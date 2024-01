AEX sluit hoger, maar chipaandelen onder druk

De AEX heeft een negatieve start weten om te buigen en is uiteindelijk 0,3% hoger de dag uit gegaan. Op weekbasis staat een keurige plus van 5% op het bord en daarmee lijkt januari dan toch nog gered. De Midkap steeg vandaag wat harder: met 0,8%. De AScX deed een stapje terug.

De ene keer is het een voordeel dat de AEX-index zo is volgeladen met techaandelen; de andere keer moeten we het bezuren. Dat laatste is vandaag het geval. Ja, de AEX kan met een dagwinst het weekend in, maar elders in Europa waren de plussen een stuk overtuigender. De boosdoeners moeten we zoeken in de chiphoek. ASML (-1,8%), ASMI (-1,6%) en vooral Besi (-4,1%!) deden noodgedwongen een stapje terug. Ook elders in de wereld stonden chipaandelen onder druk, na de teleurstellende kwartaalupdate van Intel.

Er was vandaag veel bedrijvennieuws, dat we hieronder met u langslopen.

Daar is-ie weer: een winstwaarschuwing van PostNL

PostNL kwam vanochtend met een winstwaarschuwing, en dat is bepaald niet voor het eerst. Toch reageerden beleggers er nauwelijks op. Zij leken dit al grotendeels te hebben ingecalculeerd na het beroerd verlopen derde kwartaal. Er zit namelijk veel tegen: nauwelijks volumegroei bij pakketten, kosten die fors oplopen en een hoog ziekteverzuim. Als dit allemaal al bekend was, hoe kan het dan dat er toch een waarschuwing uit moest? "Het management van PostNL communiceert slecht met de markt", is het oordeel van analist Peter Schutte. Nadat Q2 goed was verlopen, besloot PostNL de prognose op te trekken. Maar de board blijkt te vroeg te hebben gejuicht. Soms is het wijzer om te zwijgen, zo blijkt maar weer.

De koers van PostNL staat relatief laag: in een jaar tijd is ruim 27% van de beurswaarde verdampt. En er is ruimte voor dividend. Is het aandeel nu misschien toch het overwegen waard? Dat kunt u lezen in deze analyse.

PostNL waarschuwt maar wel ruimte voor dividend - IEX Premium https://t.co/czdIRvQOi7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 26, 2024

Signify krijgt handen niet op elkaar

Signify meldde een omzetkrimp, maar belangrijker is dat de marge harder is opgelopen dan verwacht, dankzij kostenbesparingen. De marge kwam uit op 12,1%, waar dat in Q3 nog 10,7% was en een jaar eerder nog 10,2%. Analisten hadden gerekend op 11,7%. Toch kreeg het voormalige Philips Lighting weinig waardering van de markt voor wat analist Martin Crum 'an zich redelijke' kwartaalcijfers noemt. De outlook van het bedrijf zelf voor dit jaar is weinig concreet. Maar Crum heeft wel een beeld waar het heen gaat.

Dividendrendement Signify richting de 6% https://t.co/NdQbQBpezU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 26, 2024

Heeft Corbion de weg naar boven gevonden?

Eindelijk was er goed nieuw te melden over Corbion; iets waar aandeelhouders al een tijd naar snakken. Het bedrijf (dat u wellicht nog kent als CSM) heeft een koper gevonden voor de Amerikaanse emultatorendivisie. De brutotransactiewaarde bedraagt $362 miljoen en hiervan houdt Corbion uiteindelijk circa $275 miljoen (zo'n €250 miljoen) over. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. En bovendien zeer welkom, aangezien Corbion een hoge schuldenlast met zich meetorst. Beleggers zetten het aandeel vandaag ruim 9% hoger, en daarmee is meteen het recente koersverlies na een negatief analistenrapport van ING weer weggepoets.

De recente deal neemt een belangrijk pijnpunt weg. Maar is het voldoende om het aandeel (weer) in de armen te sluiten? Dat kunt u lezen in deze analyse. Komende week wordt het spannend: op 31 januari komt het bedrijf met de langverwachte strategie-update.

Balans Corbion dankzij verkoop Amerikaanse dochter in een klap gezond - https://t.co/MJBGBsdYMO via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 26, 2024

LVMH: het aandeel... of toch liever de tas?

Een andere opvallende stijger, maar dan in Parijs, is LVMH, dat donderdag nabeurs met een set fraaie cijfers kwam. Bijna alle divisies lieten een sterke groei zien. De koers schoot hierop met ruim 13% omhoog, waarmee dit het best presterende aandeel uit de EuroStoxx 50 was. Is er nog voldoende upside of bent u simpelweg te laat? Dat kunt u hier lezen.

