IEX Slotcall van donderdag 11 januari 2024

Het grote wachten vandaag was op het Amerikaanse inflatiecijfer over december 2023. Dat viel tegen. Er was +3,2% voorzien, het werd 3,4%. De kerninflatie kwam uit op 3,9%, ook hoger dan de 3,8% die was verwacht. Een blijvend hoge inflatie maakt de kans op een spoedige renteverlaging van de Fed kleiner. Logisch dat aandelenkoersen prompt overal daalden. Na een felgroene opening eindigde de AEX de dag alsnog in de min. Ook in andere Europese beurzen werd vooral de verkoopknop ingedrukt, net als aan de andere kant van de oceaan.

Dit Amerikaanse inflatiecijfer is gunstiger

Excluding Shelter, US consumer prices rose 1.9% over the last year, the 7th consecutive month below 2%. pic.twitter.com/wlEkNofq3S — Charlie Bilello (@charliebilello) January 11, 2024

Iedereen in (en uit) bitcoin

Het andere grote nieuws van de dag was natuurlijk de toelating van een aantal bitcoin-ETF's door de Amerikaansde SEC. Het ja-woord, waar bitcoinbeleggers al maanden op speculeerden, kwam gisteravond dan eindelijk door. De komst van deze ETF's geeft de handel in bitcoin een enorme boost. Een bitcoin kost op het moment van schrijven iets meer dan $46.000 en de cryptomarkt wordt nog altijd geteisterd door fraude, oplichting en diefstal.

In een eerste reactie daalde de koers van bitcoin met 2% (in het kader van buy the rumour, sell the fact) om later op de dag weer fors stijgen. Om vier uur werd voor een bitcoin iets meer dan $48.500 betaald. De prijs van deze crypto bedroeg een jaar geleden nog minder dan $17.000. Bij sluiting van de Amsterdamse beurs noteerde bitcoin iets meer dan $46.000. Bitcoin is niet geschikt voor bedaarde beleggers.

Nieuwkomers deden het vorig jaar goed

Voor nieuwe beursnoteringen, oftewel IPO's, was 2023 voor zakenbankiers tamelijk rampzalig, want slechts weinig bedrijven wilden de gang naar de beurs maken. Interessant genoeg heeft het handjevol bedrijven dat wel de gang naar de beurs durfde en/ of moest maken, het koersmatig ronduit goed gedaan. "Bedrijven die in 2023 een notering kregen - met een minimale omvang van $100 miljoen - hebben een stevige outperformance laten zien ten opzichte van de bredere markt", schrijft analist Martin Crum vandaag. Dat was in eerdere jaren wel anders.

Wees voorzichtig met aandelen van luxebedrijven

Het beste moment om luxe-aandelen te kopen moet nog komen, ondanks de recente koersdalingen, omdat er nog zwakke resultaten gaan volgen. Dat stelde Bank of America donderdag in een rapport.

Het advies voor Swatch en Moncler ging bij de bank van Kopen naar Neutraal, terwijl de koopadviezen voor Hermes, LVMH, Pandora en Boss werden gehandhaafd. Op Burberry en Kering heeft de bank een verkoopadvies.

De luxesector wordt momenteel verhandeld op 21 keer de winst in 2024, wat historisch gezien gemiddeld is, en de komende zes maanden zien de analisten geen reden voor een hogere waardering, zolang de winstontwikkeling zwak blijft. Toch blijft Bank of America geloven dat de sector het in de toekomst beter dan gemiddeld zal doen.

Stellantis in Nederland groter dan Tesla

Stellantis Nederland heeft in 2023 de meeste elektrische auto's en bedrijfswagens verkocht. Het bedrijf had een marktaandeel van 18,4% op de totale markt voor batterij-elektrische voertuigen. Stellantis was ook de marktleider in het segment van lichte bedrijfswagens, met een aandeel van 22,6%. In het emissievrije bedrijfswagensegment haalde Stellantis zelfs 34% marktaandeel.

Analist Patrick Beijersbergen heeft het autobedrijf met de merken Fiat, Alfaromeo, Citroen, Dodge, Jeep, Chrysler, Maserati, Opel, Peugeot, Ram en Vauxhall onlangs uitgebreid geanalyseerd.

Ahold in de Ramsj

Over ongeveer een maand (14 februari) zal Ahold Delhaize de jaarcijfers presenteren. Na een teleurstellend derde kwartaalrapport zijn de verwachtingen niet al te hoog. Ahold Delhaize heeft op verscheidene terreinen tegenwind, maar de effecten daarvan moeten volgens analist Hildo Laman niet overdreven worden. "Naar verschillende maatstaven is het aandeel aanbelandt op de laagste waardering in jaren." Vandaag stijgt Ahold mee met de rest van de markt maar sinds eind juli 2023 is er ca. 15% van de koers afgegaan.

