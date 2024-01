AEX Total Return-index staat klaar voor nieuw koopsignaal

De Nederlandse herbeleggingsindex, de AEX Total Return-index, noteert slechts 0,90% onder het oude all-time high van 3.004,52 punten van 19 november 2021. In de afgelopen weken heeft de herbeleggingsindex een aanloop genomen, met een hogere bodem tot gevolg. Technisch bezien staat de AEX Total Return-index klaar om hierboven uit te breken, dus een vers koopsignaal te genereren.

Overigens heeft de index eind 2023 al enkele vergeefse pogingen gedaan om door te breken, met een tussentijds intraday record op 3.046,56 punten (top van 14 december 2023).

Technisch volgt de AEX Total Return-index het voetspoor van de Duitse DAX-index, eveneens een herbeleggingsindex. Deze heeft haar oude all-time high van 19 november 2021 op 16.290,19 punten inmiddels gebroken. Bovendien hebben onze oosterburen een hogere bodem gevormd boven die voormalige recordstand, dus een succesvolle pullback pullback gemaakt. Mijn collega Wouter Slot besprak die doorbraak hier gisteren al.

Positieve signalen

Het technische plaatje van de Nederlandse herbeleggingsindex oogt, ondanks de recente aarzeling, nog prima. Nu de aanloop een hogere bodem achterlaat (dus koopkracht laat zien), zit er een opwaartse doorbraak aan te komen. De kans hierop is statistisch bezien groter dan 80%.

Vandaag bekijk ik de korte- en langetermijnplaatjes alsmede de meerjarengrafiek van onze Nederlandse herbeleggingsindex.

Korte termijn: AEX Total Return-index moet de correctieve fase afschudden

De trend van de AEX Total Return-index is op de zeer korte termijn neerwaarts gericht, maar toppen en bodems lopen in elkaar over. Dit duidt op een gematigde correctie. We zien steun rond 2.945,36 punten (bodem van 5 januari).

De AEX Total Return-index wordt interessant als weerstand 3.046,56 (intraday topje van 14 december 2023) wordt gebroken. In dat geval krijgt de herbeleggingsindex ruimte voor een verdere koersstijging.



Lange termijn: AEX Total Return-index neemt aanloop om het all-time high van 2021 te breken

De AEX Total Return-index is al enkele malen op het all time high rond 3.004,52 punten, van 19 november 2021, gestuit.

De uitbraak van eind december boven deze top uit 2021 was nog te nipt. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij)kopen.

Het technische beeld klaart verder op als weerstand 3.004,52 op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken. De kans hierop is statistisch bezien groter dan 80%. Na een uitbraak boven weerstand 3.004,52 wordt 3.700 punten het volgende opwaartse koersdoel. Dit koersdoel is berekend met de pendulumswing-methode (zie uitleg onderaan).

Steun voor de AEX Total Return-index ligt rond 2.648,92 punten (bodem van 24 maart 2023). De stijgende 200-dagenlijn van de AEX Total Return-index wijst op een positieve technische conditie.



Meerjarengrafiek sinds 2011: AEX Total Return-index stuit op all-time high rond 3.004,52

Op de meerjarengrafiek van de AEX Total Return-index is de koopkracht onder beleggers meerdere keren bewezen. Elke grote correctie is opgevangen boven de vorige dip. Bovendien zijn de meeste correctiebodems als pullback gevormd. Zo liggen de bodems a1 en a2 op de grafiek hieronder mooi boven top A. Bodem b1 ligt boven top B, bodem b2 net niet.

Bodem c1 vormt weer een fraaie pullback boven de pre-coronatop C. Ook bodem d1 laat een mooie hogere pullbackbodem achter boven top D. Lees voor een duiding van pullbackbodems de uitleg verderop.

Een langetermijn-koopsignaal treedt op als de horde 3.004,52 (gevormd op 19 november 2022) met meer dan 3% opwaarts wordt gebroken.



Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op als weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Statistisch onderzoek wijst uit dat na pullbackbodem C de kans op een doorbraak boven top H groter is dan 80%.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswing-methode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A-B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Het koersdoel rond C is te berekenen door de afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt en het niveau van het koopsignaal