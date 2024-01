AEX spoelt openingswinst grotendeels weg, bloedbad bij Corbion

Wat een mooie beursdag leek te worden, eindigde in een lichte deceptie. De AEX-index wist nog nipt (+0,1%) in het groen te eindigen, maar de openingswinst spoelde aan het einde van de middag wel grotendeels weg. De Midkapindex en de AScX konden het hoofd niet boven water houden.

In alle drie de indices moesten de meeste aandelen verliezen incasseren. ASML daarentegen bouwde nog even voort op het techfeest van gisteren en ook branchegenoot Besi had de wind in de zeilen. Grote uitschieters waren er niet, op Corbion na.

Corbion is terug bij af

Zakenbanken zijn niet zo scheutig met het geven van verkoopadviezen: verder dan een eufemistisch hold-advies gaan ze meestal niet. Maar vandaag kreeg Corbion toch een sell-advies om de oren, van ING. De bank ging ook met de botte bijl het koersdoel te lijf: van de €23 bleef nog maar €13,40 over.

Dit leidde tot een verkoopgolf: de koers kelderde met 10,4%. Daarmee is het aandeel weer terug bij af, naar het moment voordat een boze aandeelhouder met de vuist op tafel sloeg.

Corbion kampt met allerlei issues, waaronder een forse schuldenlast en hoge kosten. Het wachten is nu op 31 januari, als het bedrijf met een strategie-update naar buiten komt. Dit kan een game changer zijn, maar ook uitdraaien op een mislukking. Is het verstandig om in te stappen? Of kunt u beter even afwachten?

Corbion zit door eigen handelen in de hoek waar de klappen vallen IEX Premium https://t.co/PDXzDwiDz5 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 19, 2024

Hydratec maakt zich op voor beursexit

Er staat een bedrijf op de nominatie om Beursplein 5 te verlaten: Hydratec, fabrikant van industriële (kunststof) componenten. Het bedrijf ging in 1997 naar de beurs onder de naam Nyloplast. Ruim 25 jaar later vertrekt het weer. Via de zij-ingang, want meer dan een backbenchstatus heeft het aandeel nooit gekregen. De omzetten waren doorgaans laag en TCIM, het investeringsvehikel van de familie Ten Cate, had altijd een stevige vinger in de pap. Een vinger van 69% welteverstaan. Datzelfde TCIM wil nu de resterende stukken kopen en is bereid daar een flinke prijs voor te betalen.

TCIM biedt €142,50 per aandeel, wat neerkomt op een premie van 52,4% ten opzichte van de slotkoers van donderdag (€93,50). Op het hoogste niveau in tien jaar dus; de aandeelhouders zijn spekkoper.

Als TCIM 95% van de stukken in handen heeft, zal het een uitrookprocedure beginnen. Beide partijen willen van de beursnotering af omdat deze te weinig toegevoegde waarde zou bieden en niet zou opwegen tegen de kosten en andere nadelen die nu eenmaal aan een beursnotering kleven.

ING is doelwit van Milieudefensie

ING staat al langer op de radar bij milieuactivisten. Zo blokkeerden demonstranten van Extinction Rebellion enkele weken geleden de A10, waar het hoofdkantoor van ING ooit op uitkeek, maar al een tijd niet meer. Vandaag werd bekend dat Milieudefensie de bank voor de rechter daagt, zoals de milieuclub eerder al deed bij Shell.

De eisen: ING moet zijn totale uitstoot met de helft terugdringen en de samenwerking stoppen met vervuilende bedrijven, waaronder olie- en gasbedrijven. Het doet allemaal denken aan de klimaatzaak tegen Shell van enkele jaren geleden. Het leek beleggers evenwel koud te laten: de koers steeg vandaag met 0,3%.

Is dit dé ommekeer in China?

Er gebeurde vannacht iets geks in China. Daar stonden de beurzen aanvankelijk onder druk - zoals wel vaker dit jaar - maar dankzij een indrukwekkende eindsprint wisten de belangrijkste indices toch in het groen te eindigen. En dat zonder concrete nieuwsaanleiding.

Is de bodem bereikt en ligt de weg vrij voor een imposante herstelrally? Of is dit een dead cat bounce? Het oordeel van Martin Crum leest u hier. China komt trouwens ook uitgebreid voorbij in de IEX BeleggersPodcast. Het luisteren waard.

