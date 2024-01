Blue Monday, maar groene futures en overnamefantasie rond ABN Amro

De AEX-index opent naar verwachting 0,4% hoger. Het is wel stilte voor de storm: valt ABN Amro ten prooi aan Deutsche Bank? Hoe gaat China reageren op de verkiezingen in Taiwan? En wat gaan de cijfers van TSMC, Fastned en JET deze week brengen?

Vandaag is het Blue Monday: de dag die door een Britse psycholoog is uitgeroepen tot de meest deprimerende dag van het jaar. Hoewel hij zich bediende van een ingewikkelde wiskundige formule, moeten we het resultaat met een korreltje zout nemen. Het onderzoek kwam uit de koker van de Britse reisorganisatie Sky Travel, die graag zo vroeg mogelijk in het jaar reizen naar de zon wilde aanbieden.

Het ziet er niet naar uit dat vandaag een Blue Monday op de beurs wordt, om over Black Monday maar te zwijgen. De futures staan licht in het groen. Ook elders in Europa ligt een hogere opening in het verschiet.

Volgens technisch analist Wouter Slot van Tostrams Groep lijken veel indices zelfs klaar te staan voor een hervatting van de eindejaarsrally die begin november werd ingezet. Dus dat belooft nog wat.

Nieuwe records voor Nikkei, maar beleggers houden kruit droog

Azië is vannacht ook overwegend hoger gesloten, waarbij de Nikkei 225 opnieuw voorop liep en wederom het oude beursrecord verbrak.

Beleggers stelden zich wel wat terughoudend op, vanwege de uitslag van de presidentsverkiezingen in Taiwan (waarover later meer) en enkele belangrijke cijfers, waaronder het Chinese BNP en de Japanse inflatie. Dat laatste cijfer is waarschijnlijk gedaald, waardoor de kans slinkt dat Bank of Japan tegen de trend in de rente gaat verhogen.

Hier de slotstanden van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225: +0,9%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,1%

Hang Seng (Hongkong): -0,3%

Kospi (Zuid-Korea): +0,1%

Wall Street eindigde verdeeld

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd na een handelssessie waarin diverse grote banken met cijfers kwamen, die overwegend negatief werden ontvangen. De S&P 500 won een krappe 0,1%, de Nasdaq eindigde nagenoeg vlak en de Dow Jones-index leverde 0,3% in.

Er was nog wel een welkome meevaller. De producentenprijzen bleken onverwacht een daling te hebben ingezet. Weliswaar fractioneel (-0,1%), maar wel de tweede daling op rij, terwijl economen juist waren uitgegaan van een lichte stijging met 0,1%.

Dat brengt de worst die door de Federal Reserve wordt voorgehouden - lees: een lagere rente - plotseling weer een stukje dichterbij. Uit de zogeheten FedWatch-tool van CME Group valt op te maken dat de kans dat de Fed op 20 maart de rente verlaagt momenteel wordt ingeschat op 73%. Dat de rente in mei lager is dan nu, is nagenoeg zeker.

Overnamefantasie rond ABN Amro

Hét nieuws van vandaag is ABN Amro. De geruchtenmolen rondom de bank draait op volle toeren. Volgens een bericht van Bloomberg zou Deutsche Bank interesse hebben om de Nederlandse bank over te nemen. De Duitse grootbank zou bloed ruiken nu de Nederlandse staat zijn belang in ABN Amro aan het afbouwen is.

Is deze overname kansrijk? Dat valt te bezien. Ten eerste is het maar zeer de vraag of Deutsche Bank over voldoende financiële middelen beschikt, want de bank kampt zelf al langere tijd met tegenvallende resultaten, hoge kosten en juridische kwesties.

Ten tweede kun je je afvragen of ABN Amro wel de gedroomde kandidaat is. Lees de analyse van analist Martin Crum

China boos op Taiwan

De financiële markten kijken ook met een schuin oog naar Taiwan, waar tot ongenoegen van China William Lai is verkozen tot nieuwe president. Hij is lid van de zittende regeringspartij DPP, die niet zit te wachten op aansluiting bij China. Toch is de DPP iets minder machtig geworden. Er waren ook parlementsverkiezingen, en daar verloor de partij de meerderheid. Hoe China zal reageren is afwachten. Het land dreigde eerder het handelsakkoord ECFA met Taiwan op te blazen en reageerde dit weekend getergd op Amerikaanse felicitaties aan de DDP. "Een serieus fout signaal", aldus Beijing.

Een groot deel van ’s werelds meest geavanceerde chips wordt in Taiwan geproduceerd, en een van China onafhankelijk Taiwan is voor het Westen dan ook van groot strategisch belang.

Het aandeel van 's werelds grootste chipfabrikant, TSMC, heeft tot nu toe geen last van de verkiezingsuitslag. Het eindigde 0,3% hoger. De beurs van Taiwan sloot 0,4% hoger.

Beurs Londen doelwit van Palestina-acties?

De beurs van Londen was naar verluidt doelwit van acties voor Palestijnen. In Groot-Brittannië zijn zes mensen opgepakt die van plan waren om te voorkomen dat daar vandaag gehandeld zou worden, zo meldt persbureau Reuters. Een variant op de sit-ins op stations?

