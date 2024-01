IEX Slotcall van donderdag 25 januari 2024

Meevallende Amerikaanse macrocijfers en de verwachting dat de ECB tegen de zomer echt wel de rente zal verlagen, worden vandaag genoemd als redenen waarom Wall Street maar ook Beursplein 5 wederom nieuwe records aantikken.

Dat wil niet zeggen dat aandelen over een breed front stijgen. Hier in Amsterdam zijn het vooral de chippers die nieuwe hogere luchtlagen verkennen. De midcapindex AMX staat bijvoorbeeld bij sluiting gewoon weer in de min (-0,53%). Andere Europese beurzen blijven vandaag ook gewoon hangen rond het slot van gisteren (Frankfurt, Zürich, Parijs, Brussel en Londen) of sluiten flink lager (Madrid en Milaan).

ECB houdt rente constant

Het wachten vandaag was op het eerste rentebesluit van de ECB dit jaar. Dat besluit verraste niet. De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente opnieuw onveranderd gelaten. "Afgezien van een opwaarts basiseffect van de energieprijzen op de totale inflatie, heeft de dalende tendens van de onderliggende inflatie zich doorgezet. De eerdere renteverhogingen blijven krachtig doorwerken in de financieringsvoorwaarden", aldus het begeleidende persbericht.

De ECB laat de basisrente staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent.

Het officiële persbericht van de ECB

In het begeleidende persmoment zet ECB-president Lagarde de deur wagenwijd open voor een eerste renteverlaging deze zomer. Uiteraard blijft de ECB de data goed in de gaten houden om tot prudente rentebeslissingen te komen. "Op korte termijn houdt de economische zwakte vermoedelijk aan, maar er zijn een aantal indicatoren dat de groei mogelijk later weer aantrekt." Verder zal de inflatie naar verwachting verder afkoelen, maar vormen de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en in het bijzonder rond de Rode Zee volgens de ECB een risico voor hogere prijzen.

ING verwacht een eerste Europese renteverlaging niet voor juni. Die opvatting wordt breed gedeeld.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Aandelenanalyses

De IEX Beleggersdesk moest ook vandaag vol aan de bak. De cijfers stromen van alle kanten binnen. Eerder al schreef Patrick Beijersbergen een uitgebreide analyse van Lamb Weston, een grote positie van vermaard belegger Stanley Druckenmiller. De producent van diepgevroren aandelenproducten ziet de omzet en winst gestaag stijgen.

Mooie show Netflix

Netflix steeg gisteren op glanzende cijfers ruim 10%. Hildo Laman, hoofd van de Beleggersdesk, spreekt over een mooie show. Voor hem genoeg reden om het koersdoel te verhogen. Maar is het voldoende voor een koopadvies? Lees de analyse.

Dat was de kantorendip?

Voor beleggers in kantoren was het spannend met welke cijfers NSI zou komen. Nou, die vielen volgens analist Peter Schutte niet tegen. Ook NSI topman Bernd Stahli durft weer optimistisch te zijn. "Sinds de piek daalden de prijzen van kantoren in Nederland met 21%. De bodem lijkt geweest te zijn, want er zijn volgens het fonds deals in de markt die de eigen financieringskosten overtreffen. Door de verkoop van probleemproject Laanderpoort aan ING heeft NSI een solide balans om kansen in de markt te grijpen. Tegelijkertijd ziet het ruimte voor een aandeleninkoopprogramma van €20 miljoen." Kopen? Lees eerst de analyse.

Volkswagen heeft nodige hobbels te nemen

De cijfers over het vierde kwartaal van Volkswagen zijn nog niet naar buiten gebracht, maar toch staat Martin Crum kort stil bij het autobedrijf dat moet proberen de transitie naar elektrische auto's te maken. Daarbij helpt de Duitse overheid volgens hem geenszins mee. Hedgefund Qube heeft het aandeel onlangs geshort. Terecht? Lees het oordeel van Crum.

Oh Tesla!