Beijing onderneemt pogingen de daling van de aandelenmarkt te stoppen IEX Premium https://t.co/RHbfURk9oF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 19, 2024

Beursbarometer is onbetrouwbaar, gelukkig maar

De stijging van vandaag kan niet verhinderen dat de AEX-index dit jaar nog zo'n 1% onder water staat. Dat is geen goed voorteken als we de beurswijsheid 'As January goes, so goes the year' moeten geloven. Volgens dit gezegde is de eerste beursmaand een voorbode voor de rest van het beursjaar. Weet de beurs in januari de weg omhoog te vinden, dan is de kans groot dat het hele beursjaar in de plus eindigt. Maar omgekeerd vormt een slechte eerste beursmaand vaak de opmaat voor een slecht beursjaar.

Die theorie kunnen we gelukkig met een korreltje zout nemen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Een positieve januarimaand op de beurs gaat in meer dan 80% van de gevallen gepaard met een goed beursjaar, maar een slechte eerste beursmaand blijkt geen betrouwbare indictor voor een slecht jaar. Goed om te weten als de gehoopte ommekeer in de markt de komende weken uitblijft.

En als we toch op de statistische tour gaan: van alle beursmaanden staat januari te boek als een goede middenmoter, met een gemiddeld maandrendement van 1,17%, zo heeft Albert Bridge Capital ooit becijferd, op basis van het verloop van de S&P 500 tussen 1940 en 2022. Daarmee zit januari tussen de historisch beste en slechtste maand van het jaar in. December is de absolute topmaand, met een gemiddeld rendement van 2,36%. In februari moeten we het stellen met een zuinig plusje van 0,06%. Beleggen doet u echter voor de lange termijn en de markt timen is riskant, dus neem het slechts voor kennisgeving aan.

Januaribarometer: betekent een slechte start vaak ook een slecht beleggingsjaar? - https://t.co/SO0S8A4sEN pic.twitter.com/bTyA3pOHWt — BeleggerNL (@BeleggerNL) January 19, 2024

Wall Street zet feestje nog even voort - S&P 500 op all-time high

Terwijl de Europese beurzen aan het eind van de middag het beursfeest met een kater verlieten, wordt op Wall Street nog stuk doorgefeest. De belangrijkste indices kleuren groen. De S&P 500 staat op het moment van schrijven op 4.803,63 punten en heeft daarmee het all-time high van 4.796,56 punten van twee jaar geleden doorbroken.

Aan goed nieuws is er vandaag geen gebrek. Het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, is flink aangetrokken. De index steeg van 69,7 naar 78,8, en is sinds juli 2021 niet meer zo hoog geweest.

Ook wist de VS gisteravond op de valreep te ontkomen aan een shutdown, omdat een ruime meerderheid van de Senaat heeft ingestemd met een tijdelijke begrotingsmaatregel. Tot maart is de kust veilig.

Minder fortuinlijk pakte de dag uit voor Ford, dat de productie van de elektrische Fort F-150 truck gaat verlagen, vanwege een gebrek aan orders.

Rentes komen tot rust

De lange rentes komen wat tot rust. De Nederlandse tienjaars rente komt nauwelijks van zijn plaats en noteert 2,61%. Dat geldt ook voor die van Duitsland, die blijft steken op 2,30%. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt fractioneel naar 4,16%, en heeft zich inmiddels comfortabel boven de 4% genesteld.

De brede markt

De AEX eindigde 0,1% hoger, net als de Bel20. Daarmee doen we het beter dan de meeste ons omringende beurzen. De DAX eindigde 0,1 in de min en de CAC40 verloor zelfs 0,4%. Op weekbasis staat de AEX 0,4% in de min en de Midkap zelfs 3%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt weer iets terug naar 13,69.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,3%, S&P500: +0,4% en Nasdaq +0,6%

De euro stijgt ietsje naar 1,0887 dollar.

De goudprijs stijgt met 0,1% naar $2.027,77 per troy ounce.

Het lukt de bitcoin maar niet om uit te breken. De cryptomunt verliest bijna 2% - en bij de huidige koers gaat het dan om bijna $800. Er staat nu $40.498,71 op de borden.

De olieprijzen hebben moeite om een richting te kiezen. Voor een vat WTI moet nu $73,78 worden betaald: 1% lager dan gisteren. De koers van Brent staat juist 0,1% hoger op $79

Verder op het Damrak

Het koopadvies voor Corbion hakt er behoorlijk in.

Marel (+3,9%) doet het goed nadat het Amerikaanse John Bean Technologies een verhoogd bod heeft uitgebracht van €3,60 per aandeel.

