De IEX slotcall van donderdag 4 januari 2024

Na een paar dagen van verliezen, lukt het de AEX om in het groen te sluiten. Het is een mager plusje. Andere beurzen in Europa doen het vandaag beter. Aan de overkant van de oceaan hebben beleggers er ook zin in. Zelfs de Nasdaq draait na een rode opening licht in het groen. De tech sell-off is gestopt. Voor even. Technologie-aandelen ogen na de groeisport van vorig jaar wankel. Vooral de chippers hebben moeite om de vaart erin te houden.

Volgens de laatste IEX Sentimentspeiling, die het sentiment van particuliere beleggers peilt, zit de stemming er bij particuliere beleggers nog altijd goed in. Deze maand bereikt de Sentimentsindicator een hoogte van 55,6. Dat is ruim boven het neutrale niveau. 65% van de stemmers is optimistisch over de aandelenmarkten. Slechts 12% denkt dat de AEX over zes maanden lager staat dan nu. Favoriete aandelen? Lees de complete uitslag.

Macronieuws

Er was vandaag veel macronieuws. Lang verhaal kort: De Amerikaanse economie draait prima, in Europa gaan de zaken wat minder voorspoedig, ook al zijn er enige Europese lichtpuntjes te bespeuren. De Franse en Italiaanse dienstensectoren zijn in december iets minder hard gekrompen, terwijl de Duitse dienstensector er juist nog iets slechter voorstaat. De Britse dienstensector is daarentegen in een hoger tempo gegroeid. Dat geldt ook voor de Amerikaanse dienstensector.



Dan waren er nog inflatiecijfers. De Duitse inflatie is in december duidelijk gestegen. De inflatie in december bedroeg 3,7% op jaarbasis. Dat was in november nog 3,2%.

Hello from #Germany, where inflation has accelerated again, at least the headline rate. CPI rose to 3.7% in Dec from 3.2% in Nov due to base effect. But Core CPI has fallen further to 3.5% in Dec from 3.8% in Nov. This means that core inflation is once again below headline… pic.twitter.com/tEmIlzwvLZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 4, 2024

Onderwijl blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt sterker dan sterk. In december kwamen er 164.000 banen bij, terwijl economen hadden gerekend op 130.000 banen. Salarissen stegen met 5,4% op jaarbasis, iets minder dan de 5,6% een maand eerder. Ondertussen daalde het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de laatste week van december van 220.000 naar 202.000. Ook dat was minder dan de verwachting.

Top 3 stijgers en dalers in Amsterdam

Aandelen in beweging

Mobileye (-24,7%) komt met een omzetwaarschuwing en halfgeleiders met een grote blootstelling aan automotive worden vandaag ook verkocht, zoals het Franse STMicroelectronics (-3,97%), het Duitse Infineon (-2,02%) en het Belgische Melexis (-5,07%).

(-24,7%) komt met een omzetwaarschuwing en halfgeleiders met een grote blootstelling aan automotive worden vandaag ook verkocht, zoals het Franse (-3,97%), het Duitse (-2,02%) en het Belgische (-5,07%). RELX (+1,38%) ontvangt een forse koersdoelverhoging van UBS.

Besi (-2,53%) wordt van de kooplijst van UBS gehaald. Het koersdoel gaat wel iets omhoog naar €135,40.

(-2,53%) wordt van de kooplijst van UBS gehaald. Het koersdoel gaat wel iets omhoog naar €135,40. Unilever (-0,22%) ontvangt een verkoopadvies van JP Morgan.

Dat geldt ook voor ING (-0,69%), dat een adviesverlaging van Bank of America aan zijn broek krijgt.

(-0,69%), dat een adviesverlaging van Bank of America aan zijn broek krijgt. Wat is er mis met Alfen (-3,27%)? In een paar dagen is er bijna 15% van de koers afgegaan.

SIF (0%) verliest het contract van windpark Empire Wind 2 maar dat is volgens ING geen probleem. "De Roermondse onderneming heeft zich goed ingedekt."

(0%) verliest het contract van windpark Empire Wind 2 maar dat is volgens ING geen probleem. "De Roermondse onderneming heeft zich goed ingedekt." Voor Apple (-1,11%), het duurste bedrijf ter wereld, is het jaar slecht begonnen. Vandaag krijgt het een tweede sell-advies om de oren.

De nieuwste analyses van de IEX Beleggersdesk

De beleggersdesk is reuze actief vandaag.

Beleggers sceptisch over EV-producenten

De omschakeling van auto's aangedreven op fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel naar EV's is in volle gang. In Nederlanden worden inmiddels meet EV's dan ICE-auto's verkocht. Tegelijkertijd groeien de bomen niet tot in de hemel: beleggers die op het hoogtepunt van de EV-hype aandelen hebben gekocht, staan op een lelijk verlies. Hoe gaat het verder? Lees de analyse van analist Martin Crum.

