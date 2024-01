Winst en omzet van Tesla vallen tegen

Tesla (-3,1%) heeft in het vierde kwartaal van 2023 een lager resultaat geboekt dan waar de markt op rekende. Het concern van Elon Musk kwam met zijn omzet uit op $25,17 miljard, de markt rekende hier op $25,87 miljard. Daarentegen was de vrije kasstroom met $2,1 miljard ruim boven consensus ($1,45 miljard).

De EPS (earnings per share) kwamen nabeurs uit op $0,71, wat iets lager was dan de verwachting ($0,73) van fondsanalisten. De reactie was sterk: het aandeel daalde zo'n 3%.

Ook valt op dat Tesla het enige techaandeel uit de Magnificent Seven is dat achterblijft. Het is tegelijkertijd het duurste aandeel, gemeten naar de koers-winstverhouding van 54.

De brutomarge van Tesla op voertuigen is dit kwartaal opnieuw gedaald, zij het licht: 17,6% lager dan 17,9%. Dat komt door prijsverlagingen, die nog steeds in een hoger tempo plaatsvinden dan de kostenbesparingen. De autofabrikant slaagde er in het vierde kwartaal nog steeds in om de kosten te verlagen.

Tesla on 2024 guidance: "Our company is currently between two major growth waves: the first one began with the global expansion of the Model 3/Y platform and the next one we believe will be initiated by the global expansion of the next-generation vehicle platform.