Overigens heeft ook Tesla het tegenwoordig niet makkelijk. De matige cijfers van gisteren waren verwacht, maar de vooruitblik viel flink tegen. Tesla gaat minder hard groeien, waarbij analisten rekening houden met extra prijsverlagingen, dus nog lagere marges. Het is oorlog in autoland.

Elon Musk die Tesla steevast een AI en robotbedrijf noemt, laakt vooral de 'valse' concurrentie van Chinese EV-bouwers. De superkapitalist - Musk moet bijvoorbeeld niets van vakbonden hebben - , die niet vies blijkt van enig opportunisme, roept daarom op tot hogere invoertarieven.

Direct na opening staat Tesla ruim 9% in de min op $188. Daarmee gaat ruim $60 miljard in rook op, gelijk aan de totale beurswaarde van bijvoorbeeld BMW. Beleggers in Tesla hebben dit jaar inmiddels 25% verloren.

IEX-analist Ivo Breukink is inmiddels ook door met zijn analyse van de laatste Teslacijfers. Die vielen ook hem niet mee. Niet dat er niets positiefs valt te melden. "Er komt dit jaar geen nieuwe grote productiecapaciteit online, maar daar wordt hard aan gewerkt. Musk heeft zijn slaapzak vast ingepakt want hij verwacht te gaan slapen (zoals hij wel vaker doet) in de fabriek in Austin waar nieuwe modellen gefabriceerd gaan worden. Het gaat om compacte auto’s die vanaf $25.000 moeten gaan kosten - aanzienlijk minder dan de Model 3, die voor bijna $40.000 wordt verkocht. De productie moet eind 2025 starten, maar zoals Musk zelf al zei is zijn planning vaak optimistisch."

Macronieuws

Veel macronieuws vandaag uit de VS. Zo is de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal vertraagd, maar minder sterk dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel. De economie groeide met 3,3 procent in het vierde kwartaal, tegen 4,9 procent een kwartaal eerder. Vooraf werd gerekend op een stijging van 2,0 procent. We hebben hier te maken met het scenario van een zachte landing.

Goed nieuws ook van het Amerikaanse inflatiefront. De consumentenprijsindex PCE liet een stijging zien van selchts 1,7 procent in het vierde kwartaal, tegen 2,6 procent in het derde kwartaal.

Het aantal nieuwe Amerikaanse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is in de week eindigend op 20 januari duidelijk meer gestegen dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 25.000 toe tot 214.000. De verwachting van economen lag op 199.000. Een minder gespannen Amerikaanse arbeidsmarkt in combinatie met dalende inflatie en iets minder sterke economische groei maken het voor de Fed eenvoudiger om de beleidsrentes over niet al te veel tijd te verlagen. Zo is slecht nieuws weer eens goed nieuws.

Oh ja, dan kwamen er ook nog data naar buiten over de Amerikaanse woningmarkt. Er zijn in december meer nieuwe eengezinswoningen verkocht dan in de maand ervoor. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 8,0 procent op maandbasis tot 664.000 stuks geannualiseerd. In november daalden de verkopen nog met 9,0 procent. De gemiddelde verkoopprijs in december was 487.300 dollar. Op jaarbasis steeg het aantal verkochte woningen in december met 4,4 procent. En in heel 2023 werden er 668.000 nieuwe Amerikaanse woningen verkocht. Dat is 4,2 procent meer dan in 2022.

Brede markt

De dollar stijgt tegenover de euro. Bitcoin daalt licht, terwijl goud minimaal stijgt. Olie staat ook in de plus.

Aandelen in de spotlights

ASML (+4,64%) stijgt nog even door. Na de mooie cijfers van gisteren komen analisten vandaag met hogere koersdoelen door. ASMI (+1,20%) en Besi (+1,16%) liften mee.

(+4,64%) stijgt nog even door. Na de mooie cijfers van gisteren komen analisten vandaag met hogere koersdoelen door. (+1,20%) en (+1,16%) liften mee. NSI (+6,46%) presenteert vandaag cijfers die zeker niet tegenvallen. De verkoop van een probleempand geeft ook moed.

