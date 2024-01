Trade Republic en Visa lanceren betaalkaart die sparen en beleggen combineert

Trade Republic, dat vandaag zijn vijfde verjaardag viert, lanceert samen met Visa de Trade Republic Visa-kaart. Deze kaart biedt klanten de mogelijkheid om bij elke betaling te sparen en te beleggen, dankzij een Saveback-beloning van 1%.

De Trade Republic Visa-kaart is gekoppeld aan een beleggersrekening bij Trade Republic. Van elke betaling met de kaart wordt 1% overgemaakt naar de beleggersrekening. Daar gaat het geld naar een periodieke belegging naar keuze. Ook kunnen klanten betalingen afronden op de dichtstbijzijnde euro om zo extra geld te beleggen.

Drie verschillende kaarten

Klanten kunnen kiezen tussen een Mirror- of Classic-kaart tegen eenmalige uitgiftekosten of een gratis virtuele kaart. Volgens de broker zijn er geen maandelijkse kosten aan het product verbonden. Wereldwijd geld opnemen is mogelijk. De uitzondering is wel dat voor opnames onder de €100, je €1 per opname betaalt.

Eerder ontving Trade Republic al een volledige banklicentie van de Europese Centrale Bank.