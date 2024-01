Voor Nederlandse beurs gloren nieuwe records

De Nederlandse beurs lijkt de schroom van zich af te schudden. Na een dip in de afgelopen 5 weken, van 796 naar 766, heeft de AEX zich helemaal herpakt.

Zowel de correctieve fase, als de top rond 795,20, zijn overtuigend gebroken. Daarmee is de bodem gelegd voor een aanval op het all time high van eind 2022 op 829,66 punten. Een uitbraak daarboven brengt het volgende koersdoel rond 880 punten dichterbij.

Uiteraard op basis van de technische plaatjes. En voor 2025 is de 1000-puntengrens niet uitgesloten. Ik geef toe, het zijn wilde uitspraken, maar het is technisch volledig te onderbouwen.

Het koersdoel rond de 1.000-puntengrens is gebaseerd op de meerjarige grafiek. Dit koersdoel is door uw technische analisten voor het eerst in 2017 besproken in het rapport 'AEX naar 1000 punten'.

Zoals ik op deze plaats al meerdere malen heb aangegeven, ligt de basis van onze zeer positieve prognoses in de zeer positieve pullbacks die de Nederlandse beurs heeft gemaakt. Helemaal onderaan dit artikel leg ik het pullback-fenomeen nogmaals uit.

Vandaag bespreek ik nogmaals de korte- en lange termijn vooruitzichten voor de Nederlandse beurs.

AEX: koersdoel 829,66 punten

De AEX-index heeft de barrière rond 795,22 overtuigend gepasseerd. Het technische plaatje van de Nederlandse beurs is verbeterd nu deze voormalige weerstand 795,20 is gebroken.

Hierdoor komt de weerstand 829,66 (top van 18 november 2021) binnen handbereik. Steun ligt op 766,66 (bodem van 17 januari). Daar lig nu dus een hogere bodem.

Van uitermate groot belang is de gap, het gat op de grafiek, die er ligt tussen 789,37 (high van 23 januari) en het low 798,44 (low van 24 januari). Een dergelijke gap wijst op zeer dynamische marktomstandigheden zeker omdat het gat op een belangrijk technische uitbraakpunt is gevormd.

Bij een eventuele terugval van de AEX mag in het gebied van de gap, dus tussen 789,37 en 798,44 heel veel steun gevonden worden. Doorgaans zullen de beleggers die de uitbraak gemist hebben alsnog instappen op de dip naar de voormalige weerstand.

AEX: koersdoel 880 punten

Nu de barrière rond 795,20 is gebroken, kan een tweede koersdoel rond 880 punten berekend worden.

Hiertoe berekenen we de afstand tussen steun 710,89 en tussenliggende horde 795,20: 84,31 punten (de paarse lijntjes). Tellen we die 84,31 punten op bij het uitbraakpunt 795,22, dan kan het koersdoel van rond 879,51 punten berekend worden. Dit hebben we afgerond naar 880.

Pullbacks: Koersdoel 1.000 punten

Het derde koersdoel van 1000 punten berekenen we deze keer op basis van de AEX-grafiek vanaf 2011.

De laatste grote correctie van de Nederlandse aandelenmarkt was eind 2021 bij PB: 611,74. Deze geeft een bijna perfecte pullbackbodem aan. Deze ligt rond de vorige top uit 2020 bij W2.

Indien de top rond het all time high van 2021 rond 829,58 punten (W1) gebroken wordt dan ligt het volgende koersdoel iets boven 1.000 punten, gemarkeerd met KD. De kans dat dit koersdoel bereikt zal worden is groter dan 75%.

Dit koersdoel is berekend op basis van de pendulumswing. Deze methode zegt dat de stijging die volgt na een doorbraak uit een trading range doorgaans even groot is als de breedte van die trading range. De pendulumswing wordt hieronder uitgelegd.

Voor de AEX is deze berekening als volgt: De afstand tussen W1 (829,66 punten) en PB: 611,74 bedraagt circa 218 punten. Tellen we die uitkomst op bij het niveau van het uitbraakpunt (W1: 829,66), dan komt het volgende koersdoel uit op circa 1.047 punten.

Er is trouwens nog een zeer positieve pullbackbodem gevormd in 2020 op het intraday low van 389,60 (maart 2020). Deze bevestigt de uitbraak boven het high rond 374,19 uit 2011.

Ik hoop dat u niet duizelt van al deze spectaculaire koersdoelen. Zoals gezegd lijken het wilde uitspraken, maar alles is technisch volledig onderbouwd, zie de verschillende berekeningen hierboven en de toelichtingen op de grafieken.



Uitleg pullbackbodem en pendulumswing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswing-methode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A- B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Het koersdoel rond C is te berekenen door de afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt. Soms wordt de afstand (tussen a-b en A-B) procentueel berekend, soms in aantal punten

