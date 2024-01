Techfeestje dreunt naar verwachting na

De AEX-index opent naar verwachting 0,5% hoger en ook elders in Europa ziet het er gunstig uit, met dank aan het techfeest op Wall Street.

Eerst Azië. Daar zaten de meeste indices in de lift, dankzij de techrally die een dag eerder door de Taiwanese chipreus TSMC was aangezwengeld en nog even nadreunde. Terwijl veel andere beurzen enorm aan het kwakkelen zijn, heeft de Nikkei er inmiddels de tweede weekstijging van dit jaar op zitten en noteert de index YTD al meer dan 7% hoger.

De Japanse index werd vannacht geholpen door een daling van de kerninflatie naar 2,3% in december, tegen 2,5% de maand ervoor. Dit ligt weliswaar boven de doelstelling van 2% van Bank of Japan, maar het was wel de tweede daling op rij.

Bron: Reuters

Het cijfer sterkt beleggers in hun overtuiging dat de Bank of Japan dinsdag de nog altijd negatieve rente gaat verhogen, tegen de trend in. Hier werd voor gevreesd, maar dat gevaar lijkt nu geweken. Uit een poll van persbureau Reuters blijkt dat inmiddels helemaal niemand van de 29 geraadpleegde economen nog verwacht dat de monetaire teugels komende week worden aangetrokken. Dat komt niet alleen door de dalende inflatie, maar ook door de aardbeving van 1 januari.

Mogelijk is er wel sprake van uitstel van executie en gaan in het voorjaar de rentes alsnog omhoog. De lonen gaan namelijk wel in de breedte omhoog. Maar goed, dat is van latere zorg.

Het techfeestje ging voorbij aan China, waar de indices opnieuw niet boven het nulpunt uit kwamen. Prosus-deelneming Tencent moest 1,8% inleveren en Alibaba verloor 1,9%. In Zuid-Korea sleepte Samsung (+4%) er wél een mooie dagwinst uit.

Hier de slotstanden van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225: +1,4%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%

Hang Seng (Hongkong): -0,8%

Kospi (Zuid-Korea): +1,3%

Opleving techaandelen op Wall Street

Tech was back, gisteravond. Het zal u niet zijn ontgaan dat het Taiwanese TSMC, de grootste chipproducent ter wereld, gisterochtend de markt had verrast met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De klant van ASML voorziet ook een recordjaar, waarbij de omzet naar verwachting met zo'n 20% omhoog zal knallen. Het oordeel van IEX-analist Ivo Breukink over de cijfers en het aandeel leest u hier.

Sterke vraag naar 3-nanometerchips IEX Premium https://t.co/lUK42KuKqe via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 18, 2024

Op de beurs in New York steeg het aandeel TSMC op een haar na met dubbele cijfers. Sectorgenoten liftten mee. Zo steeg de koers van Nvidia met 1,9% naar een nieuw record. Het was ook het meest verhandelde aandeel op Wall Street, met een handelsomzet van bijna $28 miljard. Ook AMD zette een vers record neer en steeg met 1,6%. De koersen van beide aandelen staan dit jaar al met dubbele cijfers in de plus, nadat ze in 2023 ook al met duizelingwekkende percentages waren gestegen.

Dikke winsten, van meer dan 3%, waren er verder voor Broadcom en Qualcomm. De beurswaarde van Apple steeg met 3,3% nadat Bank of America het aandeel op de kooplijst had gezet. Alphabet won 1,5% nadat het bekendmaakte een nieuwe ontslagronde te houden om meer te kunnen investeren in AI-toepassingen. Grote namen als Microsoft, Meta en Amazon gingen Google (waar de advertentieafdeling de klos is) al voor.

Bloomberg meldt dat semiconductor-aandelen, van Tokyo Electron tot Nvidia en AMD, meer dan $160 miljard aan marktwaarde wonnen na de sterke omzetcijfers van TSMC. Techindex Nasdaq eindigde 1,4% hoger. De S&P 500 won 0,9% en nadert het all-time high van 4.796,56 punten van twee jaar geleden. De Dow Jones-index kreeg er 0,5% bij.

