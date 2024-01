Nieuwe mijlpaal voor bitcoin, groen licht voor ETF's

Bitcoin gaat mainstream: na ellenlang aarzelen heeft de Amerikaanse SEC dan toch toestemming gegeven voor de introductie van bitcoin-ETF's. Daar mag u als belegger van alles van vinden, maar feit blijft dat het 'digitale goud' in toenemende mate geaccepteerd wordt door Wall Street.

En wie weet volgen na bitcoin-ETF's ook wel ETF's van andere cryptomunten. De koers van bitcoin reageerde amper op deze mijlpaal. Allicht iets van bezit van de zaak enzovoort.

Wall Street

Beleggers in de VS toonden zich gisteravond voorzichtig in aanloop naar het inflatiecijfer (cpi) over december dat later vandaag om 14:30 uur naar buiten komt. Dat inflatiecijfer zal toch een bevestiging moeten vormen van het optimisme dat de beurzen sinds eind vorig jaar in hun greep hield.

Voorzichtig of niet, Wall Street sloot de dag wel positief af met winsten voor de Dow Jones en S&P 500 van grofweg een half procent en een stijging van driekwart procent voor de Nasdaq.

Microsoft (+ 1,9%) lijkt welhaast onstuitbaar, terwijl Apple (+ 0,6%) koersmatig worstelt na enkele downgrades. Hewlett Packard (+ 1,8%) neemt Juniper Networks (+ 2,1%) over voor $14 milard. Boeing tot slot (+ 0,9%) wist marginaal te herstellen van een stevige koersdaling eerder deze week nadat een vliegtuig van de fabrikant een deur verloor, maar de vliegtuigbouwer belooft beterschap:

Boeing vows to own up to 737 Max mistakes with 'complete transparency' https://t.co/CCfOjUwHnm — MarketWatch (@MarketWatch) January 10, 2024

De indicatoren:

De Europese futures staan rond 0,5% hoger.

Azië liet vannacht aardige plussen zien.

De VIX gelooft het verder wel op amper 13.

Amerikaanse dollar nadert weer de 1,10 versus de euro.

Tienjaarsrente VS stabiel rond de 4,03%.

Goud lijkt wel vastgelijmd te zitten rond de $2.000.

Olie zit nog altijd in een bear market en heeft zelfs moeite de $70 vast te houden.

Crypto noteert een tikje lager op $46k ondanks groen licht voor een bitcoin-ETF.

De AEX opent naar verwachting 0,5%-0,7% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

06:54 Inflatie in december gedaald

07:15 Europese beurzen openen hoger

07:18 Amerikaanse beurswaakhond geeft groen licht voor bitcoin-ETF

07:22 Aziatische beurzen overtuigend in het groen

07:27 B&S Group koopt aanvullend belang van 24 procent in Topbrands

07:34 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration

08:00 Update: inflatie in december gedaald

08:01 Groene start AEX voorzien in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers

08:02 ForFarmers neemt Brits paardenvoerbedrijf over

De AFM meldt deze shorts:

- Alfen, Voleon Capital Management shortpositie: 1,18%

- Aperam, Exoduspoint Capital Management shortpositie: 0,50%

- Philips, Citadel Advisors, shortpositie: 0,6%

- Signify, Ako Capital, shortpositie: 0,83%

Heel rijk gevuld is de agenda vandaag niet, maar er zitten wel enkele interessante items tussen. Natuurlijk allereerst onze eigen inflatie over december, maar 's middags om 14:30 uur ook het Amerikaanse inflatiecijfer (cpi) over december.

Een tegenvaller aan de overzijde van de grote plas kan mogelijk voor een wat humeurige reactie zorgen, een meevaller is uiteraard meer dan welkom. Verder komt vermogensbeheerder BlackRock al met jaarcijfers, evenals Delta Airlines.

De agenda

06:30 Inflatie - December (NL)

12:00 BlackRock - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - December (VS)

En dan nog even dit

Hét bericht waar bitcoin liefhebbers al zo lang op zaten te wachten:

Amerikaanse beurswaakhond geeft fiat voor bitcoin-ETF https://t.co/8Q5Jw4IVef — De Tijd (@tijd) January 10, 2024

Maar veel indruk maakt het niet:

Dat is niet de reactie die Bitcoinners hadden verwacht. Bezit van de zaak ... pic.twitter.com/wXbrI3SfXA — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 11, 2024

Getouwtrek rond overname iRobot door Amazon houdt aan:

iRobot shares plunge 19% on report Amazon won't offer concessions to resolve EU probe https://t.co/NDcWWWsRfv — CNBC (@CNBC) January 10, 2024

Zijn emerging markets nu zo goedkoop, of is Wall Street nu zo duur:

Ratio of Emerging Markets to US Equities at a 22-year low. Back to October 2001 levels. pic.twitter.com/CGlvOLb2Y8 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 10, 2024

China groeit uit tot dé EV-maker, nu de vastgoedmarkt nog uit het dal:

China’s electric vehicle sector is on a tear, with sales jumping by 35% last year and exports also soaring. But that hasn’t been enough to compensate for the drag on growth from the years-long housing sector crisis https://t.co/Cr4LJE1Ydd — Bloomberg Markets (@markets) January 11, 2024

Google doet een rondje kostenbesparingen:

Google said it is laying off hundreds of people working on its voice-activated Google Assistant software and is eliminating a similar number of roles in the company's Devices and Services team https://t.co/kYurIDMQ02 — Reuters (@Reuters) January 11, 2024

Het blijven maar onrustige tijden:

Europe is concerned about developments in the South China Sea where tensions between the Philippines and China have flared up recently, Germany’s foreign minister says https://t.co/I6rmUD7lIg — Bloomberg Markets (@markets) January 11, 2024

ESG in toenemende mate in het verdomhoekje:

Launches of ESG funds plummet as investors pull back https://t.co/Q9ZpEnhXsy via @ft — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 11, 2024

Maak er een mooie dag van.