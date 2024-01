Centrale banken gooien weer eens wat olie op het rentevuur

Het voert allicht wat ver om te spreken over een reality check voor beleggers, maar feit blijft wel dat het optimisme rond renteverlagingen van centrale banken, dat financiële markten eind vorig jaar in hun greep had, als sneeuw voor de zon is verdwenen.

Lagarde houdt het erop dat er wellicht een eerste renteverlaging deze zomer aan komt:

ECB officials who’d been reluctant to discuss the possibility of interest-rate cuts until recently now appear increasingly open to a first such move, with President Christine Lagarde saying one is likely in the summer. https://t.co/qgmcu0D942 — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2024

Rijkelijk laat, zeker gezien de uiterst moeizame economie in grote delen van de eurozone, waar het recessiespook rondwaart in onder andere Duitsland en Nederland. Bestrijding van het tamelijk hardnekkige inflatiespook blijft topprioriteit.

Nu bestaat er onder beleggers dus juist de vrees dat er minder renteverlagingen zullen komen en dat ze ook nog eens later zijn dan gehoopt. Een psychiater zou er manisch depressief gedrag in kunnen herkennen.

Gevolg is wel dat de financiële markten een alles behalve flitsende start van het jaar hebben laten zien en dat bedrijven die met wat mindere berichten komen, direct hard worden afgestraft.

Wall Street

Een combinatie van hawkish centrale banken en (te) gunstig nieuws over de Amerikaanse economie zet de financiële markten sterk aan het twijfelen over een goldilocks-scenario waarbij een zachte landing van de economie van de VS gecombineerd wordt met renteverlagingen van de Fed.

De Amerikaanse retail sales over december bleken met maar liefst 0,6% te zijn gestegen en daar komt een aloud scenario weer om de hoek kijken: goed macronieuws is slecht voor de beurzen. Het optimisme dat eind vorig jaar de beurzen omhoog dreef, is inmiddels omgeslagen in een (te) bearish visie, maar Wall Street blijft somberen.

Los van wat relatief marginale verliezen in de techhoek, leverden vooral EV-bouwers onder aanvoering van Tesla (- 2%) en BYD (- 4%) stevig in. Tevens had de opnieuw omgeslagen rentevisie van beleggers invloed op de goudprijs, wat op zijn beurt goudproducenten als Barrick Gold (- 2,6%) en Newmont (- 3,6%) weer onder druk zette.

Alwéér een dag op Wall Street om snel te vergeten, de Dow Jones eindigde gisteravond 0,25% lager, de S&P 500 leverde afgerond 0,6% in en ook de Nasdaq (- 0,6%) liet het kopje hangen. Toch een pluspuntje: het slot was wel duidelijk boven de lows eerder tijdens de handelssesie.

Azië

Over naar Azië dan waar vannacht evenmin sprake was van een koersfeestje, al viel de schade relatief mee. Althans, voor de Nikkei (- 0,2%), Australië leverde 0,6% in, maar de Hang Seng perste er dan weer een plus uit van 1,5%. Desondanks is het voorlopig nog wel op een houtje bijten met Chinese aandelen:

An intensifying rout in stocks makes China the world’s worst-performing major market in the new year, and a weak economy and lack of potent stimulus suggest investor confidence is far from recovering https://t.co/d42bJbBGjC — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2024

Gelukkig hebben we TSMC (+ 1,2%) nog, dat meevallende vierdekwartaalcijfers rapporteerde: een nettowinst van omgerekend $7,6 miljard versus $7,1 miljard verwacht. Niet onbelangrijk, beleggers zijn op zoek naar signalen dat de chipmarkt weer aantrekt.

De indicatoren:

Europese futures neigen naar lichtgroene opening.

Azië liet vannacht een licht negatief beeld zien.

De VIX komt wat tot leven, maar een waarde van slechts goed 15 is weinig spannend.

Amerikaanse dollar blijft rond de 1,09 hangen versus de euro.

Tienjaarsrente VS weer opgelopen tot 4,1%.

Goud dreigt weer tot onder de $2.000 te zakken, want andere renteperceptie.

Olie komt evenmin veel van zijn plek.

Crypto heeft ook wel eens dynamischer tijden gekend met bitcoin vlak op $42,7k.

De AEX oogt wat zoekerig vanochtend en opent naar verwachting vlak tot licht hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:00 Nederlandse werkloosheid in december iets gestegen

07:11 Europese beurzen openen vlak

07:17 Aanhoudende druk op Chinese beurzen

07:19 Vierde kwartaal TSMC beter dan derde kwartaal

07:31 Japanse machine-orders omhoog

07:47 Fastned start inschrijving op nieuwe obligaties

08:01 Licht hogere start AEX voorzien

De AFM meldt deze shorts:

- IMCD, Marshal Wace, 0,5% short

- Just Eat Takeaway, Qube R&TT, short 1,0%

- KPN, BNP Paribas, short 0,46%

- KPN, Citadel Advisors Europe, short 0,61%

- PostNL, Millenium International Man, short 0,52%

- TomTom, Otus Capital Man, short 1,1%

- Vivoryon, Adage Capital Man, 0,61%



De agenda is niet al te spannend vandaag, maar let op het Damrak even op Ahold (marktaandeel gewonnen in Nederland), de chippers uiteraard (TSMC), AkzoNobel (cijfers concurrent PPG later vandaag) en Fastned dat opnieuw obligaties wil plaatsen. En verder kan de Philly Fed (jan) allicht nog voor enige reuring zorgen om 14:30 uur.

De agenda

00:00 TSMC - Cijfers vierde kwartaal (Tai)

00:00 PPG Industries - Cijfers vierde kwartaal (VS)

06:30 Werkloosheid - December (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - December (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Januari (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Shoppende Amerikaanse consument houdt economie VS op peil:

WATCH: US retail sales increased more than expected in December, boosted by motor vehicle and online purchases, keeping the economy on solid ground heading into the new year https://t.co/FYEbhqqfyN pic.twitter.com/1LEBM5q0s3 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2024

Zou er in Beijing allicht een kwartje vallen?

Of is dit gewoon een waarheid als een koe?

“In 15 years, China’s GDP, reported GDP is up over 500%, but if you invested in the Chinese stock market 15 years ago, you’ve lost a third of your money,” says @Jkylebass. “Investing in communism never pays.” pic.twitter.com/YCl7VahXl1 — Last Call (@LastCallCNBC) January 18, 2024

Artificial Intelligence moet smartphone verkopen een volgende boost geven:

Samsung turns to artificial intelligence to revive stagnant smartphone market https://t.co/5qU7jM1HhC — Financial Times (@FT) January 17, 2024

Nieuwe tegenslag voor Apple:

Apple again banned from selling watches in U.S. with blood oxygen sensor https://t.co/yUc8uOr7Wz — CNBC (@CNBC) January 17, 2024

Er dreigt opnieuw een tekort aan containervervoercapaciteit, ditmaal dankzij de Houthi's:

DHL sees potential for a container ship shortage in the near future if vessels continue to undertake lengthy journeys around Africa to avoid attacks in the Red Sea, CEO Tobias Meyer says https://t.co/iFRwhprDRv — Bloomberg Markets (@markets) January 17, 2024

TSMC weet de verwachtingen te verslaan:

TSMC beats profit and revenue expectations in the fourth quarter https://t.co/SR4EHde1eS — CNBC (@CNBC) January 18, 2024

Veel succes vandaag.