27 kooptips voor 2024 van beursexperts

Belegger.nl, de zusterwebsite van IEX, heeft de jaarlijkse serie Kooplijsten afgerond, waarbij negen beleggingsexperts ieder drie kooptips voor 2024 geven. Dit leverde enkele zeer verrassende keuzes op. De experts tipten in totaal 25 verschillende aandelen. Microsoft en NN Group zijn door twee experts op het boodschappenlijstje gezet. Verder is het beeld zeer gemengd. Op de kooplijstjes staan zeven bedrijven met een notering aan de Amsterdamse beurs. De overige aandelen zijn van buitenlandse bedrijven. Techaandelen, die in 2023 de kar trokken, zijn in de minderheid: er zijn er negen getipt, waaronder enkele chippers. Ook worden vergeleken met vorig jaar minder aandelen getipt van bedrijven die inspelen op de energietransitie. Er worden zelfs twee bedrijven genoemd die het grotendeels moeten hebben van de winning van fossiele brandstoffen: Equinor en Peabody Energy. Volgens enkele beleggingsexperts kunnen we voorlopig nog niet zonder olie, gas en steenkool, de goede bedoelingen van overheden om het over de groene boeg te gooien ten spijt. Het complete overzicht kunt u hier vinden. Peter Paul de Vries wint Kooplijstencompetitie 2023 Inmiddels is ook de uitslag van de Kooplijstencompetitie van 2023 bekend. Peter Paul de Vries, CEO van investeringsmaatschappij Value8, heeft deze met overmacht gewonnen. Alle getipte aandelen leverden een (ruim) dubbelcijferig rendement op, maar de toppers waren Besi (+149,7%) en Alphabet (+58,3%). Jean-Paul van Oudheusden, van Markets Are Everywhere, koos ook uitsluitend winnaars. Hij werd tweede. Het best renderende aandeel van alle lijstjes was Meta (+194,1%), dat werd getipt door Cees Smit. Dat leverde hem het brons op.

