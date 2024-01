De slotcall van donderdag 18 maart 2024

Beleggers in Amsterdam maakten vandaag wel een hele bijzondere dag mee. Alles wat te maken heeft met voeding (Ahold (-3,06%), Unilever (-1,38%), Heineken (-1,43%), JDE Peets (-1,27%) ging omlaag, terwijl de chippers ASML (+4,06%), ASMI (+7,73%) en Besi (+7,73%) compleet losgingen. Just Eat Takeaway (+7,05%) herstelde overigens ook meer dan sterk van de klappen van gisteren.

Dat was de chipdip

De fel groene gang van zaken in chipland is vandaag vooral het gevolg van de opbeurende cijfers die TSMC gisteren bekendmaakte. TSMC is 's werelds belangrijkste chipfabrikant. Het Taiwanese bedrijf produceert alleen in opdracht en heeft techbedrijven als Apple en Nvidia als klant. Het heeft (dankzij ASML) een leidende positie in de industrie.

IEX-analist Ivo Breukink schrijft: "Het gaat stapje voor stapje weer beter met de grootste en beste chipmaker ter wereld. Vorig jaar maakte het concern een kleine dip door, maar dit jaar gaat het waarschijnlijk nieuwe omzetrecords neerzetten. De vraag naar (AI-)chips blijft toenemen, en daar profiteert het Taiwanese TSMC van." Lees de hele analyse met de hoopgevende titel: TSMC verwacht een recordjaar.

Beleggers vertrouwen het niet meer helemaal

Dat blijkt uit een peiling van Saxo Bank. ”Na twee sterke maanden zet het beleggersvertrouwen een stap terug. De onzekerheid rond de renteontwikkelingen en de aanhoudende spanningen in verschillende delen van de wereld spelen hierbij een rol. Beleggers kijken met argusogen naar deze ontwikkelingen en de onzekerheid die ermee gepaard gaat en vrezen voor escalatie van sommige conflicten.” Overigens wordt er nog altijd een plus voor aandelen verwacht."

Rustige start 2024 van IEX Modelportefeuilles

De modelportefeuilles van IEX kenden net als de markten een rustige, bijna saaie, start van het nieuwe jaar. "Wij zijn echter optimistisch gestemd voor 2024, zeker voor de 26 aandelen in onze portefeuilles", schrijf Patrick Beyersbergen. Gunstig is onder meer dat NN heeft geschikt, Mercedes flink veel meer auto's heeft verkocht in 2023 en dat Microsoft inmiddels Apple voorbij is qua beurswaarde.

Olieprijs onder druk

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kunnen markten dit jaar met een overschot aan olie te maken kunnen krijgen. Die situatie zou vanaf het komende kwartaal tot het einde van het jaar kunnen aanhouden. Volgens het agentschap zal de groei van de vraag dit jaar met 50% afnemen tot 1,2 miljoen vaten per dag. Lees hier het hele rapport.

Dat niet alle Opec+-landen zich zo keurig houden aan de zelf opgelegde productiebeperkingen en Amerikaanse olieboeren de productie opvoeren bij elke prijsstijging zorgen er ook voor dat de olieprijs sinds de top in 2022 van 120 dollar per vat naar beneden kachel. Ook alle conflicten in het Midden-Oosten kunnen de olieprijs niet hoger zetten. Vandaag om 15.00 uur noteert een vat Brent 77,77 dollar.

IEA signals ‘substantial surplus’ as oil demand growth slows https://t.co/byAbNTAhPZ — Financial Times (@FT) January 18, 2024

Onderwijl heeft analist Martin Crum van IEX vandaag een verhaal in de aanbieding over de hernieuwde spanningen op de Europese gasmarkt "Het dreigt weer spannend te worden op de gasmarkt. Er is in de VS - momenteel uitgegroeid tot 's werelds grootste LNG-exporteur, nog vóór Qatar - een felle discussie gaande rond liquefied natural gas (LNG), meer in het bijzonder de verstrekking van exportvergunningen door de regering van president Joe Biden." Krijgen we een nieuwe energiecrisis?

Amerikaans macronieuws

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 13 januari gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 16.000 af tot 187.000. De verwachting van economen lag op 208.000. Dat zou de Fed wel eens kunnen weerhouden om de rente snel en rap te verlagen. Aan de andere kant: het is allesbehalve een recessiesignaal.

Ander positief Amerikaans macronieuws: Het aantal afgegeven bouwvergunningen is in december 2023 harder dan verwacht gestegen, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen minder hard daalden dan was voorzien.

En nog méér positief Amerikaans nieuws: De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in januari verbeterd. Dit meldde de Philadelphia Federal Reserve donderdag. De zogeheten Philly Fed index steeg van -12,8 naar -10,6. Er was vooraf door economen wel gerekend op een indexstand van -7,0, dus het nieuwste cijfers is ook een kleine tegenvaller. Een positieve stand van de Philadelphia Fed index betekent dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht. Een negatieve index wijst op economische krimp.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Brede markten

Kijk, alles is vandaag groen behalve de euro en bitcoin. De digitale munt liep in de aanloop naar speciale ETF's flink omhoog, maar toen de crypto eindelijk goedkoop en veilig kon worden verhandeld, ging de waarde omlaag. Tja. Goud stijgt wel, net als olie.

