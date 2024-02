Technische analyse van grondstoffen

Grondstofprijzen zijn over een breed front gedaald. De Bloomberg Commodity-index, de wereldwijde grondstoffenindex, nadert het laagste punt in ruim 8 maanden. Vooral gasprijzen zijn flink afgekomen. Natural Gaz (aardgas) is in 2024 al ruim 33% in waarde gedaald. Sinds de top van eind november rond $3,61 is de koers ruimschoots gehalveerd.

De koers van de Dutch TTF Gasfuture is met een koers rond €24,97/MWh naar het laagste punt van dit jaar gezakt. De Dutch TTF Gasfuture is sinds de herfstpiek rond €54/MWh eveneens ruimschoots in waarde gehalveerd.

Deze ontwikkeling zou een positief effect op de inflatie moeten hebben, want de hamvraag in 2024 is of de licht dalende trend in de inflatie van eind vorig jaar zal doorzetten. Centrale banken zullen dan eerder geneigd zijn het krappe rentebeleid los te laten. Overigens is deze week gebleken dat de Amerikaanse inflatie zich in verkeerde richting ontwikkelt.

De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in januari met 3,1% gestegen, terwijl economen hadden gerekend op een afkoeling tot 2,9%. De kerninflatie (exclusief voedsel- en energie) kwam net als in december uit op 3,9%, terwijl erop was gerekend dat deze zou dalen tot 3,7%.

Vandaag bekijk ik één component van de inflatie, de prijsontwikkelingen van de belangrijkste grondstoffen.

Dit zijn de trendrichtingen op de grondstofmarkten:

Bloomberg Commodity-index: zijwaarts met lagere toppen

Brentolie: zijwaarts

Aardgas: diverse steunniveaus gebroken, dalende trend

Dutch TTF Gasfuture: steun gebroken, dalende trend

Graan: consolideert binnen dalende trend

Sojabonen: breekt steun, verzwakt

Aluminium: zijwaarts verloop

Koper: zijwaarts

Zilver: zijwaarts met lagere toppen

Goud: afgeketst op all time high, neigt neerwaarts

Conclusie: Grondstoffen bewegen licht neerwaarts. Niet één van de grondstoffen neigt al opwaarts.

Bloomberg Commodity-index naar steun gezakt

De Bloomberg Commodity-index is naar de steun rond 29,15 (bodem van 2 juni) gezakt. De koers van de wereldwijde grondstoffenindex is in 2024 2,5% in waarde gedaald.

De wereldwijde grondstoffen index oogt technisch zeer kwetsbaar. Omdat er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven. Na een doorbraak onder steun 29,15 wordt 25,50 het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand ligt rond 33,23 (gevormd op 22 september 2023).

Het dalende 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een zwakke technische conditie.

Aardgasprijs is onder steun gezakt

De prijs van aardgas is year-to-date ruim 33% in waarde gedaald. Nu de bodem rond $2,01 van begin vorig jaar is gebroken, is een verkoopsignaal opgetreden. Dit zet de aardgasprijs onder druk. Nu is het zaak om goed op steun $1,53 (bodem van 26 juni 2020) te letten.

Na een doorbraak onder $1,53 wordt $1,24 het volgende neerwaartse koersdoel. De weerstand ligt op $3,19 (top van 12 januari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de gasprijs laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Dutch TTF Gasfuture breekt herstel af

Onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is gebaseerd op de wekelijkse slotkoersen. De koers staat thans op het laagste punt van dit jaar. Belangrijk verkoopsignaal trad op nadat de vlagformatie, tussen A en B, aan de onderkant werd gebroken. Technisch bezien is het plaatje neerwaarts gedraaid.

Thans test de Dutch TTF Gasfuture de steun rond C (€23/MWh). Het ligt technisch in de lijn der verwachtingen dat deze steun in neerwaartse richting zal worden gepasseerd.

In dat geval wordt de verkoopconditie bevestigd en zal de dalende fase worden voortgezet. Gezien het zwakke technische profiel is een doorbraak van de steun rond €23/MWh (C) in 2024 niet uitgesloten. De volgende steunzone ligt er pas tussen €12/MWh en €15/MWh

Brent-olie richt zich wat op

De olieprijs (Brent) is in 2024 5,5% in waarde opgelopen. De olieprijs beweegt al een tijdje grillig op en neer, maar overwegend in zijwaartse richting. Op de korte termijn breekt de olieprijs, de correctieve beweging opwaarts af.