De indicatoren:

Europese futures staan in het groen

Azië eindigde verdeeld tot licht hoger

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 12,70

De euro stijgt fractioneel naar 1,0958 dollar

De Amerikaanse tienjaarsrente loopt iets op naar 3,96%. De Nederlandse krijgt er 3 basispuntjes bij op 2,48%

De goudprijs stijgt met 0,3% naar $2.054,65 per troy ounce

De olieprijzen zitten met 0,2% in de lift. Voor een vat WTI wordt $72,88 betaald.

Bitcoin noteert 0,3% hoger op $42.608,13, maar is nog een stuk af van de $49.000 die vorige week even werd aangetikt.

De AEX opent naar verwachting 0,4% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:55 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:37 Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel naar 83 euro

07:14 Geen paniek in Azië na Taiwanese verkiezingen

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat vindt u hier.

Adviezen

Een koersdoelverhoging voor Arcelor Mittal en koersdoelverlaging voor Akzo Nobel:

Arcelor Mittal: naar €27 van €26 en houden - Barclays

Akzo Nobel: naar €83 van €86 en kopen - Berenberg

De agenda: Wall Street dicht, wachten op Duits BBP

We doen het vandaag rustig aan. Wall Street is gesloten vanwege Martin Luther King Day, dus daar kunnen we geen inspiratie uit putten.

Om 10 uur wordt het Duitse BBP over heel 2023 bekendgemaakt. Dat het Wirtschaftswunder van weleer een tandje terug moet schakelen, is al bekend. Economen houden gemiddeld rekening met een krimp van 0,3% op jaarbasis. Recessie dus. Een uur later volgen twee Europese cijfers: de handelsbalans en de industriële productie.

Verder gaat in het Zwitserse Davos het jaarlijkse World Economic Forum van start, waar zakenlieden en politici de wereldproblemen bespreken. Herstel van vertrouwen is dit jaar een van de hoofdthema's, maar of men daarin slaagt, is de vraag.

Vooruitlopend hierop worden vaak diverse onderzoeksrapporten en ranglijstjes gepubliceerd. Zo scoort Nederland internationaal matig op het gebied van duurzaamheid, maar hoog op het gebied van innovatie. En is volgens Oxfam Novib de wereldwijde ongelijkheid verder toegenomen.

Het vermogen van de vijf rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld: van $ 405 miljard naar $ 869 miljard. Dat komt neer op een stijging van circa $14 miljoen per uur: in de vijf minuten dat u deze morning call heeft gelezen, hebben de heren dus ruim $1,1 miljoen opgestreken. U daarentegen werkte in 2022 gemiddeld ruim twee weken onbetaald, door de hoge inflatie. Voor Oxfam Novib reden om te pleiten voor een extra vermogenstaks voor de 1% rijkste Nederlanders. Maar of de ontwikkelingsorganisatie daar in Den Haag de handen voor op elkaar krijgt, vragen wij ons af.

De belangrijkste cijfers deze week

Het valt ook nog te bezien of 'Davos' verder nog nieuws oplevert dat de markten in beroering brengt. Meestal niet. Hiervoor moeten we vooral kijken naar de jaar- en kwartaalcijfers die voorzichtig binnen komen druppelen. In Nederland zijn dat Fastned (dinsdag) en Just Eat Takeaway (woensdag). JET publiceert nog geen omzet- en winstcijfers: die worden bewaard voor 28 februari als de definitieve cijfers komen. Nu de maaltijdbezorger erin is geslaagd om een positief bedrijfsresultaat te behalen, wordt een positieve kasstroom het volgende doel. Concurrent Deliveroo volgt vrijdag met cijfers.

Over de grens wordt deze week uitgekeken naar de cijfers van Goldman Sachs en Morgan Stanley, die morgen verschijnen. De resultaten van hun concurrenten waren afgelopen vrijdag een mixed bag.

Mogelijk nóg interessanter zijn de kwartaalcijfers van TSMC, de grootste chipproducent ter wereld en een belangrijke klant van ASML. Donderdag is het zover. En aandeelhouders van Akzo Nobel zullen de resultaten van de Amerikaanse concurrent PPG Industries die vrijdag bekend worden gemaakt met veel belangstelling volgen.

Qua macrodata zijn vooral het Chinese BBP (woensdag) en de Duitse (dinsdag) en Europese (donderdag) inflatiecijfers interessant. Voor Duitsland wordt een inflatie van 3,7% YoY verwacht en voor de EU 2,9%. Nog wel een stukje af van de doelstelling van 2% van de ECB dus.

En dan nog even dit

It's the inflation, stupid!

Nek-aan-nekrace tussen Microsoft en Apple

Indicative of the reinvigoration, transformation, and momentum of @Microsoft under the impressive leadership of @SatyaNadella -- a CEO who has brought vision, empathy, agility, and discipline to the company. pic.twitter.com/Db9bPQKFbA — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) January 13, 2024

Is de Nikkei op weg naar het all-time high van 38.195 uit 1989?

Japan markets are hitting multi-decade highs — will Nikkei scale its all-time peak? https://t.co/DaOJLNjnV3 — CNBC (@CNBC) January 15, 2024

