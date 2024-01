Vijf smallcaps vinden oob-accountant

Vijf aan de Amsterdamse beurs genoteerde smallcap-ondernemingen hebben een oob-accountant gevonden. Dat meldt Vereniging MidkapNL die de belangen van kleine en middelgrote beursfondsen behartigt. Een achttal bedrijven slaagde er de afgelopen twee jaar niet in om een oob-accountant te contracteren. Als gevolg daarvan werden deze bedrijven door Euronext op de zogenaamde penalty bench geplaatst. Vorig jaar gaf Euronext aan dat – indien deze beursfondsen geen accountant zouden vinden – beëindiging van de notering zou plaatsvinden. Delisting afgewend Van de acht betreffende beursfondsen hebben er drie in het vierde kwartaal van 2023 een oplossing gevonden. Geojunxtion wordt overgenomen. Na deze overname wordt de beursnotering beëindigd. Verder hebben Alumexx en NSE in december 2023 aangegeven hun jaarrekening 2024 door KPMG te laten controleren. Vereniging MidkapNL meldt in haar persbericht van vanmorgen dat ook de vijf overige beursfondsen een oob-accountant hebben gevonden. Twee beursfondsen (IEX Group en MKB Nedsense) hebben gekozen voor CFA. Drie andere beursfondsen (Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding) hebben gekozen voor een oob-accountant uit de EU. De naam van deze accountant is niet bekendgemaakt. Leegloop voorkomen Met deze stap lijkt delisting te zijn afgewend, aangezien aan de door Euronext gestelde voorwaarden wordt voldaan. Euronext moet dat overigens nog bevestigen.

MidkapNL-voorzitter Peter Paul de Vries reageert positief: “natuurlijk zijn we verheugd over deze oplossing. Het is goed dat deze vijf ondernemingen een accountant hebben gevonden. Het is ook goed voor de Amsterdamse beurs dat leegloop is voorkomen.’” De naam van de nieuwe oob-kantoren in Nederland zal op korte termijn bekend worden, verwacht de vereniging. Het is hun wens om pas in de openbaarheid te treden als hun kantoor in het AFM-register is opgenomen. In het persbericht spreekt de vereniging haar waardering uit voor KPMG, dat twee van de acht betrokken beursfondsen gaat controleren.

