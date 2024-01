AEX maakt zich op voor groene opening na fraai slotherstel Wall Street

De AEX-index maakt zich op voor een herstel, in navolging van Wall Street, dat zich in het laatste handelsuur krachtig wist te herstellen na de inflatiedip. De focus ligt vandaag vooral op de kwartaalcijfers van de big banks in de VS en de Amerikaanse producentenprijzen.

Eerst Azië. Daar was het beeld vannacht vergelijkbaar met eerdere handelsdagen: de meeste beurzen stonden onder druk, maar in Japan is het nog altijd feest. De Nikkei behaalde de hoogste weekwinst sinds maart 2022.

Nikkei 225: +1,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%

Hang Seng (Hongkong): -0,3%

Kospi (Zuid-Korea): -0,7%

Er kwamen ook enkele Chinese cijfers door. Terwijl Europa en de VS met man en macht proberen om de inflatie terug in het hok te krijgen, kampt China juist met deflatie. De consumentenprijzen daalden in december met 0,3% op jaarbasis. Dat is wel een iets minder grote daling dan in november (-0,5%) en ook iets minder fors dan de -0,4% die was voorspeld. Over heel 2023 is de inflatie nog wel net boven het vriespunt uitgekomen: +0,2%.

Ook de producentenprijzen zitten in de lift naar beneden. Op jaarbasis kelderden de prijzen met 2,7%, tegen 3% in november en een verwachte afname van 2,6%.

De iets teruglopende deflatie wakkert de hoop aan dat de consumentenbestedingen weer iets zullen aantrekken. We gaan het zien. Er was nog een ander lichtpuntje: de Chinese export was iets harder gestegen dan verwacht.

Wall Street weet eerdere verliezen bijna weg te poetsen

Op Wall Street was de teleurstelling van een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer aanvankelijk voelbaar. Maar de beurzen wisten de verliezen op het nippertje vrijwel volledig weg te werken, waardoor de schade beperkt bleef. De S&P 500 daalde met 0,1% en de Dow Jones-index en de Nasdaq sloten vlak.

Beleggers hopen dat de Federal Reserve in maart kan beginnen met de eerste renteverlaging, maar die verwachting werd behoorlijk aan het wankelen gebracht toen het CPI binnen rolde. Het cijfer over december kwam uit op 3,4% op jaarbasis: meer dan de 3,1% van de maand ervoor en ook meer dan de 3,2% die de markt had verwacht.

Ook de kerninflatie, waar voedingsmiddelen en energiekosten buiten beschouwing zijn gelaten, liep op. Er werd 4,0% gemeten, tegen 3,9% in november.

Een domper. De Fed streeft naar een inflatie van 2% en overweegt pas de teugels te laten vieren als dit cijfer duidelijk die kant op gaat. De financiële markten zijn het er inmiddels vrijwel unaniem over eens dat de rentevergadering van 31 januari te vroeg is. De grote vraag is wanneer dat moment dan wel is: 20 maart of 1 mei.

Ondanks de teleurstellende CPI laat de zogeheten FedWatch-tool van CME Group zien dat de kans dat de Federal Reserve op de vergadering van maart de rente verlaagt nog altijd wordt ingeschat op een comfortabele 71%. De kans dat we in mei tegen een lager rentetarief aankijken is maar liefst 98,3%.

Hier de prognose voor maart:

ING is team mei:

???? Today's US inflation figures aren't horribly disappointing. And given the tight jobs market, we don't think there'll be a Fed rate cut until May, despite what the market's pricing in.https://t.co/svDE3MA6C5 — ING Economics (@ING_Economics) January 11, 2024

De koers van Tesla daalde met 2,9% nadat bekend werd dat de autofabrikant tijdelijk een deel van de productie in een fabriek in Berlijn moet opschorten, vanwege een tekort aan onderdelen als gevolg van de problemen met de scheepvaart in de Rode Zee.

Microsoft haalde even Apple in als bedrijf met de hoogste beurswaarde, maar moest aan het eind van de rit toch de iPhone-maker voor zich dulden.

Bitcoin heeft dolle achtbaanrit achter de rug - Ethereum op hoogste punt sinds mei 2022

De bitcoin heeft er een volatiele rit op zitten. Beleggers kauwden de hele dag op het besluit van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC om dan eindelijk groen licht te geven voor de lancering van een spot bitcoin-ETF. De koers van de bitcoin dook hierop even boven de $49.000, maar zit daar inmiddels weer een stuk onder. Op het moment van schrijven noteert de munt iets boven de $46.000.

