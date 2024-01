Slotcall: Damrak onder nul, gelukkig hebben we NN Group nog

De AEX noteert alweer de vijfde dalingsdag van dit prille jaar en sluit 0,3% lager op 775,02.

Twee van de zeven beursdagen in 2024 tot nu toe wist de AEX er een plusje uit te persen, maar die 0,05% en 0,07% geven duidelijk aan dat dat al uit de tenen moest komen en dat het algehele sentiment simpelweg zwak is.

Met een groen-rood-verdeling van 10-15 in de AEX zijn er gelukkig nog wel genoeg fondsen die dat sentiment weerstaan vandaag. Dus laten we eerst maar even de bloemen bezorgen bij de AEX-winnaar van de dag. NN Group laat met een koersstijging van 2,6% het peloton ver achter zich.

Reden: na ASR heeft nu ook NN een schikking bereikt over het woekerpolisdossier en beleggers worden er altijd vrolijk van als onzekere hoofdpijndossiers van tafel verdwijnen.

Zo'n schikking kost wel geld, uiteraard, maar de €360 miljoen die NN Group neertelt is een meevaller, stelt analist Martin Crum. Wat dat betekent voor zijn advies leest u hier.

Flopper Flow

Flopper van de dag is het arme Flow Traders, dat hunkert naar een beetje marktvolatiliteit, maar nog altijd nul op het rekest krijgt. Gisteren liet de liquidity provider weten dat ook Q4 een moeizaam kwartaal is geweest. Vandaag is het ironisch genoeg het aandeel dat het best laat zien hoe volatiliteit ook alweer moet, met een daling van 8,3%.

Bizar bitcoin

De prijs voor bizarste verhaal van de dag gaat naar gelegenheidsduo SEC & bitcoin. Al een week gonst het in de markt: deze week beoordeelt de Amerikaanse toezichthouder de plannen voor bitcoin-ETF's, die door meerdere partijen zijn ingediend.

En voila, vannacht werd op het officiële X-account van de SEC medegedeeld dat bitcoin-ETF's waren goedgekeurd. Bitcoin schoot door het dak, totdat de SEC rectificeerde en stelde dat het account was gehackt.

Een behoorlijk genant moment voor een toezichthouder, to put it mildly, maar de hele crypto-industrie (gezellig bijeen in het mondaine St. Moritz) stond ook even massaal op het verkeerde been. Uiteindelijk daalde de bitcoinkoers vanmiddag tot het laagste niveau van deze week.

Overigens is rond die nog niet bestaande bitcoin-ETF's al een heuse prijzenoorlog losgebarsten. Waar BlackRock eerder 0,3% fee zei te gaan rekenen en investeringsmaataschappij Ark van Cathie Wood 0,25%, zakte BlackRock vandaag verder naar 0,25%, en Ark weer verder naar 0,21%.

Prima voor de consument natuurlijk, maar je vraagt je wel af wat die honderdsten van procenten nu echt voor verschil gaan maken bij een onderliggende waarde die routineus met vele tientallen procenten per jaar op en neer beweegt. Vanavond wordt de échte uitspraak van de SEC over de bitcoin-ETF's verwacht.

De brede markt

De AEX hoort samen met de Bel20 tot de zwakkere broeders in Europa. DAX en EuroStoxx50 sluiten zo goed als onveranderd

Wall Street is hoger geopend, geleid door tech. Nvidia koerst weer doodleuk af op een all time high

De rentes lopen iets op, maar zonder grof geweld

EURUSD ligt er al een paar dagen rustig bij, nu op $1,0962

De olieoprijs loopt weer wat op na de dip van maandag

Over bitcoin las u hierboven, goud sukkelt in 2024 langzaam omlaag

Stijgers en dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Grillig Alfen heeft de dip sinds eind december weer bijna goedgemaakt

NN Group (+2,6%) is winnaar in de AEX, ASR (-0,1%) had de, eh, woekerwinst vorig jaar al geïncasseerd

De chippers - vooral Besi (-2,6%) - liggen zwak. Grote sectorgenoot TSMC meldt omzetdaling

Randstad ging gisteren al onderuit na een tegenvaller bij sectorgenoot Hays, vandaag zet dat door: -2%

Recordvolumes bij Inpost en dat valt goed

De CTO van Adyen (+0,4%) stapt op

RELX en Wolters Kluwer lonken weer naar all time highs

Kendrion veert plots op tot waar het vorig jaar eindigde

De agenda

Na wat pre-earnings- en trading updates begint morgen het jaarcijferseizoen echt met de Q4's van Blackrock. Maar klapperrr van de dag is uiteraard de Amerikaanse inflatie. Riemen vast om 14:30.

06:30 NL inflatie dec

12:00 BlackRock Q4-cijfers

13:30 Delta Airlines Q4-cijfers

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS inflatie dec (consensus 3,2% YoY)

En dan nog even dit

Hoe groot zijn de Magnificent 7? Zo groot:

Magnificent 7 facts (via John Authers):



- Market cap is now greater than that of the entire stock markets of Canada, Japan and the UK combined (Apollo mgmt).



- Market cap is over 4x bigger than the entire Russell 2000. (Apollo mgmt).



- Market cap grew by USD 5.4tln last year;… — Newsquawk (@Newsquawk) January 10, 2024

Amerika neemt maatregelen tegen 'schijnzelfstandigheid'

The Biden administration issued a new rule that makes it harder for companies to treat gig workers as independent contractors. Workers will now be considered employees, rather than contractors, when they are ‘economically dependent’ on a company

Read more: https://t.co/G3puzcJTdV pic.twitter.com/ZsbxtOKuPg — Reuters Business (@ReutersBiz) January 10, 2024

De kracht van geduld

Wat als je op het hoogtepunt tijdens de internethype was gaan beleggen. In een simpele 60/40 wereldwijde aandelen/ wereldwijde obligaties. En verder helemaal niet had gedaan. pic.twitter.com/DJSckMFXWB — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 10, 2024

Niet lezen vlak voor het slapen gaan: de Global Risk Outlook van het WEF.