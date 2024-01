Besi ondergaat normale correctie

Het aandeel Besi doet dit jaar, met een verlies van 6,5%, mee in de veegploeg op de aandelenbeurs. En sinds de all time high van 141,05 op 15 december is Besi bijna 10% aan beurswaarde kwijtgeraakt. In de afgelopen weken zag ik bovendien enkele adviesverlagingen voorbijkomen.

Is het beursfeest rond Besi, na het vuurwerk van 2023, afgelopen? Vorig jaar was Besi een van de beste aandelen op de Nederlandse beurs. Besi wist bovendien met een nieuwe topkoers in december het beursjaar af te sluiten.

Technische plaatje

Hoe ligt het aandeel er technisch bij? Hebben de adviesverlagingen schade toegebracht aan het schitterende technische plaatje?

Om te beginnen de lange trend. Daarop ligt het aandeel er technisch uitstekend bij. In het slechtste geval zet de correctie door richting de oude top op €110,70 (gevormd op 25 augustus).

Deze daling mag dan gezien worden als een normale pullback-correctie in een uptrend. Op basis van het sterke langetermijn technische plaatje mag verwacht worden dat de koersdaling rond €110,70 wordt opgevangen.

Op de korte termijn is Besi technisch wel verzwakt, nu de opwaartse trend is verlaten. Bovendien is Besi onder de koersbodems van medio december gezakt.

Het ontbreekt Besi aan kracht

Besi verzwakt op de zeer korte termijn, nu de opwaartse trend is verlaten. Bovendien is Besi onder de koersbodems van medio december gezakt, die lagen rond €133,50.

Besi slaagt er op korte termijn niet meer in om duidelijke hogere toppen en bodems te vormen. We verwachten een zwak koersverloop. Maar er ligt een sterke steun op €110,70 (van 3 augustus 2023). Rond de top mag een pullback vangnet verwacht worden.

De weerstand ligt op €141,05 (top van 15 december 2023). Houd wel de vinger aan de pols.

De relatieve sterktelijn (glooiende blauwe lijn) zwakt wat af. Dit geeft aan dat Besi weer iets minder sterke prestaties laat zien, vergeleken met de rest van de markt.

De moneyflow, die van de beursomzetten wordt afgeleid, vlakt wat af. Dit geeft aan dat er geen nieuw kapitaal meer in de markt komt. De moneyflow wordt in de onderste helft van de grafiek weergegeven.

Langetermijn: Besi maakt pullback

Besi zakt terug richting de oude top op €110,70 (gevormd op 25 augustus). Deze daling mag gezien worden als een normale pullback in een uptrend, dus niets ernstigs. Op basis van het sterke technische plaatje mag verwacht worden dat de koersdaling rond €110,70 wordt opgevangen.

De weerstand op €141,05 (top van 15 december 2023) moet gebroken worden om de uptrend te hervatten. Daarna heeft Besi in eerste instantie ruimte tot €150 tot €160 (berekende koersdoelen).

Besi had in de voorgaande in de recente daling een hogere pullbackbodem gevormd in de buurt van het niveau van voorgaande top rond €89,20. Zolang de koers boven deze voormalige horde weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

De stijgende 200-dagenlijn van Besi valideert het sterke technische profiel. De opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) weerspiegeld de superieure prestaties van Besi, vergeleken met de rest van de markt.