(+6,46%) presenteert vandaag cijfers die zeker niet tegenvallen. De verkoop van een probleempand geeft ook moed. Netflix (+2,07%) presenteerde gisteren geweldige cijfers.

(+2,07%) presenteerde gisteren geweldige cijfers. Tesla (-10,69%) viel daarentegen flink tegen. Het begeleidende commentaar van Musk maakte de stemming er niet beter op.

(-10,69%) viel daarentegen flink tegen. Het begeleidende commentaar van Musk maakte de stemming er niet beter op. KPN (+0,32%) ontvangt vandaag een koersdoelverhoging (van €3,80 naar €4) van Deutsche Bank maar dat maakt geen indruk.

(+0,32%) ontvangt vandaag een koersdoelverhoging (van €3,80 naar €4) van Deutsche Bank maar dat maakt geen indruk. DSM (+4,29%%) stijgt want de Zwitserse concurrent Givaudan heeft in het vierde kwartaal sterk gepresenteerd.

(+4,29%%) stijgt want de Zwitserse concurrent Givaudan heeft in het vierde kwartaal sterk gepresenteerd. Alfen (-2,70%) gaat een batterij-opslagsysteem voor een Zweeds windmolenpark leveren en dat levert weinig bijval op.

(-2,70%) gaat een batterij-opslagsysteem voor een Zweeds windmolenpark leveren en dat levert weinig bijval op. ArcelorMittal (-0,41%) ontvangt van ING een koopadvies met koersdoel €35. Ook dat zorgt niet voor gejuich.

(-0,41%) ontvangt van ING een koopadvies met koersdoel €35. Ook dat zorgt niet voor gejuich. IMCD (-0,42%) krijgt van KBC Securities een adviesverlaging aan de broek.

(-0,42%) krijgt van KBC Securities een adviesverlaging aan de broek. SBM Offshore (-3,67%) ziet tot spijt van ING zijn CEO Bruno Chabas vertrekken.

Dalende rentes over breed front

Afgezien van de Britse lange rente zijn alle belangrijke rentes vandaag gedaald. Opvallend is de sterke daling van de Nederlandse twee jaars (-4,61% tot 2,63%) wat duidelijk wijst op een aankomende renteverlaging door de ECB.

Nederlandse tienjaars: 2,57% (-1,80%)

Duitse tienjaars: 2,29% (-1,86%)

Italiaanse tienjaars: 3,83% (-1,62%)

Britse tienjaars: 4,03% (+0,42%)

Amerikaanse tienjaars: 4,14% (-1,01%)

Japanse tienjaars: 0,75% (-0,20%)

Peilmoment: 16.00 uur

Nieuwste aandelenadviezen

Ondanks de enorme koerssprong van gisteren stijgt het aandeel ASML ook vandaag nog even door. Kijkend naar de laatste aandelenadviezen kan dat niet verbazen. De lithografiemachinebouwer ontvangt drie nieuwe koopadviezen waarbij Jefferies het koersdoel zelfs op €1050 zet. Besi krijgt een koopadvies met als koersdoel €160. Ook Basic-Fit en AkzoNobel worden op kopen gezet.

Opmerkelijk is verder dat van alle adviezen die vandaag zijn afgegeven, en dat zijn er heel wat, geen enkel verkoopadvies valt te noteren. Over dat optimisme is bij IEX Profs recent uitgebreid stilgestaan.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda vrijdag 26 januari 2024

Morgen om 07.00 uur komt Signify door met cijfers

In het buitenland staan er cijfers van Remy Cointreau, American Express en Colgate-Palmolive op de rol.

Macronieuws is er ook maar dat houdt niet over. Het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk wordt bekendgemaakt. In de VS komen er data naar buiten over de PCE-inflatie en aanstaande woningverkopen.

En dan nog even dit:

Deutsche komt met een beurswaarschuwing

De centrale bank van Turkije laat de rente niet onveranderd

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken

Goed gespreid kun je S&P 500 niet langer noemen

