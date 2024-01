Slotcall 12 januari 2024: AEX eindigt 0,9% hoger

Eindelijk zat het een keertje mee. De AEX-index wist er vandaag met een fraaie dagwinst van 1% vandoor te gaan en eindigde op 781,9 punten. Hierdoor werd ook de eerste weekwinst van dit jaar veilig gesteld. Ook de Midkap en AScX sloten in het groen.

Het was een dag van uitersten. Een daling van de Amerikaanse producentenprijzen bracht een renteverlaging dichterbij. Maar toenemende spanningen in de Rode Zee na de luchtaanvallen van de VS en het VK op Houthi-rebellen in Jemen zorgen voor veel onrust. In de VS ging het cijferseizoen van start met een lawine van cijfers van Amerikaanse banken. De resultaten pakten wisselend uit. De meeste aandelen werden afgestraft en mede hierdoor stapten ook de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq met het verkeerde been uit bed.

De AEX telde slechts vier dalers: Ahold Delhaize, ASMI, NN Group en IMCD. Ook in de etages daaronder kleurden de koersenborden grotendeels groen.

Daling producentenprijzen brengt de gedroomde renteverlaging iets dichterbij

Na de tegenvallende consumentenprijzen, gisteren, was er vandaag een meevaller op het inflatiefront. De producentenprijzen bleken onverwacht een daling te hebben ingezet. Weliswaar fractioneel (-0,1%), maar wel de tweede daling op rij, terwijl economen juist waren uitgegaan van een lichte stijging van 0,1%.

Dat brengt de worst die door de Federal Reserve wordt voorgehouden - lees: een lagere rente - plotseling weer een stukje dichterbij. Uit de zogeheten FedWatch-tool van CME Group valt op te maken dat de kans dat de Fed op 20 maart de rente verlaagt, momenteel wordt ingeschat op meer dan 78%, waar dat vanmorgen nog 71% was. De kans dat de rente in mei lager is dan nu, is inmiddels gestegen tot een percentage waar Kim Jong-un bij de presidentsverkiezingen jaloers op zou zijn: 100%.

Hier ziet u de prognose voor maart:

Olieprijs omhoog na aanvallen op Houthi-rebellen en oorlogstaal

Bij spanningen in het Midden-Oosten kun je er vergif op innemen dat de olieprijs gaat stijgen. Dat is vandaag ook het geval. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestookten vannacht doelen van Houthi-rebellen in Jemen, als reactie op de aanvallen van de rebellen op schepen in de druk bevaren Rode Zee. Ze kregen hierbij ook steun van Nederland, Canada en Australië.

Het wachten is nu op een tegenaanval. Volgens de Houthi's zal de actie 'niet onbeantwoord en onbestraft' blijven. De Turkse premier Erdogan - nota bene lid van de NAVO - riep uit dat de VS en het VK de Rode Zee veranderen in een 'zee van bloed'. Iran is ook niet blij. En Rusland roept de VN Veiligheidsraad met spoed bijeen.

Kortom: dit conflict zal waarschijnlijk voorlopig nog niet voorbij zijn en kan leiden tot grillige koersbewegingen op de oliemarkt. Maar ook tot problemen in de aanlevering van onderdelen voor fabrikanten, zoals Tesla momenteel al ondervindt.

Gekte in Europees staatspapier

Het lijken wel de Drie Dwaze Dagen die de Bijenkorf ooit organiseerde. Alleen vliegen belangstellenden elkaar ditmaal niet in de haren om een afgeprijsde jas of vaas maar zijn Europee staatsobligaties het doelwit. Beleggers tekenden afgelopen week voor een recordbedrag van €130 miljard in op tienjarig Spaans staatspapier, terwijl de Spaanse overheid mikte op 'slechts' €15 miljard. Onze zuiderburen wilden zo'n €7 miljard ophalen, maar er werd voor het tienvoudige ingetekend.

Totale gekte dus. En daar zijn verschillende redenen voor, aldus Martin Crum. Volgens hem is dat niet alleen goed nieuws voor overheden in de eurozone en de euro, maar ook voor beleggers. Hoe dat zit, kunt u lezen in deze analyse.

Er is een interessante trend zichtbaar op de financiele markten IEX Premium https://t.co/SOEWC1aCJF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 12, 2024

Bitcoin stuitert wild op en neer: van $45.000 naar $49.000 en weer terug

De bitcoin heeft er een wilde achtbaan rit op zitten. Beleggers kauwden gisteren en vandaag op het besluit van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC om dan eindelijk groen licht te geven voor de lancering van een spot bitcoin-ETF. De koers van de bitcoin dook hierop gisteravond even boven de $49.000, maar is inmiddels fors gezakt en zelfs weer onder de $45.000 gedoken. Cryptobulls rekenen zich rijk en komen met koersvoorspellingen die oplopen tot wel $100.000 tot zelfs $250.000. Maar hiervoor is nog wel een lange weg te gaan.

