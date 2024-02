Rente draait weer neerwaarts

Goed nieuws voor beleggers in vastrentende waarden: technisch komen er steeds meer signalen dat de rente weer neerwaarts tendeert. Dat betekent dus dat obligaties interessant blijven. Ik had dit in mijn renteoutlook voor 2024 ook gemeld. De Nederlandse kapitaalmarktrente heeft, met een stand nu op 2,5%, de opleving van de afgelopen weken afgebroken.

Technisch krult Nederlandse rente weer neerwaarts, mogelijk richting bodem van 27 december 2023 rond 2,2%. In het spiegelbeeld van de draai kapitaalmarktrentes wisten staatsleningen weer te herstellen. Rente en obligaties ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties stijgen indien de rente daalt en vice versa. Op de Amerikaanse rentemarkten is een gelijksoortig technisch beeld zichtbaar. Recent heeft de Amerikaanse 10-jaarsrente de korte herstelbeweging naar onderen verlaten. Bovendien is een lagere top gevormd.

Spreiding in de portefeuille

Zoals gezegd is dit alles goed nieuws voor beleggers in vastrentende waarden. Want ook obligaties kunnen een prima belegging zijn, zeker in combinatie met zakelijke waarden zoals aandelen. De combi zorgt voor risicospreiding in de portefeuille. Obligaties zijn relatief veilig voor het opbouwen van vermogen.

Overigens gaf Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale banken, aan dat een renteverlaging in maart waarschijnlijk te vroeg is. Een renteverlaging is pas volgens de Fed pas aan de orde als er 'meer' vertrouwen is dat de inflatie 'duurzaam in de richting van 2% beweegt'. De rentemarkten gaan echter hun eigen weg. Zoals gezegd leven obligaties weer helemaal op. Ook bedrijfsleningen trekken aan.

Deze keer bekijk ik zowel staats- als bedrijfsleningen, op basis van de langetermijngrafieken.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente vormt een lagere top

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente laat technisch een neerwaartse draai zien. Na het verlaten van de stijgende trend lijkt Nederlandse rente een lagere koerstop te vormen. op 2,6% (top 25 januari). Thans zakt de rente in de richting van de steun 2,1% (bodem van 21 juni 2022).

Bij een doorbraak en slotstand hieronder wordt de neerwaartse draai gevalideerd. In dat geval komt er ruimte vrij voor verdere koersdaling. De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) is neerwaarts gedraaid. Opvallend is dat de rente een lagere top onder die 200-dagenlijn lijkt te vormen. Dit bevestigt de trendomslag in het technische plaatje.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente verlaat de uptrend

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars rente geeft eveneens een lagere top aan rond 4,16 (gevormd op 26 januari). Eerder al heeft de 10-jaars rente de stijgende trend verlaten. Houd de korte steun 3,81 (bodem van 29 december 2023) in de gaten, want hieronder komt er ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 3,27 (bodem van 7 april 2023).

Weerstand ligt op 4,96 (top van 20 oktober 2023). De 200-dagenlijn krult naar onderen; bovendien is de 10-jaars rente er weer onder gezakt. Dit bevestigt de verandering in het technisch plaatje.

Nederlandse 5-jarige staatslening draait opwaarts

Het technische plaatje van NL 5,5% 2028 is technisch verbeterd. Ten eerste is de dalende trend gebroken. Vervolgens zijn de toppen van medio 2023 gebroken, waarmee de technische verbetering is gevalideerd. De NL 5,5% 2028 koerst nu richting weerstand €117,94 (gevormd op 11 november 2022).

Er is een eerste hogere bodem gevormd rond 111 (van 22 januari).Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde lijkt het dalend verloop om te keren. Dit signaleert een draai in de technische conditie.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (ISIN: IE0032523478)

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF volgt het koersverloop van Europese bedrijfsleningen. De Europese Corporate Bond index weet het proces van bodemvorming door te zetten. Met de doorbraak en slotstand boven de koerspieken van medio 2023 is een verbetering opgetreden. De hogere koersbodem op de grafiek rond 122,04 (bodem van 18 januari) geeft aan dat er weer op hogere niveaus wordt ingestapt.

De Europese Corporate Bond index biedt een eerste koersdoel richting weerstand 128,26 (top van 5 augustus 2022). Bovendien had de Corporate Bond-index (EUR) rond €116,88 ook al een hogere bodem gevormd. Een nieuwe stijgende trend wordt zichtbaar met een koersdoel rond €128,26 (top van 5 augustus 2022). Er ligt steun op €116,88 (bodem van 6 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Corporate Bond-index laat een opwaartse draai zien, terwijl de koers erboven noteert. Dit wijst op een opwaartse draai in de technische conditie.

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (ISIN: IE0032895942) krult opwaarts

De iShares $ Corporate Bond UCITS ETF veert hard op boven steun $92,39 (bodem van 27 oktober). Corporate Bond-index volgt het koersverloop van een mandje bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars. De Amerikaanse Corporate Bond-index is verbeterd nadat de correctieve fase (patroon met lagere toppen) naar boven werd gebroken.

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven weerstand $107,18 (top van 3 februari) noodzakelijk. Er zal dan meer opwaarts potentieel vrijkomen: daarna wordt $110,16 het volgende opwaartse koersdoel. De iShares $ Corporate Bond UCITS ETF heeft steun op $92,39 (bodem van 27 oktober).

De 200-dagenlijn krult mooi opwaarts. Dit geeft een verbeterende technische conditie weer. Wees er alert op dat er een valutarisico wordt gelopen bij elke belegging in Amerikaanse bedrijfsobligaties, ook via ETF's.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF (ISIN: NL0010273801) zet weerstand onder druk

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%.

Thans wordt de aanval ingezet op de weerstand rond €18,83 (de top van 2 december 2022). Na een uitbraak wordt €21,05 het volgende koersdoel. Belangrijk is dat de dalende trend is verlaten. Bovendien is er eind september rond €18,15 een hogere koersbodem gevormd.

De steun ligt rond €18,04 (de bodem van maart 2023). Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde draait opwaarts, terwijl de koers er weer boven beweegt. Dit wijst op een verbeterde technische conditie.

Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Aanbieders iShares en VanEck hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.