Er waren ook cijfers van PPG Industries, de Amerikaanse concurrent van Akzo Nobel. De winst was scherp gedaald, maar dat kwam door een afschrijving. De omzet steeg harder dan verwacht en de verfproducent liet zich optimistisch uit over dit boekjaar. De koers steeg met 1,3%. Verder was er koerswinst voor Boeing, dat een nieuwe mega-order binnenhaalde.

Shutdown afgewend

Het was sowieso een goed-nieuws show in de VS gisteren. Een shutdown werd op het nippertje afgewend, omdat een ruime meerderheid van de Senaat heeft ingestemd met een tijdelijke begrotingsmaatregel. Tot maart is de kust veilig.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering was gedaald: een teken dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd vrij robuust is. Ook in de woningmarkt gaat het best OK. Het aantal afgegeven bouwvergunningen was harder gestegen dan verwacht. Het aantal huizen dat in aanbouw is genomen daalde wel, maar minder hard dan voorzien. Ook liet de Philly Fed-index (een graadmeter voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia) aangetrokken, zij het iets minder hard dan gehoopt.

De indicatoren:

De Europese futures kleuren groen

Azië is wisselend gesloten: winst in Japan en Zuid-Korea, aanhoudend verlies in China.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) was de laatste week behoorlijk aan het oplopen, maar is nu iets gedaald naar 14,13

De euro stijgt fractioneel ten opzichte van de dollar en noteert 1,0878 dollar

De Nederlandse tienjaarsrente maakt een pas op de plaats en noteert 2,62%. De Amerikaanse stijgt met 1 basispuntje naar 4,16%

De goudprijs stijgt met 0,1% naar $4.162 per troy ounce

De olieprijzen stijgen met 0,2% tot 0,3%. WTI kost $74,07 per vat en Brent $79,10

De bitcoin doet +0,3% en kunt u nu kopen voor $41.413,83

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:16 Daling Britse detailhandelsverkopen

08:08 Daling Duitse producentenprijzen nog sterker

07:58 BASF haalt eigen outlook niet

07:56 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

07:26 Ajax bereikt overeenstemming met Jordan Henderson

07:11 Gemengd beeld in Azië

07:06 Europese beurzen openen hoger

06:58 Japanse inflatie in december gedaald



IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts:

Adviezen

Just Eat Takeaway: €15,40 van €24 en houden - Bank of America

Randstad: naar € 40 van € 42 en verkopen - Jefferies

De agenda

Het is duidelijk stilte voor de storm. Er zijn nog geen belangrijke bedrijven die met cijfers komen. Wel staan er een paar macro-economische cijfers op de rol.

Hiervoor moeten we naar de VS. Om 16 uur Nederlandse tijd wordt het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, bekend gemaakt. Op dezelfde tijd staan de verkoopcijfers van bestaande woningen op de rol.

Let ook op Just Eat Takeaway, want concurrent Deliveroo kan elk moment doorkomen met cijfers.

Volgende week gaat het cijferseizoen weer verder, waarbij ASML op woensdag ongetwijfeld de meeste aandacht zal krijgen.

En dan nog even dit

Hoe komt het dat de ECB zo vaak 'behind the curve' is?

.@Lagarde deserves credit for repairing divisions within the @ECB. But now the focus on building a broad consensus for policy decisions is coming at the expense of timeliness and effectiveness, warn @willem_buiter and Ebrahim Rahbari. https://t.co/fByk1p5jh7 — Project Syndicate (@ProSyn) January 18, 2024

Oei, dit zijn wel heel veel zombiebedrijven in Japan

One in six Japanese companies have become “zombie” firms unable to keep up with debt payments from profits alone, putting them in a vulnerable position ahead of widely expected interest rate hikes https://t.co/heHScxcDVj — Bloomberg Economics (@economics) January 19, 2024

Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard

A punishing sell-off for Chinese equities has worsened in recent days after a speech by Premier Li Qiang in Davos failed to mention any hint of new economic stimulus from Beijing https://t.co/y381EjRpdT pic.twitter.com/LwNxiWKQVL — Financial Times (@FT) January 19, 2024

... maar gaat deze maatregel helpen?

??BREAKING:



*CHINA'S LARGEST STOCK BROKERAGE BANS SHORT SELLING FOR ALL INDIVIDUAL INVESTORS



???????? pic.twitter.com/S54gaYmLgL — Investing.com (@Investingcom) January 19, 2024

Succes vandaag!