Slotcall: AEX blinkt uit in rood Europa, met dank aan China en Prosus

De AEX stijgt voor de vierde dag op rij. Een plus van 0,3% is niet wereldschokkend, maar meer dan prima als je het naast de overwegend negatieve beurzen in Europa en Amerika zet.

Uitblinker in de AEX was Prosus, want vandaag was zo'n dag waarop het hoge China-gehalte weer eens vóór het aandeel sprak in plaats van ertegen. In de eerste plaats was er het nieuws dat de Chinese toezichthouders op de gaming-industrie een aankondiging van strengere regels plots van de eigen website hadden verwijderd.

Goed nieuws voor gamingreus Tencent - waarin Prosus een groot belang heeft - dat nog een extra zetje kreeg door een ingreep van het Chinese equivalent van wat in Amerika het Plunge Protection Team wordt genoemd: de Chinese overheid overweegt een flinke steunoperatie om de aandelenmarkt te stabiliseren, meldde Bloomberg vanochtend.

Het steunpakket zou maar liefst $279 miljard groot zijn.

Lagarde in het nieuws

Nu het jaarcijferseizoen serieus op gang komt is de beurs (gelukkig) niet langer alléén maar bezig met inschatten wat centrale bankiers wel of niet gaan doen, maar toch staat er met het ECB-rentebesluit van komende donderdag nog wel een mogelijk market moving event op het programmma.

Overigens was ECB-chef Christine Lagarde vandaag al volop in het nieuws, maar dat ging vooral over haar leiderschapsstijl en -kwaliteiten. De helft van het ECB-personeel vindt haar prestaties slecht tot zeer slecht, blijkt uit een onderzoek van de vakbond.

Donderdag zal het toch vooral gaan over de havikse of duivische toon die ze aanslaat. De meest recente optredens van ECB-bestuurders duiden erop dat de bank - zelfs met de inflatie op 2,9% en dus snel de 2% naderend - niet te vroeg de teugels wil loslaten. Zeker met een mogelijk nieuwe supply line-crisis in aantocht door het tumult in de Rode Zee.

Keurig J&J, foute boel bij ADM

Maar goed, zoals gezegd kunnen beleggers zich eindelijk volop vermaken met bedrijfscijfers. In Nederland trapt ASML morgenochtend het AEX-bal af, in Amerika kwamen er al de nodige giganten door. Johnson & Johnson - geliefd bij dividendbeleggers - hield het spektakel beperkt: lichtjes beter dan verwacht, geen grote verrassingen en een herbevestigde outlook.

Wel onverwacht spektakel was er bij graanhandelaar Archer-Daniels-Midland, dat gisteren aankondigde de cijfers pas later te zullen presenteren, de outlook in te trekken en de CFO te hebben ontslagen. Bij een bedrijfsonderdeel wordt een onderzoek ingesteld naar de boekhouding. Boekhoudschandalen vallen altijd slecht, ADM verloor -24%.

Op de IEX Beleggersdesk wordt ADM niet vast gevolgd, maar voor analist Martin Crum was het toch aanleiding om eens een voorzichtig eerste schaderapport op te stellen. Is de koersval overtrokken?

De brede markt

De AEX is met +0,3% een positieve uitzondering in een overwegend rood Europa

AMX (+0,8%) en AScX (+0,6%) doen het minstens twee keer zo goed

Amerika draait stationair: S&P 500 en Nasdaq allebei vlak

De rentes liepen vandaag op. De Duitse 10-jaars op 2,35%, VS op 4,15%

Eurodollar daalt naar $1,0829

De olieprijs is de weg omhoog weer ingeslagen: WTI nu op $74,61

Bitcoin staat inmiddels 20% onder de 'ETF-top'. Nu op $39.323

Goud houdt beter stand en staat nu op $2.024

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Prosus (+5,4%) ligt goed na nieuws dat Chinese toezichthouders wat soepeler worden

ASMI (+0,8%) is de beste van de chippers, met een hoger koersdoel van ING op zak

Bij ASML (-0,1%) mogen we de stemming 'afwachtend' noemen, in aanloop naar de cijfers van morgen

Besi (-1,6%) heeft een off-day

ABN Amro (+0,3%) houdt zich kranig, ondanks een afwaardering door Deutsche Bank

Allfunds (+8,7%) heeft weer een potentiële overnemer achter zich aan

Vopak (-2,3%) krijgt een koersdoelverlaging aan de broek

Fugro (+6,4%) en OCI (+2,9%) gaan juist goed op koersdoelverhogingen

De vastgoedfondsen bungelen allemaal onderin vandaag

Stevige uitslagen zijn bij Vivoryon verre van zeldzaam, maar de +12% van vandaag is zelfs voor dit fonds fors. Naar de reden is het vooralsnog gissen, ook op het Vivo-forum

De agenda

Van Netflix tot Tesla en van ASML tot het Duitse ondernemingsklimaat; vanaf 22:00 uur vanavond gaat het onophoudelijk cijfers regenen.

22:00 Netflix Q4-cijfers

22:00 Texas Instruments Q4-cijfers

03:45 Japan samengestelde inkoopmanagersindex jan

04:00 Japan handelsbalans, dec

07:00 ASML Q4-cijfers

07:00 SAP Q4-cijfers

09:30 Duitsland inkoopmanagersindex industrie jan voorlopig

10:00 EU samengestelde inkoopmanagersindex jan

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

13:00 AT&T Q4-cijfers

15:45 VS samengestelde inkoopmanagersindex jan

16:30 VS olievoorraden - wekelijks

22:00 IBM Q4-cijfers

22:00 Tesla Q4-cijfers

En dan nog even dit

Veel cash langs de zijlijn? Niet meer dan gemiddeld.

De stuwmeer met cash die de markten gaan overspoelen is een verhaal wat je vaker hoort. Maar als je die cash uitdrukt in percentage van beurswaarde valt dat wel allemaal wel mee.

India rising

It's all about tech

Europese tech komt naar de (Amerikaanse) beurs