Ondertussen kan er nu dan eindelijk, na tien jaar hopen en wachten, in die bitcoin-ETF's gehandeld worden. Volgens Reuters zagen de elf fondsen die een notering kregen gisteren $4,6 miljard instromen. Vooral Grayscale, BlackRock en Fidelity doen naar verluidt goede zaken.

Wall Street: start cijferseizoen is een mixed bag

Op Wall Street is het cijferseizoen vandaag losgebarsten. De aftrap werd traditiegetrouw verzorgd door een aantal big banks. De resultaten waren wisselend en de belangrijkste indexen staan onder druk. De S&P 500 staat 0,13% lager, de Nasdaq verliest 0,12% en de Dow Jones index staat 0,5% in het rood.

De cijfers van JPMorgan Chase (+0,9%) kregen een positief onthaal. Hoewel de winst in het afgelopen kwartaal lager uitpakte dan een jaar geleden, wist de zakenbank de analistenverwachtingen wel te overtreffen.

De koers van Bank of America daarentegen daalde met bijna 2% na winstcijfers die iets beter waren dan verwacht, maar een tegenvallende omzet. Ook Wells Fargo (-1,4%) krijgt de handen niet op elkaar voor de cijfers. Dat geldt eveneens voor Citigroup, dat de omzet zag dalen en in de rode cijfers dook (maar wel door eenmalige posten). Beleggers straften het aandeel af met een koersdaling van 1,4%.

Vermogensbeheerder BlackRock zag de winst in het vierde kwartaal stijgen, terwijl het beheerd vermogen met 16% toenam tot iets boven de $10 biljoen. Ook kondigde BlackRock aan het dividend met 2% op te krikken. En en passant doet het bedrijf ook nog een forse overname. De keuze is gevallen op Global Infrastructure Partners, dat investeert in bedrijven die actief zijn in energie, transport en water- en afvalmanagement. BlackRock betaalt hier $12,5 miljard voor, en dat maakt dit de grootste overname sinds de acquisitie van de vermogensbeheertak van Barclays in 2009.

Zorgverzekeraar United Health heeft ook een dag die het vast liever wil vergeten. De koers keldert met 2,5% na cijfers.

Tot slot staat de koers van Tesla (-2,8%) onder druk. De fabrikant van elektrische auto's ziet zich genoodzaakt om de prijzen van enkele nieuwe modellen in China te verlagen en moet de productie van auto's in de buurt van Berlijn uitstellen vanwege een tekort aan onderdelen als gevolg van de spanningen in de Rode Zee.

Amerikaanse lange rente duikt weer onder de 4%

Dat de Fed de rente mogelijk toch wat eerder gaat verlagen dan gevreesd, heeft ook impact op de rentemarkt. In de VS is de rente op tienjaars staatspapier met circa 2 basispunten gedaald en weer onder de 4% gedoken:

Tienjaars rente Nederland: 2,457% (- 5 basispunten)

Tienjaars rente Duitsland: 2,1480% (-5 basispunten)

Tienjaars rente Frankrijk: 2,685% (-5 basispunten)

Tienjaars rente Spanje: 3,095% (-6 basispunten)

Tienjaars rente Italië: 3,733% (-8 basispunten)

Tienjaars rente VS: 3,95% (-2 basispunten)

De lange rentes in Zwitserland en Japan (dat zelfs denkt aan renteverhógingen) liggen een stuk lager dan bij ons.

De brede markt

De AEX eindigde 0,9% hoger. Daarmee lopen we goed in de pas met de ons omringende beurzen. De DAX 40 stijgt met een vergelijkbaar percentage, de Franse CAC 40 eindigde 1,05% hoger en de Bel20 moet het doen met +0,7%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 12,68, maar veel heeft het niet om het lijf.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 -0,1%, Dow 30 -0,5% en de Nasdaq -0,1%.

De euro houdt zich kranig en noteert nagenoeg vlak op 1,0971 dollar

De goudprijs stijgt met 1,2% naar $2.053,65 per troy ounce.

Een gevoelige tik voor bitcoin: de munt staat ruim 4% in de min op $44.102,60. Nog geen etmaal geleden werd nog $49.000 aangetikt in reactie op de lancering van elf bitcoin ETF's.

De olieprijzen daarentegen koersen ruim 1% hoger door de oplopende spanningen in de Rode Zee. Voor een vat WTI moet nu circa $73 betaald worden en een vat Brent kost zo'n $78,50.

Verder op het Damrak

Adyen profiteert van een koersdoelverhoging. En Ebusco lijkt zich te herstellen van het eerdere koersverlies.

Universal Music Group ( UMG ) valt met een koerswinst van 3% net buiten de top 3 stijgers. Bloomberg meldde zojuist dat het bedrijf van plan is om honderden banen te schrappen in het eerste kwartaal van dit jaar.

