Slotcall: ASML tilt het Damrak én Europa naar grote hoogten

De AEX stijgt verticaal op vandaag en dat is allemaal dankzij één aandeel. ASML laat prachtige cijfers en prognoses zien en tilt daarmee niet alleen de AEX, maar ook de EuroStoxx 50 ver in het groen.

Na een kwakkelig begin van 2024 had de AEX er de laatste dagen al aanmerkelijk meer zin in, maar vandaag is de index echt niet meer te houden. Met een sprong van 2,4% gaat het Damrak overtuigend opnieuw over de 800-puntengrens. Naar 806,93 om recies te zijn.

Dat is voor het eerst sinds januari 2022. Nog één zo'n dag als vandaag en het all time high (intraday) van 829,66 is al binnen handbereik.

Recordbedrag aan orders

We doen er de andere 20 stijgers in de AEX misschien tekort mee, maar feit is dat vandaag de dag van ASML was. TSMC gaf vorige week al een sneak preview over de toestand van de chipmarkt, maar ASML bleek desondanks nog te kunnen verrassen.

De omzet was met €7,2 miljard beter dan verwacht en de chipgigant uit Veldhoven zag ook een recordbedrag van €9,2 miljard aan orders binnenkomen. ASML verhoogt de verwachtingen voor dit jaar niet, wat TSMC wel deed, maar blijft desalniettemin erg positief op de lange termijn.

Beleggers zetten het aandeel maar liefst 9,7% hoger. IEX-analist Ivo Breukink sloeg direct aan het rekenen met de blowout-cijfers en kwam tot een nieuw koersdoel.

Nieuw koersdoel ASML na cijfers - https://t.co/GXWJa2tDd6 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 24, 2024

Kan Tesla wat Netflix kan?

Verder was er eigenlijk niet zo veel nieuws te melden. ASMI en Besi volgen grote broer ASML, zij het op afstand, en Prosus steeg weer fors (+3,7%) nu het China menens blijkt te zijn met de plannen om de Chinese beurs te ondersteunen. Daar ging het aandeel Tencent wederom goed op vannacht (+1,8%) en Tencent-aandeelhouder Prosus doet het zelfs twee keer zo goed.

In Amerika genieten Netflix-aandeelhouders na van de fraaie abonneegroei die de streamingdienst gisteravond nabeurs presenteerde. Het aandeel staat op Wall Street 12% hoger. Beleggers in Tesla hopen vanavond op een zelfde kunstje van Elon Musk, als dat bedrijf met de Q4-cijfers komt.

De consensus ligt bij Tesla op een Q4-EPS van $0,74 en een omzet van $25,6 miljard. Reuters kwam ondertussen vandaag met een opzienbarend nieuwtje over Tesla: in 2025 wil het bedrijf een nieuwe model auto lanceren, onder de codenaam 'Redwood'.

$TSLA



?? Tesla plans to build new electric vehicles in mid-2025



Tesla opens new tab has told suppliers it wants to start production of a new mass market electric vehicle codenamed "Redwood" in mid-2025, according to four people familiar with the matter, with two of them… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) January 24, 2024

Krimp in de eurozone

In het ASML-geweld werden de macrocijfers van vandaag wat ondergesneeuwd. Maar met het oog op het ECB-rentebesluit van morgen zijn die toch nog wel interessant. De inkoopmanagersindex voor de eurozone viel een fractie slechter uit dan verwacht en duidt nog altijd op krimp.

De markt hoopt nog altijd op tijdige renteverlagingen, maar tot nu toe geeft de ECB nog geen krimp. Maar hoe slechter het economische plaatje, hoe eerder de centrale bank de teugels zal moeten laten vieren.

France following Germany into recession, just two largest Eurozone economies. Who will tell Lagarde? pic.twitter.com/4orbLwxPDr — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) January 24, 2024

De brede markt

De AEX laat alles en iedereen achter zich in Europa

Alleen de EuroStoxx 50 kan volgen (+1,8%), maar ook daar zit ASML in

De DAX gaat ook goed (+1,7%), onder aanvoering van Siemens en SAP

Wall Street heeft er zin in, met de S&P 500 op +0,6% en de Nasdaq op +1,2%

De rentes ligen er vrij rustig bij, na de stijgingen van gisteren

EURUSD noteert weer (net) boven de $1,09

De olieprijs zet de opgaande lijn van de laatste twee weken voort. WTI nu op $75,65

Bitcoin hijst zich weer boven de $40K, goud daalt naar $2.017

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

ASML dus: +9,7%

Prosus (+3,7%) houdt het goede gevoel van gisteren vast

Philips is zonder nieuws hekkensluiter in de AEX

De afdeling 'defensief' (Heineken, KPN, Unilever) zijn vandaag ook de zwakkere broeders in de AEX

De financials vormen een stevig blok in de AEX-middenmoot

Corbion krabbelt terug na de koersval van vorige week. 31 Januari volgt een strategie-update

AMG (+3,5%) laat zich weer eens in het linkerrijtje zien

Air France-KLM richt zich wat op na twee weken stevig dalen

De agenda

Een topzware agenda, boordevol potentiële market movers. Succes!

22:00 IBM Q4-cijfers

22:00 Tesla Q4-cijfers

07:00 NSI Q4-cijfers

10:00 Duitsland IFO ondernemersvertrouwen jan (consensus 86,8)

12:00 Rentebesluit Turkse Centrale Bank (consensus 42,5%)

13:00 American Airlines Q4-cijfers

14:15 ECB-rentebesluit (consensus 4,5%)

14:30 VS orders duurzame goederen dec (consensus 0,5%)

14:30 VS BBP Q4 (voorlopig)

14:30 Chicago Fed-index dec (consensus 0,1)

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS PCE inflatie Q4 (voorlopig, consensus 1,7%)

14:30 VS consumentenbestedingen Q4 (voorlopig, consensus 2,6%)

14:45 ECB persconferentie

16:00 VS nieuwe-woningverkopen dec (consensus 0,65M)

22:00 Intel Q4-cijfers

22:00 Visa Q4-cijfers

En dan nog even dit

Het regent koersdoelverhogingen voor Netflix

?? $NFLX: Evercore Raises target price to $600 from $500

?? $NFLX: KeyBanc Raises target price to $580 from $545

?? $NFLX: Barclays Raises target price to $475 from $375

?? $NFLX: Piper Sandler Raises target price to $550 from $475

?? $NFLX: Pivotal Research Raises target price… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) January 24, 2024

Hapag-Lloyd vindt een shortcut langs de Rode Zee

German carriers have found a land alternative to the Red Sea



Hapag-Lloyd will begin using the land route through the UAE and Saudi Arabia.



“We are introducing land corridors from the port of Jebel Ali (UAE), the Saudi ports of Dammam and Jubail to Jeddah,” the company said in a… pic.twitter.com/PKbqkg8vmA — Clash Report (@clashreport) January 24, 2024

"Unleash more money". What could go wrong?

China will cut the reserve requirement ratio for banks in early February to unleash more money and help the economy https://t.co/OFsABsMG1T pic.twitter.com/kUIeVjpCXt — Bloomberg (@business) January 24, 2024

SUV? Non, merçi