Ook de koers van Ethereum zit in de lift. De cryptomunt koerst rond $2.600 en dat niveau hebben we sinds mei 2022 niet meer gezien.

En er stroomt $4,6 miljard naar bitcoin-ETF's

Ondertussen kon er voor het eerst in die bitcoin-ETF's gehandeld worden. Volgens Reuters zagen de elf fondsen die een notering kregen donderdag $4,6 miljard instromen. Grayscale, BlackRock en Fidelity zijn naar verluidt de winnaars tot nu toe.

De indicatoren:

De Europese futures staan fier in het groen, net als die in Nederland.

Overwegend rode koersen in Azië, op de Japanse Nikkei 225 na

De 'angstbarometer' CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 12,44. Beleggers staan er dus zeer ontspannen in.

De euro staat ietsje lager op 1,0971 dollar.

Tienjaarsrente staat momenteel op 2,46%

De goudprijs staat 0,3% hoger op $2.034,70 per troy ounce

De olieprijzen zitten in de lift na de Amerikaanse en Britse militaire luchtaanvallen tegen Houthi-doelwitten in Jemen. WTI koerst 1,8% hoger op $73,68, Brent doet +1,7% op $79,11

Voor de bitcoin was een koers van $49.000 te hoog gegrepen: er staat nu $46.198,67 op de borden.

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:46: Berenberg verhoogt koersdoel NN Group

07:22: Chinese export stijgt sterker dan verwacht

07:20: Japanse Nikkei opnieuw uitblinker in Azië

07:13: Chinese producentenprijzen blijven dalen

07:11: Chinese consumentenprijzen opnieuw gedaald

06:57: Veel meer faillissementen in december

06:54: Nederlandse export ook in november gedaald

Adviezen: koersdoelverhogingen voor Besi, NN Group en Aedifica

Besi: naar €110 van €100 en houden - Barclays

Aedifica: naar €59 van €55 en houden - Jefferies

NN Group: naar €54,20 van €51,70 en kopen - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

Opnieuw Alfen

De agenda: big banks en PPI VS op de radar

Een volle agenda vandaag. Het Belgische Euronav houdt een beleggersdag, waar mogelijk nieuws uit komt. Maar de ogen zijn vooral gericht op de VS, waar vier banken hun boeken over het vierde kwartaal en heel 2023 openen.

Ook staan de producenten op de rol, een andere maatstaf voor inflatie. De markt gaat ervan uit dat de PPI op maandbasis iets oploopt, van 0% naar 0,1%. Op jaarbasis zal het cijfer naar verwachting licht dalen, van 2,0% naar 1,9%.

09:00 Euronav beleggersdag

13:00 Bank of America Q4-cijfers

13:00 Citigroup Q4-cijfers

13:00 JPMorgan Chase Q4-cijfers

13:00 Wells Fargo Q4-cijfers

14.30 VS, PPI, december

Komend weekend wordt ook spannend: dan vinden in Taiwan de verkiezingen voor het parlement en een nieuwe president plaats. Dit kan leiden tot oplopende spanningen met China, die het eiland als een afvallige provincie beschouwt. Maar ook de spanningen tussen China en het Westen verergeren.

En dan nog even dit

Tien (!) kwartjes eraf? Klinkt extreem, maar het zou kunnen volgens JP Morgan:

Vijf verrassende voorspellingen van JP Morgan AM

Zoals: Het wordt een super jaar voor obligaties want de inflatie zakt tot onder 2% en de Fed verlaagt daarom de rente met 250 basispunten.https://t.co/HpT2KkEnE3 pic.twitter.com/YlStOSpAv6 — IEXProfs (@IEXProfs) January 11, 2024

Hier doet een inflatie van zo'n 3% al pijn. Maar het kan altijd erger, moet u maar denken

. @Reuters on #Argentina's inflation:

"Argentina's annual #inflation rate sped past 211% in December, ... hitting the highest level since the early 1990s.

Argentina's monthly inflation rate also hit 25.5% in the month, below forecasts, after a sharp devaluation of the peso… — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) January 11, 2024

Japan trekt een lange neus naar China

#China vs. #Japan in one chart!

Japanese stocks have outperformed their Chinese counterparts by a whopping 63% since the start of 2023. And 'no,' this is not largely explained by currency effects. pic.twitter.com/mpsLehPs55 — jeroen blokland (@jsblokland) January 11, 2024

Veel plezier en succes vandaag.