Isha raast over ons land, maar op de beurs is het stilte voor de storm

Het is nu code oranje in grote delen van ons land, maar op het Damrak is het code groen, nadat de S&P 500 vrijdag nieuwe recordstanden heeft neergezet. Veel spektakel wordt er niet verwacht: beleggers willen ongetwijfeld hun kruit droog houden met het oog op het cijfergeweld, Amerikaanse inflatiecijfers en het Europese rentebesluit later deze week.

In Azië zagen we vannacht hetzelfde verhaal als de afgelopen weken: de Nikkei-index steelt de show, terwijl in China het lek nog altijd niet boven is.

De Japanse centrale bank neemt morgen een rentebesluit, maar algemeen wordt verwacht dat het soepele monetaire beleid voorlopig nog standhoudt. Dat geeft steun aan de Japanse beurs.

In China heeft de People's Bank of China besloten om de rentetarieven voor leningen met een looptijd van één en vijf jaar niet te verlagen, en dat drukt de koersen van vooral vastgoedaandelen. Daarnaast zijn er aanhoudende zorgen over het trage economische herstel in China na de coronapandemie.

Techaandelen liggen er goed bij, behalve in China. Zo staan Samsung en TSMC ieder 1% in de plus, maar doen Prosus-deelneming Tencent (-2,6%) en Alibaba (-0,5%) een stapje terug.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225: +1,6%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -1,6%

Hang Seng (Hongkong): -2,7%

Kospi (Zuid-Korea): -0,3%

S&P 500 stoomt door naar all-time high

Voor het weekend wisten de Amerikaanse beurzen fors hoger te eindigen. De S&P 500 sloot 1,2% hoger op 4.839,81 punten, en wist daarmee het record van twee jaar te doorbreken. De Dow Jones-index steeg met 1,1% en de Nasdaq zelfs met 1,7%.

Chipaandelen als Nvidia, Broadcom, Synopsys, Qualcomm en AMD vierden een gezellige afterparty na het feestje van donderdag, dat opbeurende cijfers van TSMC vierde.

Intussen begint tot de financiële markten door te dringen dat de eerste renteverlaging nog enkele maanden op zich laat wachten. Dat de Fed de rente volgende week ongemoeid zal laten, daarover waren economen het al eens. Maar inmiddels is de kans dat de rente in maart alsnog omlaag kan geslonken tot minder dan 50%, zo valt op te maken uit de zogeheten FedWatch-tool van CME Group. Ruim een week geleden was dat nog meer dan 80%.

Hier ziet u de prognose voor maart:



Hoewel het voor veel beleggers niet snel genoeg kan gaan, kan een te vroege renteverhoging averechts werken, zo legt analist Martin Crum uit in zijn Vooruitblik van gisteren. En hij noemt nóg vijf risico's voor beleggers dit jaar.

Milieudefensie roept ING op het matje

Houd verder ING in de gaten. Na Shell heeft nu deze bank een klimaatzaak aan zijn broek. Milieudefensie eist dat ING zijn uitstoot in 2030 halveert en stopt met samenwerken met vervuilende bedrijven die de toekomst in gevaar brengen. ING wordt beschuldigd van het financieren van olie- en gasbedrijven en zware industrie die ontbossing en de klimaatcrisis verergeren. Ondanks enkele recente aanpassingen aan het klimaatbeleid stelt Milieudefensie dat ING nog steeds verre van voldoende doet en blijft investeren in nieuwe olie- en gasprojecten tot 2040.



Milieudefensie waarschuwt ook andere vervuilende bedrijven en blijft de druk opvoeren.

De indicatoren:

De Europese futures kleuren groen

In Azië zien we opnieuw een tweedeling: winst in Japan en Zuid-Korea, aanhoudend verlies in China.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets verder naar 13,30

De euro stijgt licht ten opzichte van de dollar en noteert 1,0905 dollar

Nederlandse tienjaarsrente is 1 basispunt lager op 2,601% en de Amerikaanse 2 basispunten op 4,121%

De goudprijs noteert 0,4% lager op $2.019,69 per troy ounce. De goudprijs schommelt al geruime tijd in een range tussen $1.675 en $2.075, maar de langetermijntrend is omhoog, zo laat technisch analist Wouter Slot vandaag zien.

De olieprijzen dalen met bijna 1%. WTI kost $72,86 per vat en Brent $78,06.

De bitcoin daalt behoorlijk: met 1,3%. U kunt de munt nu kopen voor $41.065,87.

De AEX opent naar verwachting 0,55% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:40: Berenberg verhoogt koersdoelen ASML en ASMI stevig

07:24: Nederland investeert minder

07:21: Huizenprijzen stijgen weer

07:19: Scherp verdeeld beeld op Aziatische beurzen

07:07: Europese beurzen openen naar verwachting hoger

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts. Daar is Alfen weer.

Adviezen

Twee stevige koersdoelverhogingen voor ASML en ASMI. Twee kleine verlagingen voor Ahold Delhaize.

ASML krijgt in aanloop naar de cijfers van woensdag van 18 banken een koopadvies en van 2 banken een Hold-advies.