) valt met een koerswinst van 3% net buiten de top 3 stijgers. Bloomberg meldde zojuist dat het bedrijf van plan is om honderden banen te schrappen in het eerste kwartaal van dit jaar. Invesco heeft een kleiner belang in Kendrion gemeld. Het aandeel eindigt onveranderd.

gemeld. Het aandeel eindigt onveranderd. Adyen heeft de hele dag al vleugels en wint uiteindelijk 2,9% na een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. De zakenbank verhoogde ook de omzettaxatie voor Q4 en verwacht over de tweede jaarhelft een hogere marge.

heeft de hele dag al vleugels en wint uiteindelijk 2,9% na een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. De zakenbank verhoogde ook de omzettaxatie voor Q4 en verwacht over de tweede jaarhelft een hogere marge. NN Group heeft wat wisselende recensies gekregen. JPMorgan verlaagde het advies voor de verzekeraar naar Houden, maar Berenberg trok het koersdoel op, bij een ongewijzigd koopadvies. Beleggers konden er weinig chocola van maken. Het aandeel eindigde 0,1% lager.

heeft wat wisselende recensies gekregen. JPMorgan verlaagde het advies voor de verzekeraar naar Houden, maar Berenberg trok het koersdoel op, bij een ongewijzigd koopadvies. Beleggers konden er weinig chocola van maken. Het aandeel eindigde 0,1% lager. Aegon (+1,5%) en ASR Nederland (+0,4%) vielen bij JPMorgan meer in de smaak: zij werden getrakteerd op een koopadvies.

(+1,5%) en (+0,4%) vielen bij JPMorgan meer in de smaak: zij werden getrakteerd op een koopadvies. JPMorgan legde ook RELX (+2,4%) en Wolters Kluwer (+1,8%) langs de meetlat. Zij hadden een goed 2023 achter de rug en dat zou dit jaar ook weleens zo kunnen zijn, aldus analisten van de zakenbank. Dat leverde een Overwogen-advies op.

(+2,4%) en (+1,8%) langs de meetlat. Zij hadden een goed 2023 achter de rug en dat zou dit jaar ook weleens zo kunnen zijn, aldus analisten van de zakenbank. Dat leverde een Overwogen-advies op. Ebusco krabbelt voorzichtig overeind. ING en Jefferies zaagden hun koersdoelen voor de fabrikant van elektrische bussen eerder deze week doormidden en dat zette de koers onder druk. Vandaag veert het aandeel weer op: +4,9%. De koers staat nog wel bijna 70% lager dan een jaar geleden.

krabbelt voorzichtig overeind. ING en Jefferies zaagden hun koersdoelen voor de fabrikant van elektrische bussen eerder deze week doormidden en dat zette de koers onder druk. Vandaag veert het aandeel weer op: +4,9%. De koers staat nog wel bijna 70% lager dan een jaar geleden. InPost zet de opmars die eerder deze week begon na cijfers voort. Vandaag kwam er nog eens 3,1% bij, waarmee de weekwinst ruim 10% bedraagt.

zet de opmars die eerder deze week begon na cijfers voort. Vandaag kwam er nog eens 3,1% bij, waarmee de weekwinst ruim 10% bedraagt. Bekijkt u vooral ook onze koersenmonitor voor alle koersbewegingen in binnen- en buitenland.

Adviezen

Koersdoelverhogingen voor Besi, Adyen en NN Group:

Besi: naar €110 van € 100 en houden - Barclays

Adyen: naar €1.600 van €1.425 en kopen - Goldman Sachs

NN Group: naar €54,20 van €51,70 en kopen - Berenberg

Agenda: Verkiezingen in Taiwan, Davos en ZEW

Morgen vinden de presidents- en parlementsverkiezingen in Taiwan plaats, die de nodige spanningen met zich mee kunnen brengen.

Maandag landen er weer honderden privéjets van zakenlui en politici in het Zwitserse Davos, waar het jaarlijkse World Economic Forum plaatsvindt en zakenlieden en politici de wereldproblemen bespreken. Herstel van vertrouwen is dit jaar een van de hoofdthema's.

Maandag wordt een rustige dag, althans wat betreft het agendanieuws. Er staan geen kwartaalcijfers op het programma. Wall Street is gesloten vanwege Martin Luther King Day. We moeten het stellen met een plukje macrocijfers, waarvan het Duitse BBP over 2023 het belangrijkst is

10 uur: Duitsland, BBP 2023 (-0,3% verwacht)

11 uur: EU, handelsbalans november

11 uur: EU, industriële productie

Dat was het. Ik wens u een gezellig weekend toe en houd zondag de Vooruitblik in de gaten, zodat u goed bent voorbereid op de komende beursweek!