Vandaag ECB-rentebesluit: gaat Lagarde het koersfeestje verstoren?

Vandaag zal de blik van beleggers gericht zijn op de ECB. Het rentebesluit zelf - de verwachting is dat de centrale bank de rentes ongewijzigd laat - is niet zo spannend.

Interessanter is wat Lagarde eventueel kwijt wil over toekomstige rentestappen (van de zomer?). Haar woorden zullen door de markt op een goudschaaltje worden gewogen.

Verder is het vandaag, hoe kan het ook anders, vooral de VS waar beleggers op zullen focussen. Om 14:30 uur onze tijd worden er aardig wat macrocijfers over beleggers uitgestort (zie agenda). Er komen ook de nodige Amerikaanse bedrijfscijfers, waaronder die van American Airlines en Dow rond lunchtijd (13:00 uur) en Intel en Visa nabeurs (22:00 uur).

In eigen land zijn inmiddels de vierdekwartaalcijfers van vastgoedfonds NSI binnen: de outlook is behaald met een EPRA-winst per aandeel van €2,01 maar volgens de topman is er voor het concern een pijnlijke resetperiode aangebroken. Let verder op Avantium dat groen licht heeft verkregen voor een omvangrijke emissie van €50 - €70 miljoen. En ook STMicroelectronics rapporteerde een dalende omzet en margedruk.

Wall Street

Beleggers in de VS ontvingen de cijfers van Netflix (+10,7%) met applaus. ook interessant: Alphabet (+1,1%) noteert rond een nieuwe all time high, evenals Microsoft (+0,9%). En het met zijn boekhouding worstelende ADM (+0,6%) lijkt enigszins te willen herstellen van de forse koersval van eerder deze week: meer daarover bij IEX Premium.

De cijfers van IBM, die gisteravond nabeurs verschenen, vielen goed in de smaak. Het aandeel won nabeurs zo'n 8%, terwijl die van Tesla een negatief onthaal kregen in de nabeurshandel (-6%). De prijsverlagingen raken de omzet en brutomarge:

Tesla Q4 revenues increased 3.5% YoY, its slowest growth rate since Q2 2020. Gross margins fell to 17.6% from 23.8% a year ago, largely a result of the deep price cuts on its vehicles. $TSLA pic.twitter.com/vFvkeWjRCv — Charlie Bilello (@charliebilello) January 24, 2024

Daarnaast deden Chinese aandelen met notering op Wall Street - zoals Alibaba (+1,6%), Baidu (+3,2%) en Tencent (+1,1%) het niet onaardig, gedreven door de verwachting dat de Chinese overheid de beurs zal steunen en dat het grote gaming-bedrijven het wat minder lastig zal maken. Premium-leden werden hier eind vorige week al op gewezen.

Goudmijners als Barrick Gold (-2,9%) en Newmont (-2,6%) lagen daarentegen opnieuw onder druk: de goudprijs dreigt wederom onder de psychologische grens van $2.000 te zakken.

De Dow Jones eindige gisteravond een kwart procent lager, de S&P 500 schraapte nog een winstje van 0,1% bijeen, terwijl de Nasdaq afgerond 0,4% pluste.

De indicatoren:

Europese futures noteren vlak tot licht lager.

Azië noteerde vannacht onder aanvoering van de Chinese beurs hoger.

De VIX lijkt het wel te geloven dit jaar op standje relax rond de 13.

Amerikaanse dollar stabiel rond de 1,09 versus de euro.

Tienjaarsrente VS licht opgelopen tot 4,18%, Nederlandse stabiel op 2,62%.

Goud lijkt maar niet definitief los te komen van de $2.000 barrière.

Olie kost weer meer dan $80 per vat (Brent).

Crypto worstelt met de $40k-grens.

De AEX opent naar verwachting vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

De AFM meldt deze shorts:

Alfen, Qube R&T, short 1,94%

CM.com, Highbridge CM, short 0,49%

CM.com, Whitebox Advisors, short 0,88%

PostNL, Milennium IM, short 0,7%

Randstad, Ako Capital, short 0,83%

De agenda

07:00 NSI - Cijfers vierde kwartaal

08:45 Ondernemersvertrouwen - Januari (Fra)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Januari (Dld)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 American Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Dow Inc - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - December (VS)

14:30 Consumentenbestedingen VS Q4

14:30 Chicago Fed index - December (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

16:00 Nieuwe woningverkopen - December (VS)

22:00 Intel - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers vierde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Keren de tijden van de dotcom bubble weer terug?

The S&P 500 technology sector's relative strength versus the broad market is at its highest level since March 2000. pic.twitter.com/OGvn6AKYAg — Charlie Bilello (@charliebilello) January 24, 2024

Stellantis op de vingers getikt door Italiaanse premier Meloni:

Cars sold as an 'Italian jewel' must be made in Italy, PM tells Stellantis https://t.co/DqudS23t59 pic.twitter.com/Q7G3Y8EAWt — Reuters (@Reuters) January 24, 2024

Amerikaanse bedrijven blijven het speelveld domineren:

There are now 7 comps in the Trillion Dollar Club again. Meta has passed the $1tn mark, and Microsoft is now worth $3tn for the 1st time ever. pic.twitter.com/GFxdWqVwEg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 24, 2024

Topman Boeing houdt de moed erin:

Boeing chief says company flies ‘safe planes’ as he meets U.S. lawmakers https://t.co/eX8nngCQrl — MarketWatch (@MarketWatch) January 24, 2024

Ook Bloomberg heeft ASML ontdekt:

ASML sees the artificial intelligence boom driving demand for the Dutch company’s most-advanced chipmaking machines, its chief executive officer said in an interview https://t.co/LzVUBIsjQ5 — Bloomberg Markets (@markets) January 24, 2024

Shortpositie opgebouwd in Duitse aandelen op ongelukkig moment:

OUCH! #Germany's Dax closed at fresh ATH just as hedge fund Qube built a $1bn short bet against top German stocks. Volkswagen, Deutsche Bank, Rheinmetall, Siemens Energy, Hellofresh, and Morphosys are among those being wagered against. https://t.co/RUI9bB0k4k pic.twitter.com/Mk33v4zboX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 24, 2024

Jitse Groen bouwt de Just Eat Takeaway activiteiten gestaag uit:

Adding Carrefour in Italy now too ???? https://t.co/TdHK5tmxf9 — Jitse Groen (@jitsegroen) January 24, 2024

Cijfers Nokia laten flinke daling operationele winst zien:

Nokia Q4 operating profit down 27%, beats forecast on margin boost https://t.co/b2KSQ4hvOu pic.twitter.com/RA9K9l2abW — Reuters (@Reuters) January 25, 2024

Veel plezier en succes vandaag.