Prima slotkwartaal voor LVMH - https://t.co/D6UUEb9kac — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 26, 2024

Een vraag die je bij beleggingen in luxegoederenbedrijven kunt stellen: wat is lucratiever, het aandeel of de tas? Op designertassen viel de afgelopen tien jaar een gemiddeld rendement van 6% te behalen. Niet verkeerd, maar het valt wel in het niet bij het rendement van het aandeel LVMH in de afgelopen jaren: dat bedroeg meer dan 60% PER JAAR. Tien keer zoveel dus. En dan krijgt u er ook nog van alles bij - wijnen, sterke drank, horloges, parfum - want LVMH is meer dan alleen een tassenproducent. Ook een belegging in drank (whisky in dit geval) kon het rendement van het aandeel LVMH niet bijbenen.



Er zijn wel uitzonderingen. Vorig jaar ging de allerkleinste tas met Louis Vuitton-logo ter wereld onder de hamer voor €58.000. En dat voor een ding dat slechts 0,7 millimeter groot is. LVMH was niet de maker, maar een kunstcollectief. Tegen die gekte kan geen aandeel op.





Wall Street wikt en weegt

Wall Street heeft moeite om richting te kiezen, want wat weegt nu zwaarder: de teleurstellende outlook van Intel of de afkoelende inflatie? Het laatste lijkt de doorslag te krijgen, want de drie belangrijkste indices licht in het groen. Maar erg overtuigend is het (nog) niet.

Vanmiddag stond de PCE-inflatie op de rol, de belangrijkste maatstaf voor het rentebeleid van de Fed. De Federal Reserve probeert de rente terug in het hok te krijgen, maar die laatste loodjes wegen vrij zwaar. Het cijfer van vandaag viel mee. De kern-PCE (zonder volatiele zaken als voeding en energie) steeg in december met 0,2% op maandbasis en met 2,9% op jaarbasis. Er was op +3% gerekend, dus dat is een opsteker. En die 2,9% was ook lager dan de 3,2% van de maand ervoor. De gewenste 2% komt dus wel in zicht, zij het geleidelijk. De reguliere inflatie was als de maand ervoor 2,6% en dat kwam overeen met de marktverwachtingen.

De lagere inflatie zorgde er ook voor dat consumenten het geld meer lieten rollen: de persoonlijke bestedingen (die meer dan twee derde van de Amerikaanse economie uitmaken) namen toe met 0,7% op maandbasis, terwijl dat een maand eerder nog 0,4% was. Het zijn bemoedigende cijfers, die de zo gehoopte renteverlaging dichterbij brengen.

Intel stelt teleur

Zoals gezegd stond tegen dit opbeurende nieuws een teleurstelling: Intel. De cijfers overtroffen de marktverwachtingen, maar de prognose voor het eerste kwartaal waren een flinke domper. De koers staat bijna 11% lager. Analist Ivo Breukink dook in de cijfers en maakte de sommetjes. Welke impact heeft de earnings call op taxaties, koersdoel en advies?

Outlook Intel valt tegen - https://t.co/MNpfChHbRL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 26, 2024

Ook Visa kwam gisteren nabeurs door met de cijfers. Deze waren beter dan verwacht, maar beleggers reageerden lauw en zetten het aandeel 1,4% lager. Ook dit heeft waarschijnlijk te maken met een teleurstellende prognose.

Vanmiddag was het de beurt aan American Express en Colgate-Palmolive. Hun cijfers worden wél goed ontvangen, waarbij vooral de koerssprong van American Express (+7%) opvalt.

Fear Greed-indicator: Extreem greed

"Greed is good", zei Gordon Gekko ooit in de legendarische film Wall Street. Maar teveel hebzucht kan ook gevaarlijk zijn. Met een Dow en S&P 500 op all-time highs kunnen beleggers overmoedig worden. De zogeheten Fear & Greed-indicator van CNN is inmiddels doorgeschoten naar standje 'extreme greed'; iets om in de gaten te houden. Nu moet wel gezegd worden dat de meter al een jaar tussen 'greed' en 'extreem greed' schommelt.

Dat de meter uitslaat zit hem onder andere in de stand van de S&P 500. De index beweegt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen 125 handelsdagen. De stijging wordt ook breed gedragen, en dat is positief.



Verder zit de verhouding putopties ten opzichte van call-opties keurig onder de 1. Ook dat is een teken van optimisme en geen rode vlag.



Opvallend is verder dat het verschil in rente tussen veilige staatsobligaties en zogeheten junk bonds (obligaties met lage rating) vrij laag is. Dat duidt erop dat beleggers in een risk-on-modus zitten. De felle uitschieters naar boven en naar beneden hebben overigens te maken met de betaalbaarstelling van dividend.

Rentes doen niet veel

De lange rentes maken nagenoeg een pas op de plaats. De Nederlandse tienjaars rente stijgt met 1 basispunt tot 2,57%. De Amerikaanse krijgt er ook 1 basispuntje bij op 4,14%.

