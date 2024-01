Goud voert de druk op

Ondanks de relatieve rust op de aandelenmarkten en de nieuwe all-time highs van de Amerikaanse beurzen heeft ook de goudprijs de afgelopen maanden een stevige opleving laten zien.

Goud wordt vaak gezien als toevluchtsoord bij dalende aandelenkoersen of in tijden van hoge inflatie (omdat het zijn waarde zou behouden), maar juist nu de beurzen weer goed presteren en de inflatie voorzichtig daalt, zien we de interesse in het edelmetaal toenemen.

Weerstand

De goudprijs is door de stijging vanaf oktober aanbeland bij bij de langetermijnweerstand van de oude hoogtepunten van 2020, 2022 en begin 2023 rond $2.075. Dit niveau begint inmiddels een stevige barrière te worden.

Goud beweegt sinds medio 2020 in een ruime neutrale bandbreedte tussen grofweg $1.675 en $2.075. De bewegingen binnen deze banbdreedte zijn volatiel, maar per saldo is de goudprijs de afgelopen jaren dus weinig opgeschoten.

Pas na een doorbraak door de weerstand zal het langetermijnbeeld verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging. Het volgende koersdoel kan worden berekend op $2.500.

Meerjarenvisie

Als ik verder uitzoom naar de maandgrafiek valt op dat de goudprijs de afgelopen jaren op adem is gekomen van de stijging vanaf 2018. De zijwaartse fase betreft een consolidatie, waarbij de prijs krachten verzamelt voor een nieuwe uitbraak.

De bandbreedte van de afgelopen jaren is duidelijk zichtbaar, maar vormt slechts een korte adempauze binnen de opgaande fase op de zeer lange termijn. Met uitzondering van drie zwakke jaren in 2013, 2014 en 2015 laat de prijs van goud sinds 2000 een stijgend verloop zien.

De opwaartse uitbraak lijkt daarom niet heel lang meer op zich te laten wachten en kan een mooi koopsignaal gaan opleveren voor een nieuwe langere periode van stijgende prijzen richting fors hogere niveaus.