(+3,9%) doet het goed nadat het Amerikaanse John Bean Technologies een verhoogd bod heeft uitgebracht van €3,60 per aandeel. Fastned was al opgestaan na de val van eerder deze week en klimt vandaag verder, mogelijk geholpen door een koersdoelverhoging door ING

was al opgestaan na de val van eerder deze week en klimt vandaag verder, mogelijk geholpen door een koersdoelverhoging door ING Na Just Eat Takeaway was het vandaag de beurt aan de Britse concurrent Deliveroo om met een trading update over Q4 te komen. Het aantal orders bleek te zijn gestabiliseerd. Veel wijzer worden we er nog niet van. Op 14 maart komt de volledige set cijfers, mét outlook voor 2024. Deliveroo kreeg in Londen niet de handen op elkaar. Integendeel: de koers kelderde met 6%. Just Eat Takeaway (-0,2%) hield zich nog aardig goed staande.

was het vandaag de beurt aan de Britse concurrent om met een trading update over Q4 te komen. Het aantal orders bleek te zijn gestabiliseerd. Veel wijzer worden we er nog niet van. Op 14 maart komt de volledige set cijfers, mét outlook voor 2024. Deliveroo kreeg in Londen niet de handen op elkaar. Integendeel: de koers kelderde met 6%. Just Eat Takeaway (-0,2%) hield zich nog aardig goed staande. Koploper was ASML (+1,5%), dat werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging. Ook Besi behoorde tot de koplopers na een koersdoelverhoging.

De chippers doen het sowieso goed dit jaardeze week. Dit zijn de 5 grootste stijgers onder de hoofdfondsen:



De dalers worden aangevoerd door het cyclische Randstad.

Adviezen

Een adviesverlaging met impact voor Corbion en koersdoelverhogingen voor twee chippers:

Besi: naar €160 van €150 en overwogen - Morgan Stanley

ASML: naar €840 van €700 en kopen - Degroof Petercam

Corbion: naar €13,40 van €23 en advies omlaag van houden naar verkopen - ING

ABN Amro: naar €15,50 van € 17 en houden - Morgan Stanley

Euronext: naar €83 van € 72 en houden - Deutsche Bank

Fastned: naar €29 van €27 en houden - ING

Just Eat Takeaway: naar €15,40 van €24 en kopen - Bank of America

Randstad: naar € 40 van € 42 en verkopen - Jefferies

Agenda: stilte voor de storm

We starten de komende beursweek relaxed. Op maandagmiddag 16 uur verschijnen in de VS de leidende indicatoren, maar daar reageert de beurs doorgaans nauwelijks op.

Daarna barst het los. Er komen volgende week maar liefst drie rentebesluiten: van Bank of Japan (dinsdag) de ECB en de Turkse centrale bank (donderdag). De macro-economische agenda is bomvol, met onder andere de groei van het Amerikaanse BBP in Q4 (donderdag) en de Amerikaanse PCE-inflatie, die cruciaal is voor het monetaire beleid van de Federal Reserve (vrijdag).

Verder krijgen beleggers een flinke lading cijfers over zich uitgestort. De aandacht gaat waarschijnlijk vooral uit naar ASML, dat op woensdag de boeken opent. Donderdag volgt NSI en vrijdag is het de beurt aan Signify en WDP.

In de VS is het vanaf dinsdag elke avond bal. Zo doen onder andere Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon, Netflix, Texas Instruments (dinsdag), SAP, AT&T, IBM en Tesla (woensdag), Comcast, Intel, Visa (donderdag) en American Express mee aan de blue chip-parade.

En dan dit

Nog even geduld aub

Given everything we heard from central bankers this week, Q2 looks like it could be shaping up to be disappointing for the rate cut brigade pic.twitter.com/WoC38oou52 — Joumanna Nasr Bercetche ???? (@CNBCJou) January 19, 2024

BlackRock heeft met de spot bitcoin-ETF inmiddels de kaap van $1 miljard gerond, maar als we Grayscale mogen geloven wordt het een slagveld

?? Grayscale CEO says most of the 11 approved bitcoin ETFs won’t survive, defends highest fees in industry



Grayscale Investments CEO Michael Sonnenshein told CNBC that most of the approved bitcoin exchange-traded funds won’t survive, while defending the highest fees in the… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) January 19, 2024

De nieuwe 'Magnificent Seven' van Barron's, met drie interessante wisselingen:

Dit zijn de nieuwe Magnificent Seven-aandelen voor 2024 volgens Barron's - https://t.co/zLecd4uwKP pic.twitter.com/vS86sOEYg5 — BeleggerNL (@BeleggerNL) January 19, 2024

Ik wens u een goed weekend!