Nederlandse aandelen vandaag in beeld

ASML (+4,06%): Het Taiwanese TSMC, een grote klant van ASML, draait beter dan verwacht, dus alle Nederlandse chippers schieten omhoog.

Ahold (-3,06%): UBS haalt de grootgrutter van zijn kooplijst en verlaagt het koersdoel. Het aandeel noteert inmiddels ca. 20% onder de top van vorig jaar. Hoezo defensief!

UMG (+1,43%): UBS zet het muziekaandeel juist op kopen.

Just Eat Takeaway (+7,05%): De maaltijdbezorger kwam gisteren met cijfers die negatief werden onthaald. Vandaag blijkt het glas toch half vol te zijn. Een koopadvies van bank of America helpt ook.

Alfen (-4,65%): De leverancier van tal van stroomoplossingen stuitert dit jaar vooral omlaag.

Basic-Fit (-2,13%): Na een mooie koersdag van gisteren volgt vandaag de kater.

Aperam (+1,28%): Bank of America verlaagt het koersdoel van €33 naar €31 bij een houdadvies. De koers stijgt desondanks.

Arcadis (+1,07%): ING verhoogt het koersdoel fors van €49 naar €60.

Rentes

De obligatiemarkt is het jaar stroef begonnen met oplopende rentes in Europa en de VS. Het mantra dat de ECB en Fed snel en veel zullen verlagen, wordt steeds minder geloofd.

Nederlandse tienjaars: 2,62% (+1,16%)

Duitse tienjaars: 2,31% (+1,43%)

Britse tienjaars: 3,96% (-0,69%)

Italiaanse tienjaars: 3,91% (-0,03%)

Amerikaanse tienjaars: 4,13% (+0,59%)

Japanse tienjaars: 0,65% (-1,30%)

Peilmoment: 17.10 uur

Laatste adviezen

Twee houdadviezen voor Ahold en het aandeel krijgt een stevige tik. Vier houdadviezen voor Just Eat Takeaway en het aandeel vliegt. Beursbewegingen zijn soms ondoorgrondelijk. Onder meer ASML, ING, ABN AMRO, Arcadis en Basic-Fit ontvangen een kooptip. Het enige verkoopadvies van vandaag is voor de Belgische luierproducent Ontex.

Het blijft toch opvallend hoe optimistisch analisten erin staan. Lees ook: Strategen zijn chronisch depressief, analisten juist niet.

Agenda 19 januari 2024

Geen cijfers morgen van Nederlandse bedrijven. In het VK doet Deliveroo de boeken open. Dat kan iets doen met concurrent Just Eat Takeaway.

Macronieuws? Het consumentenvertrouwen in Michigan is wel een dingetje.

En dan nog even dit:

Medewerkers zijn baan bij Google niet langer zeker

Google has laid off over a thousand employees across various departments since January 10th. CEO Sundar Pichai’s message is to brace for more cuts. - The Verge pic.twitter.com/JuVkOZ0S9D — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) January 18, 2024

Amerikaanse arbeidsmarkt houdt alles overeind

????Initial claims for #unemployment fell to lowest since Sep '22, in week-ended Jan 13, but data can be quite noisy around the holidays so don't take this as much of a signal. Downward trend in the 4-week average is very positive!



?Claims: 187k (-16k)

?4-wk average: 203k (-5k) pic.twitter.com/5RiLYQ6KEM — Gregory Daco (@GregDaco) January 18, 2024

Dit is deglobalisering

The #InflationReductionAct (which did nothing to reduce inflation) and the #CHIPs act have created a massive boom in #manufacturing plants. And like following 2008 and 2014, the #bust will follow when the money runs out and construction is done. pic.twitter.com/GxSOo50sSX — Lance Roberts (@LanceRoberts) January 18, 2024

In de EV-markt is een prijzenoorlog aan de gang

Dat Duitsland de EV-subsidies plots heeft stopgezet dwingt Tesla en andere fabrikanten ook om de prijzen te verlagen.

Tesla slashes car prices across Europe after similar cuts in China https://t.co/JDSOxsuOx4 — CNBC (@CNBC) January 18, 2024

Jamie Dimon heeft nog altijd niets met bitcoin

??JPMorgan Chase Jamie Dimon is still bashing on #Bitcoin



Speaking in Davos on Wednesday, Dimon said he still sees no value in Bitcoin after ETFs debut and urged to ‘please stop talking about this shit'.



He added that his 'personal advice' is to not get involved with #Bitcoin.… pic.twitter.com/aVRCTeBCGn — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) January 18, 2024

Met name inspirerend voor trendvolgers