ASML: naar €880 van €710 en kopen - Berenberg

ASMI: naar €560 van €450 en kopen - Berenberg

Ahold Delhaize: naar €28 van €29 en houden - Sanford C. Bernstein & Co

Ahold Delhaize: naar €29 van €30 en houden - Barclays

Euronext: naar €93 van €102 en kopen - JPMorgan

ABN Amro: naar €16,00 van €19,30 en houden - RBC

Unilever: naar 5.110 pence van 5.290 pence en kopen - Berenberg

De agenda: stilte voor de storm

Als u naar buiten kijkt en storm Isha ziet razen zou u het niet zeggen, maar op de beurs is het toch echt stilte voor de storm. Er komen maar liefst drie rentebesluiten aan. De macro-economische agenda is bomvol, met onder andere de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal en de Amerikaanse PCE-inflatie. En er komen diverse bedrijven met cijfers, waaronder ASML, Netflix, IBM en Tesla.

Maar dat is allemaal later deze week.

Vandaag: leidende indicatoren

Vandaag moeten we het stellen met de leidende indicatoren in de VS, waar de markten doorgaans niet op reageren. Het aandeel JDE Peet’s gaat €0,35 ex-dividend.





Dinsdag: rentebesluit Japan en veel Amerikaanse cijfers

Morgen maakt het CBS het Nederlandse consumentenvertrouwen bekend. Aan het eind van de middag volgt het Europese cijfer.

Bank of Japan neemt een rentebesluit. Een aantal weken geleden werd gevreesd dat de Japanse centrale bank tegen de stroom in de rente zou verhogen, maar inmiddels gaat vrijwel niemand daar nog vanuit. De inflatie is op zijn retour en de recente aardbeving noopt ook tot terughoudendheid.



In de VS wordt het cijferseizoen hervat. 3M, General Electric, Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Procter & Gamble en Verizon publiceren hun cijfers na de lunch. Na sluiting van Wall Street volgen Netflix en Texas Instruments.





Woensdag: ASML, IBM en Tesla

Overmorgen zijn alle ogen gericht op ASML, dat als eerste Nederlandse bedrijf een volledige set kwartaalcijfers publiceert. Die ochtend zijn ook het Duitse SAP en het Britse Easyjet aan de beurt.

In de VS openen AT&T, Kimberly-Clark (na de middagboterham), IBM en Tesla (na sluiting van Wall Street) hun boeken over het vierde kwartaal. Verder staan de Japanse, Europese en Amerikaanse samengestelde inkoopmanagersindices op het programma.





Donderdag: NSI, Amerikaanse BBP en rentebesluit ECB

Donderdag wordt een drukke dag, met de cijfers van NSI (voorbeurs), American Airlines, Comcast, Dow (om 13 uur Nederlandse tijd), Intel en Visa (om 22 uur). De macro-economische agenda is goed gevuld, met de Duitse Ifo-index (graadmeter ondernemersvertrouwen), een raming van het Amerikaanse BBP over het vierde kwartaal, de orders voor duurzame goederen en verkoopcijfers van nieuwe woningen in de VS.



Ook nemen die dag twee centrale banken een rentebesluit: die van Turkije en de eurozone. In Turkije werd de rente vorige maand opnieuw opgetrokken, van 40% naar 42,5%. Mogelijk komt daar nog 2,5 procentpunt bij. De inflatie is daar nog torenhoog (bijna 62%) en zal naar verwachting nog verder oplopen. Maar de bank kondigde vorige maand wel aan zo snel mogelijk het rempedaal minder hard in te drukken.



Meer aandacht zal uitgaan naar het rentebesluit van de ECB. De algehele verwachting is dat de depositorente, die banken krijgen over hun overtollige reserves bij de centrale bank, blijft staan op 4%. Voor renteverlagingen moeten we nog even geduld hebben, zo hebben diverse beleidsmakers de afgelopen weken laten doorschemeren.

Vrijdag: Signify, WDP en Amerikaanse PCE-inflatie

Op vrijdag publiceren Signify, WDP (voorbeurs), American Express en Colgate-Palmolive (om 13 uur) hun kwartaalcijfers. Later in de middag wordt het aantal opties op koopwoningen in de VS gepubliceerd en last but not least de Amerikaanse PCE-inflatie, waar de Federal Reserve naar kijkt voor het rentebesluit.

En dan nog even dit

Problemen in de toeleveringsketen, oplopende prijzen... Gaan we dit opnieuw meemaken?

New inflationary pressure is building up here: Suez Canal Transit Volume continues to plunge. (Chart via SRP) pic.twitter.com/Tu2LgfoPzE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 21, 2024

In de VS vindt een uittocht van CEO's plaats. Waarom?

Why American CEOs quit in record numbers during 2023 https://t.co/ZyqEzhJoBJ — CNBC (@CNBC) January 22, 2024

Even doorbijten. Volgens FactSet verwachten analisten dat de marges hierna weer aantrekken, naar 11,7% in Q1 en 12,1% in Q2.

???? #SPX | S&P 500 Reporting Lowest Net Profit Margin in More Than 3 Years for Q4 - Factsethttps://t.co/hUe17y2DBz pic.twitter.com/hrL17E5pFj — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) January 20, 2024

Legt dit een bodem onder de bitcoinprijs?

#Bitcoin's price decline last week:

Even though the 'new' spot Bitcoin ETFs have drawn in nearly USD 4 billion in assets, Greyscale's outflow has been even bigger. But Friday, the balance flipped, reducing the total outflow from USD 3 billion to USD 2.5 billion. If this… pic.twitter.com/3198M6UIAs — jeroen blokland (@jsblokland) January 21, 2024



Veel succes vandaag!