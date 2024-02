Januaribarometer voorspelt redelijk beursjaar

Na een valse start en een zeer grillige eerste maand, gaan we alsnog een redelijk beursjaar tegemoet. Dat voorspelt althans de beroemde beurswijsheid 'As January goes, so goes the rest of the year.’

Deze zogenaamde januaribarometer zegt, op basis van statistieken, dat de prestatie in januari aangeeft hoe de rest van het jaar zal verlopen. Een positieve januarimaand zou volgens de statistieken een voorteken zijn van een sterk beursjaar. Deze barometer heeft het in ongeveer 80% van de gevallen goed.

Deze score wordt overigens wel beïnvloed door het feit dat de beurzen sinds 1950 in circa 75% van de gevallen een positief jaarslot kenden. Zie ook de uitleg en statistieken over de januaribarometer onderaan dit artikel.

Een positief beursjaar wordt overigens tegengesproken door die andere beurswijsheid ‘de eerste 5 dagen van het jaar-barometer.' Deze gaf, na de zwakke start van dit beursjaar, een matig signaal voor 2024.

Prestaties in januari

Wereldwijd hebben de aandelenmarkten de eerste maand van 2024 gematigd positief afgerond, overigens wel met wat verschillen.

Opvallend is dat de Nederlandse beurs, met een januariwinst van bijna 4%, in de Top 3 van sterkste beurzen staat (met dank aan ASML).

Ik zie een paar opvallende zaken:

Japan blijft, net als in 2023, koploper.

China doet niet mee met het feestje (nog niet, lees ook mijn artikel van gisteren).

Noord Europa presteert beter dan Zuid-Europa.

Op Wall Street is tech leidend.

De januariprestaties voor Wall Street zijn:

Nasdaq Composite: +1,02%

S&P500: +1,39%

Dow Jones: +1,25%

SOX: +2,05%

De resultaten in januari bij de Europese beurzen zijn:

AEX +3,99%

DAX: +0,91%

Eurostoxx50: +2,81%

CAC40 +1,51%

FTSE MIB (Milaan) +1,29%

Bel20: -1,21%

FTSE100 -1,33%

IBEX (Madrid): -0,24%

PSI (Lissabon): -1,15%

In Azië zien we de volgende resultaten in januari:

Nikkei in Tokio: +7,60%

Hang Seng in Hongkong: -9,37%

China Shanghai Composite index: -6,27%

Op basis hiervan kunnen we voor 2024 meerdere conclusies trekken:

Dit wordt een redelijk beursjaar.

Nederland behoort mogelijk tot de beter presterende beurzen.

Europa gaat waarschijnlijk gelijk op met Wall Street.

Azië ontwikkelt zich verdeeld.

Technologie presteert niet beter dan andere sectoren

Vandaag bekijk ik de volgende beursindices: AEX, Eurostoxx50, Dow Jones, S&P500, Nasdaq Composite, MSCI World, Nikkei, China Shanghai Composite en Hang Seng.

AEX-index smeekt om correctie

De AEX-index laat in feite één rechte, ononderbroken beweging zien richting de weerstand 829,66 (top van 18 november 2021).

Opvallend is dat er sinds de bodem van medio januari op 766,66 geen enkele terugval van betekenis is geweest. Dit is enerzijds een teken van kracht, anderzijds smeekt de markt om een correctie.

Indien deze dip optreedt, dan mag een vangnet verwacht worden rond 795,20 (oude top van 28 juli 2023). Bovendien ligt hier de gap van vorige week, afgebakend met de rode cirkel.







Euro Stoxx 50 index maakt een draai naar boven.

De Euro Stoxx 50 index heeft de top van medio december gebroken. Hierdoor is het technische plaatje serieus verbeterd.

Opwaarts heeft de Euro Stoxx 50 index ruimte tot weerstand 5.522,42 (top van 10 maart 2000). De steun op 4.380,97 (bodem van 17 januari) vormt in feite de eerste bodem sinds de dieptepunten van eind oktober.

Dow Jones hervat uptrend

De Dow Jones indicatie heeft, nu de koerstoppen van de eerste helft van januari gebroken zijn, de opwaartse trend hervat.

Eerder had de Dow al rond 37.010,48 (bodem van 20 december 2023) een hogere koersbodem weten te vormen.

De Dow verkeert in uncharted territory. In de nieuwe stijgende trend is rond 47.643 het koersdoel berekend,



S&P 500 heeft fraaie pullback-dip achter de rug

De S&P 500 indicatie heeft in de recente daling op 4.665,02 (bodem van 5 januari) een potentiële hogere bodem gevormd, ruim boven het niveau van voorgaande toppen. In feite is hiermee een overtuigende hogere pullbackbodem gevormd boven de top 4.590,83 (van 31 juli 2023).