Duikvlucht Boeing

"De balans is ronduit zwak, de exacte schade met de huidige problemen rond de Boeing 737 Max 9 is nog onduidelijk en het concern wordt momenteel duidelijk afgetroefd door de Europese aartsrivaal Airbus." Analist Martin Crum ziet ook dat Boeing de nodige issues heeft. Tegelijkertijd is de koers van het aandeel in de afgelopen week met ruim 10% gedaald en profiteert het bedrijf van stijgende defensie-orders. Lees het eindoordeel van Crum.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Brede markt

De olieprijs stijgt want in de Golf van Oman is een olietanker gekaapt. De beurskoers van de rederij en containervervoerder Maersk is door de crisis rond de Rode Zee in een maand met ruim 25% gestegen.

De dollar is iets meer waard dan de euro. Waarschijnlijk omdat het Amerikaanse inflatiecijfer de Amerikaanse rente langer hoog houdt, wat Treasuries aantrekkelijker maakt, dus de dollarvraag stuwt.

Het Damrak

Randstad (+0,57%): ING verwacht minder vraag naar uitzendkrachten en rekent ook nog eens op valutaire tegenwind, maar heeft het aandeel desondanks op een koersdoel van €80 staan.

(+0,57%): ING verwacht minder vraag naar uitzendkrachten en rekent ook nog eens op valutaire tegenwind, maar heeft het aandeel desondanks op een koersdoel van €80 staan. UMG (+2,07%), Universal was al marktleider in de VS en neemt nu meer afstand van onder meer de grote concurrenten Sony en Warner Music. Het succes van Universal is onder meer te danken aan de immens populaire popster Taylor Swift, zo staat in een nieuw rapport van Deutsche Bank.

(+2,07%), Universal was al marktleider in de VS en neemt nu meer afstand van onder meer de grote concurrenten Sony en Warner Music. Het succes van Universal is onder meer te danken aan de immens populaire popster Taylor Swift, zo staat in een nieuw rapport van Deutsche Bank. ASML (-0,38%): Jefferies heeft ASML op kopen gezet met een koersdoel van maar liefst €950.

(-0,38%): Jefferies heeft ASML op kopen gezet met een koersdoel van maar liefst €950. KPN (+0,22) betaalt volgens een nieuwe CAO-akkoord dit en komend jaar in totaal 8,5% hogere lonen.

(+0,22) betaalt volgens een nieuwe CAO-akkoord dit en komend jaar in totaal 8,5% hogere lonen. Vopak (-0,36%) is de voorkeursbieder voor een nieuwe LNG-terminal in Zuid-Afrika.

(-0,36%) is de voorkeursbieder voor een nieuwe LNG-terminal in Zuid-Afrika. Just Eat Takeaway (+1,93%): Gisteren ging er veel van de koers af, vandaag komt er weer veel bij. Nieuws lijkt er niet te zijn.

(+1,93%): Gisteren ging er veel van de koers af, vandaag komt er weer veel bij. Nieuws lijkt er niet te zijn. TomTom (+1,27%): de Duitse branchegenoot Here kwam met opbeurende cijfers.

(+1,27%): de Duitse branchegenoot Here kwam met opbeurende cijfers. Eurocommercial properties (-2,88%): Het winkelfonds is vandaag €0,64 ex-dividend.

(-2,88%): Het winkelfonds is vandaag €0,64 ex-dividend. Unilever (-1,05%): UBS heeft het aandeel op verkopen gezet.

(-1,05%): UBS heeft het aandeel op verkopen gezet. Pharming (-5,86): Daler van de dag. Waarschijnlijk een gevalletje winst nemen, want het aandeel heeft de laatste dagen een leuke rit gemaakt.

Rentes

Amerikaanse en Europese en Japanse rentes bewogen vandaag lange tijd verschillende kanten op, maar tegen het slot van Amsterdam hadden ook de meeste Europese rentes de stijgende lijn te pakken.

Nederlandse tienjaars: 2,51% (+0,40%)

Duitse tienjaars: 2,21% (+0,91%)

Amerikaanse tienjaars: 4,04% (+0,40%)

Japanse tienjaars: 0,60% (-1,41%)

Peilmoment: 17,25 uur

Laatste analistenadviezen

Belangrijkste adviezen: UBS koopt ING en verkoopt Philips, JP Morgan koopt Ab Inbev en verkoopt Unilever en Intel. Zie het hele overzicht.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda vrijdag 12 januari

Nederlandse bedrijven komen morgen nog niet door met cijfers over het vierde kwartaal. Dat is in de VS heel anders. Daar openen bijna alle grote banken hun boeken. Cijfers zijn er van: BlackRock, Bank of America, Citigroup, Delta Airlines, JP Morgan Chase, UnitedHealth en Wellfargo.

Macronieuws is er ook, maar heel veel heeft het niet om het lijf, of het Chinese consumenten dan wel producentencijfer moeten bijzonder verrassen, positief of negatief. Het is niet iets om diep in de nacht de wekker voor te zetten.