De brede markt

De AEX eindigde 0,3% hoger. Daarmee scoren we vergelijkbaar met de Duitsers, maar een stuk minder dan de Fransen (+2,3%) en Belgen (+1,1%). De EuroStoxx 50 liep vandaag met ruim 1% op en vestigde een nieuw record.

Op weekbasis staat de AEX 5% hoger en de Midkap 3%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 13,38. Geen reden tot paniek.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,2%, S&P500: +0,1% en Nasdaq +0,1%

De euro stijgt licht naar 1,0863 dollar.

De goudprijs daalt met 0,1% naar $2.018,11 per troy ounce.

Bitcoin heeft de wind er goed onder: +4,5% tot $41.760,65. De munt stuitert behoorlijk op en neer. U kunt een goede boterham verdienen met korte ritjes: instappen als de munt lager staat, na een korte rit omhoog weer eruit, en wachten tot de koers weer terug is bij af. Dat kan lang goed gaan, totdat het mis gaat...

De olieprijzen zitten in de lift naar beneden. Voor een vat WTI moet nu $76,30 worden betaald: 1,2% minder dan gisteren. De koers van Brent staat 1,1% lager op $81,34

Verder op het Damrak

Opluchting over de deal van Corbion, teleurstelling over Signify.

Pijn voor aandeelhouders van Avantium (-7,8%): het bedrijf lanceerde een claimemissie ter waarde van €50 miljoen en dat valt doorgaans niet lekker.



(-7,8%): het bedrijf lanceerde een claimemissie ter waarde van €50 miljoen en dat valt doorgaans niet lekker. Corbion wordt beloond voor de deal die het sloot: het aandeel sloot 9,2% hoger.

wordt beloond voor de deal die het sloot: het aandeel sloot 9,2% hoger. Signify verloor 5,2% na cijfers.

verloor 5,2% na cijfers. Ook WDP , actief in logistiek vastgoed, opende de boeken. Deze vielen meer in de smaak: de koers steet met 1,3%. WDP zag de zogeheten EPRA-winst met 12% op jaarbasis stijgen. Halen we daar eenmalige posten van af, dan resteert een toename van 8%. De vooruitzichten zijn ook positief. Het bedrijf stelt voor 2024 een dividend voor van €1,18 en dat is 6 cent meer dan analisten hadden verwacht. WDP kwam verder met een vierjarenplan om de winst verder op te krikken.

, actief in logistiek vastgoed, opende de boeken. Deze vielen meer in de smaak: de koers steet met 1,3%. WDP zag de zogeheten EPRA-winst met 12% op jaarbasis stijgen. Halen we daar eenmalige posten van af, dan resteert een toename van 8%. De vooruitzichten zijn ook positief. Het bedrijf stelt voor 2024 een dividend voor van €1,18 en dat is 6 cent meer dan analisten hadden verwacht. WDP kwam verder met een vierjarenplan om de winst verder op te krikken. ASML verloor zoals gezegd 1,8%, ondanks drie koersdoelverhogingen door banken.

verloor zoals gezegd 1,8%, ondanks drie koersdoelverhogingen door banken. De advies- en koersdoelverlaging van KBC voor IMCD liet beleggers koud: het aandeel eindigde nagenoeg onveranderd.

Adviezen: 3 koersdoelverhogingen voor ASML

IMCD: naar €140 van € 144 en advies omlaag van kopen naar houden - KBC Securities

ASML: €853 van €750 en kopen - Cowen & Co

ASML: naar €876 van €782 en kopen - Wells Fargo

ASML: naar €950 van €700 en kopen - ING

Agenda: Philips en Ebusco

Maandag is de hoofdrol weggelegd voor Philips, dat met cijfers komt. Een belangrijke bijrol wordt toebedeeld aan Ebusco, dat dan hoopt groen licht te krijgen van de aandeelhouders voor de uitgifte van nieuwe aandelen en plaatsing van converteerbare obligaties.

In het buitenland komen Nucor en Ryanair met cijfers.

Kijktip: zaterdag en zondag Bulls & Bears op SBS6 met IEX-er Hildo Laman

Hildo Laman, hoofd Beleggersdesk van IEX, schoof deze week aan bij TV-programma Bulls & Bears, om te praten over de laatste ontwikkelingen op de beurs en de komende beursweek. Het ging onder andere over ASML (dat deze week met cijfers kwam) en Philips (dat maandag aan de beurt is).

Voor wie de uitzending van vanmiddag 15.10 uur heeft gemist, zijn er twee herkansingen, beiden bij SBS6:

zaterdag om 12:00 uur

zondag om 10:00 uur

Ik wens u een gezellig weekend toe!