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 5.500 (berekend koersdoel).



Nasdaq Composite heeft pullback-scenario voltooid

In de recente correctie heeft de Nasdaq een hogere bodem gevormd boven de koerstop van 19 juli rond 14.446,55 punten. Ook de Nasdaq heeft dus een bullish pullback-scenario voltooid.

Zolang de koers boven de juli-top weet te blijven, oogt het technische beeld uitstekend. Weerstand ligt op 16.212,23 punten (gevormd op 22 november 2021).



SOX zakt naar oude koerstoppen

Ook de SOX-index zit opnieuw in een pullback scenario. De eerste pullback was de dip boven de zomertop rond 3.862,24 punten.

De huidige correctie brengt de Amerikaanse halfgeleiderindex terug naar de koerstop van eind december. Al met al is het technische plaatje uitermate positief. Weerstand ligt op 5,000 punten (berekend koersdoel).

Nikkei 225 corrigeert binnen stijgende trend.

Sinds de Nikkei 225-index de weerstand rond 33.772,89 punten (gevormd op 19 juni 2023) heeft gebroken heeft de Japanse beurs vleugels gekregen.

Nu stabiliseert de Nikkei 225 index binnen de opwaartse trend. De hogere koersbodems signaleren echter nog steeds vraag naar Japanse aandelen.

De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking is van de opwaartse trend. Van belang is dat de Japanse beurs, in een eventuele daling, boven de toppen rond 33.772,89 punten weet te blijven.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop rond 37.000 wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mag verdere koersstijging verwacht worden. Weerstand wacht rond 38.957,00 (gevormd op 29 december 1989).

China Shanghai Composite-index tendeert neerwaarts

De China Shanghai Composite-index blijft ondanks de tussenliggende rally's binnen de neerwaartse trend.

Er ligt steun rond 2.719,90 (bodem van 2 april 2020). Op de grafiek is een patroon zichtbaar van lagere toppen wat wijst op verkopers die op steeds lagere niveaus uitstappen. De China Shanghai Composite index heeft weerstand rond 2.904,46 (gevormd op 15 januari).

Het technisch plaatje van de beurs van Hong Kong is verpieterd.

Nadat de december bodem rond 16.000 is gebroken is de beurs van Hong Kong opnieuw technisch verzwakt. De dominante neerwaartse trend is hiermee gevalideerd.

Er ligt steun rond 14.794,16 (bodem van 22 januari). De weerstand ligt op 17.135,12 (top van 2 januari).885,20 punten (de bodem van 20 december 2022).

MSCI World index nadert eerste koersdoel

De MSCI World index is boven de zomertoppen van 2023 gebroken. Dit gaf een technische verbetering aan.

We houden rekening met verdere koersstijging. De MSCI World index is het eerste koersdoel rond 3.248,12 (top van 4 januari 2022) wel genaderd.

Na een uitbraak boven weerstand 3.248,12 wordt 3.897,74 het volgende opwaartse koersdoel. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 3.114,12 (bodem van 4 januari) intact blijft.

Beursbarometer positief

Het beursgezegde 'As January goes, so goes the rest of the year.’ wijst op een positief beursjaar. Deze barometer zegt dat de beursperformance in januari een goede indicatie vormt voor de rest van het jaar.

Onderzoek van onder andere de beurssite Belegger.nl geeft aan dat dit meestal alleen klopt na positieve januarimaanden. In de jaren dat januari in de plus eindigde, volgde in 80% van de gevallen ook een sterk beursjaar.

Maar in 6 van de laatste 8 jaren met een negatief rendement in januari (meer dan de helft dus), eindigde dat beursjaar toch met winst; soms zelfs met een forse winst.

Dat impliceert, in elk geval indien we deze statistieken mogen geloven, dat een goed jaar voor aandelen voorspeld wordt. De Nederlandse beurs is het beursjaar met een winst van bijna 4% gestart.

Het is nu niet van toepassing, maar in 6 van de laatste 8 jaren met een negatief rendement in januari (meer dan de helft dus), werkte deze indicator niet. In die gevallen eindigde dat beursjaar toch met winst; soms zelfs met een forse winst.

Onderstaande tabel laat de bevindingen van de afgelopen 20 jaar zien.

Verloop AEX in januari Verloop AEX in hele beursjaar Maandwinst: 12x Jaarwinst: 10x Jaarverlies: 2x Maandverlies: 8x Jaarwinst: 6x Jaarverlies: 2x

(Bron: Belegger.nl)

