de CAC40 (+0,5%) en de DAX40 (+0,2%)

DAX40 (+0,2%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 13,47.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,2%, S&P500: +0,1% en Nasdaq +0,1%

De euro maakt een pas op de plaats en staat op 1,0839 dollar.

Ook bij de goudprijs zien we een horizontale streep: u betaalt $2032,83 per troy ounce.

De bitcoin stijgt lekker verder en is nu 0,3% duurder. $43287,47 staat er op de borden.

De olieprijzen hebben de wind in de zeilen onder invloed van de geopolitieke spanningen en het besluit van oliereus Saudi Aramco om de olieproductie niet te vergroten. Voor een vat WTI moet nu $77,70 worden betaald: 0,9% meer dan gisteren. De koers van Brent staat 0,3% hoger op $82,25.

Verder op het Damrak

Opluchting over de deal van Corbion, teleurstelling over Signify.

Alfen (+1,9%) lijkt te worden beloond voor het meerjarige contract dat het bedrijf heeft getekend met CATL voor de levering van batterijen.

(+1,9%) lijkt te worden beloond voor het meerjarige contract dat het bedrijf heeft getekend met CATL voor de levering van batterijen. ASML verliest 0,4% ondanks een forse koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

verliest 0,4% ondanks een forse koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Renewi is de grootste uitschieter naar onderen na een tegenvallende trading update, al ziet de afvalverwerker het voor de langere termijn wel zonnig in.

is de grootste uitschieter naar onderen na een tegenvallende trading update, al ziet de afvalverwerker het voor de langere termijn wel zonnig in. De claimemissie van Avantium (-4%) ijlt nog na.

Adviezen

Vijf koersdoelverhogingen:

WDP: naar €22 van €20 en verkopen - Jefferies

RELX: naar 3.450 pence van 2.900 pence en houden - Barclays

Wolters Kluwer: naar €150 van €135 en kopen - Barclays

Philips: naar €19 van € 15,50 en houden - DZ Bank

ASML: naar €880 van €720 en kopen - Deutsche Bank

Lees hier alle adviezen.

Agenda: vanavond Alphabet en Microsoft

Zet de wekker op 22 uur, want dan komen onder andere Alphabet en Microsoft met cijfers. De AI-wedloop is in volle gang. Microsoft heeft als eerste naam gemaakt op dit terrein, met de miljardeninjecties in OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Alphabet op zijn beurt probeert aan de weg te timmeren met AI-chatbot Bard en AI-model Gemini. Beleggers zullen vooral nieuwsgierig zijn naar de vorderingen op dit terrein en in hoeverre kunstmatige intelligentie nu al klinkende dollars oplevert.

Analisten verwachten bij Alphabet een breed herstel op alle fronten. De omzet zal naar verwachting met 10% op jaarbasis stijgen. De nettowinst zal nog forser aantrekken. Dit zijn de consensustaxaties volgens Reuters:

Omzet: €85,33 miljard (versus €76,69 miljard in Q3 en €76,05 in Q4 2022)

Nettowinst: €20,34 miljard (versus €19,69 miljard in Q3 en €13,62 in Q4 2022)

Wpa: €1,59 (versus €1,55 in Q3 en €1,05 in Q4 2022)

De kaarten zien er ook goed uit voor Microsoft, dat onlangs de grens van $3 biljoen marktkapitalisatie wist te slechten. Hierbij de taxaties voor het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar:

Omzet: €61,12 miljard (versus €56,52 mld in Q1 en €52,75 mld in Q2 2022)

Nettowinst: €20,71 miljard (versus €22,29 miljard in Q1 en €17,37 mld in Q2 2022)

Wpa: €2,76 (versus €2,99 in Q1 en €2,20 in Q2 2022)

... en morgen KPN, Corbion en Fed

Morgenochtend gaan we verder met het cijferseizoen in Nederland. KPN opent de boeken. ABMfn meldde gisteren dat analisten verwachten dat de resultaten over het vierde kwartaal zijn opgelopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, en dat de kasstromen een flinke verbetering hebben laten zien.

Dit zijn de consensustaxaties volgens Reuters:

Omzet: €1.401 miljoen (versus €1.368 miljoen in Q3 en €1.366 in Q4 2022)

Nettowinst: €194,3 miljoen (versus €224 miljoen in Q3 en €190 miljoen een jaar eerder)

Wpa: €0,05 (versus €0,06 in Q3 en €0,05 vorig jaar)

Aandacht is er ook voor de resultaten van de geplaagde vliegtuigbouwer Boeing en financieel dienstverlener Mastercard (na de middagboterham) en de Amerikaanse halfgeleiderproducent Qualcomm (na sluiting Wall Street).

Verder houdt Corbion (dat u wellicht nog kent van de andere naam, CSM) een beleggersdag, waarbij het bedrijf met een langverwachte strategie-update komt. Afgelopen vrijdag meldde Corbion een koper te hebben gevonden voor de Amerikaanse emulgatorendivisie. Dat werd door beleggers met gejuich ontvangen. Het oordeel van Martin Crum van de IEX Beleggersdesk leest u hier.



De macro-economische agenda is overvol, met onder andere de Nederlandse detailhandelsverkopen en Duitse inflatie- en werkloosheidscijfers, de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de regio Chicago en het maandelijkse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat geldt als voorproefje van het arbeidsmarktrapport van vrijdag.



Maar het wachten is vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve, om 20 uur Nederlandse tijd. De algehele verwachting is dat de rente blijft zoals deze is: dit scenario is inmiddels voor 97,9% ingeprijsd. Mogelijk laat Fed-voorman Jerome Powell iets los over het moment waarop de rente voor het eerst sinds lange tijd omlaag kan: in maart of later. De kans is groot dat hij de kaarten tegen de borst houdt.

Hierbij voor de volledigheid de agenda van vanavond en morgen:

Dinsdag

22:00 Microsoft, cijfers tweede kwartaal

22:00 Starbucks, cijfers vierde kwartaal

Woensdag

00:50 Japan, detailhandelsverkopen december

00:50 Japan, industriële productie, december (Jap)

04:00 China, inkoopmanagersindex industrie en diensten, januari

06:30 NL, detailhandelsverkopen, december

07:00 KPN, cijfers vierde kwartaal

07:00 Novartis, cijfers vierde kwartaal

08:00 GSK, cijfers vierde kwartaal

08:00 Duitsland, detailhandelsverkopen, december (Dld)

08:00 Duitsland, inflatie, januari (voorlopig)

09:00 Corbion, Beleggersdag

09:55 Dui, werkloosheid, januari

13:00 Boeing, cijfers vierde kwartaal

13:00 Mastercard, cijfers vierde kwartaal

13:00 VS, wekelijkse hypotheekaanvragen

14:15 VS, banenrapport ADP, januari

14:30 VS, arbeidskosten, vierde kwartaal

15:45 VS, inkoopmanagersindex Chicago, januari

16:30 VS, wekelijkse olievoorraden

20:00 VS, Federal Reserve, rentebesluit

22:00 Qualcomm, cijfers eerste kwartaal

En dan nog dit

Magnificent seven four?

4 of the "Magnificent 7" are expected to be the top 4 contributors to year-over-year earnings for the $SPX for Q1 2024. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/aIFfguN9vX pic.twitter.com/319YaAFSEY — FactSet (@FactSet) January 30, 2024

China's wind, solar capacity forecast to overtake coal in 2024 https://t.co/lMKBVUCf6N pic.twitter.com/ipkBeqGA6N — Reuters (@Reuters) January 30, 2024

De Amerikaanse 10-jaars rente is al aan het warm draaien.