Dit geeft aan dat vraag iets begint aan te trekken. De weerstand ligt op 95,84 (gevormd op 22 september 2023). De steun bevindt zich rond 70,05 (bodem van 24 maart 2023).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde beweegt zijwaarts. Dit wijst op een neutrale technische conditie.

Prijs sojabonen zet steun onder druk

De prijs van sojabonen is year-to-date al ruim 9% in waarde gedaald. De prijs van sojabonen ligt er technisch niet sterk blij. Het technische plaatje is verzwakt nadat de koersbodem van oktober rond $1.250,50 is gebroken.

Thans staat de steun $1.181,25 onder druk. Na een neerwaartse uitbraak ligt de volgende steun pas op $865,25 (bodem van 14 augustus 2020). Er ligt weerstand op 1.398,50 (top van 17 november 2023).

Het verloop met lagere toppen suggereert veel verkoopdruk boven de markt. De neerwaarts gerichte 200-dagenlijn geeft een zwakke technische conditie weer.

Graan geeft wat stabilisatie aan

De graanprijs is year-to-date ruim 5,5% in waarde gedaald. Nu de graanprijs begint te stabiliseren, droogt de kortetermijnverkoopdruk wat op. Bovendien is de koers weer boven de laatste koersbodem gekropen, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak is geneutraliseerd.

Echter sinds begin 2022 toont de grafiek van de graanprijs lagere koerspieken. Op langeretermijn blijft er dus verkoopdruk boven de markt hangen.

De dalende tendens is bovendien nog niet gebroken. Er ligt weerstand op 797,50 (gevormd op 17 februari). De steun ligt rond 471 (bodem van 26 juni 2020).

De dalende 200-dagenlijn valideert de zwakke technische conditie.

Aluminium blijft zijwaarts gericht

De prijs van het industriële metaal aluminium is year-to-date zo´n 7% in waarde gedaald. Het geeft al langere tijd een zijwaarts koersverloop weer. Wel is het patroon met lagere toppen verdwenen, de verkoopruk boven de markt lijkt wat op te drogen.

Op de zeer korte termijn beweegt de koers tussen steun 2.132,11 (bodem van 26 januari) en weerstand 2.393,73 (top van 5 januari).

Op wat langere termijn lijkt de tweede steun 2.062,42 (bodem van 28 september 2022) alle de dalingen op te vangen. Het huidige technische profiel oogt iets minder negatief in vergelijking met eind 2023.

De tweede weerstand ligt op 2.429,81. Het zijwaarts gerichte 200-daags voortschrijdende gemiddelde signaleert een neutrale technische conditie.

Koperprijs technisch neutraal

De koperprijs is recent 5,5% in waarde gedaald. Het industriële metaal koper vormt al bijna twee jaar lagere koerstoppen, hetgeen verkoopdruk signaleert.

Op korte termijn beweegt de futureprijs in zijwaartse richting tussen steun 3,54 (bodem van 27 oktober 2023) en weerstand 3,97 (top van 29 december 2023). De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

De vlakke 200-dagenlijn signaleert een neutrale technische conditie.

Goud is afgeketst op het oude koersrecord

De goudprijs is in 2024 3,4% in waarde gedaald. Goud is er niet in geslaagd de all time high uit rond de top van 7 augustus 2020 rond $2.075,35 te breken.

De uitbraak van eind vorig jaar wist geen stand te houden. Per saldo blijft goud zijwaarts bewegen boven de steun rond $1.804,80 (van 3 maart).

Pas na een opwaartse uitbraak boven de horde $2.075,35 mogen hogere koersen verwacht worden. In dat geval kan de goudprijs naar een berekend koersdoel rond $2.500 oplopen.

De 200-dagenlijn van de goudprijs draait opwaarts. Dit wijst op een positievere technische conditie.

Zilver blijft kwakkelen

De zilverprijs is year-to-date 5,8% in waarde gedaald. De zilverprijs blijft zijwaarts fluctueren boven steun $20,68 (bodem van 6 oktober). Bezien vanaf de bodem van eind 2022 rond $17,56 wordt er wel een serie hogere bodems achtergelaten. Dus is er iets van koopkrachtige vraag te zien.

Wacht een uitbraak af. De 200-dagenlijn van de zilverprijs beweegt vlak. Dit duidt op een neutrale technische conditie.