Is de groeiende short interest in BYD een voorbode van een shake-out IEX Premium https://t.co/8HTvXBTKXt via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 4, 2024

Texas Instruments is vriendelijk voor aandeelhouders

De Amerikaanse chipproducent Texas Instruments maakt vooral analoge chips en die worden steeds meer gebruikt. Onder andere in auto’s, maar ook in huishoudelijke apparaten. Een belangrijk voordeel van dit soort chips is dat de technologische ontwikkelingen hierin minder snel gaan dan die in geavanceerde chips. Dit betekent dat chips veel langer meegaan en in productie kunnen blijven, wat het risico dat de concurrentiepositie van Texas Instruments in gevaar komt verlaagt. De laatste twee maanden heeft het aandeel een leuke rit gemaakt. Bijkopen, vasthouden of verkopen? Daar heeft analist Ivo Breukink een duidelijke mening over.

Texas Instruments is vriendelijk voor aandeelhouders IEX Premium https://t.co/8I3fLqDy9f via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 4, 2024

Stille stijger Nedap

Het aandeel Nedap is sinds begin november opgelopen van ongeveer €58 naar bijna €66 zonder veel nieuws. Er waren wel wat meldingen van nieuwe orders en samenwerkingen sindsdien, maar niets dat een substantieel hogere koers zou moeten veroorzaken. Volgens analist Hildo Laman is een meer aannemelijke reden dat het aandeel heeft geprofiteerd van het veranderde beursklimaat in de laatste maanden van vorig jaar. Dus? Lees zijn analyse.

Nedap haalt koersdoel en de jaarcijfers moeten nog komen IEX Premium https://t.co/wPms6bVrYV via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 4, 2024

Euronav gaat op de schop

De zaken bij Euronav zijn eind vorig jaar in een stroomversnelling geraakt. Vlak voor Kerst maakte de olietankerrederij (nu nog) bekend dat het voor $1,15 miljard de groene energiepoot CMB.TECH van de familie Saverys over wil nemen. Ook liet het management weten dat het aan de beurs genoteerd wil blijven. Een beursexit in het verlengde van een bod op de resterende uitstaande aandelen bij outside aandeelhouders is niet aan de orde, iets waar analist Martin Crum al rekening mee hield. Lees zijn analyse.

Euronav verdwijnt niet van de beurs naam verandert wel IEX Premium https://t.co/joWmmQNenj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 4, 2024

Recticel op overnamepad

Het Belgische Recticel, producent van isolatiepanelen, probeert met een overname de concurrentiepositie te verbeteren. Dat is volgens analist Ivo Breukink hard nodig want in de isolatiemarkt zijn de marges flinterdun. Houdt Breukink vast aan zijn eerder afgegeven sell-advies?

Recticel voegt de daad bij het woord IEX Premium https://t.co/tPzsY03S7r via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 4, 2024

Rentes

Het is voor even gedaan met de obligatierally. Ook vandaag gaan de rentes over een breed front omhoog. De Amerikaanse tienjaars nadert de 4%.

Nederlandse tienjaars: 2,41% (+1,99%)

Duitse tienjaars: 2,11% (+2,06%)

Britse tienjaars: 3,72% (+2,24%)

Italiaanse tienjaars: 3,79% (+2,10%)

Amerikaanse tienjaars: 3,98% (+1,99%)

Japanse tienjaars: 0,62% (+0,41%)

Peilmoment: 17.00 uur.

Brede markt

De euro wordt weer wat meer waard tegenover de dollar, goud stijgt ligt, bitcoin gaat ook weer omhoog, hoewel het Britse Guardian in Australië een nieuwe omvangrijke fraudezaak heeft ontdekt, en de olieprijs verliest vandaag fors, ondanks stijgende spanningen in het Midden-Oosten.

Adviezen

Analisten hebben de feestdagen achter zich gelaten en strooien weer kwistig met adviezen. Over Tesla en Airbus blijven de meningen ernstig verdeeld. Traditionele Europese automerken krijgen een koopadvies.

Agenda van vrijdag 5 januari 2024

Op cijfers van bedrijven in binnen- en buitenland hoeft morgen niet te worden gerekend, maar lang zal het niet duren totdat het cijferseizoen weer uitbarst.



Wat betreft macronieuws:



Houd de inflatie- en producentenprijzen in de eurozone in de gaten. Die komen om 11.00 uit.

En dan nog even dit

Wordt 2024 het jaar van Dr. Koper

Gaat ook de olieprijs naar nieuwe hoogtes?

Oil is the 'most investable space' in the economy with prices set to spike on Fed cuts, analyst says https://t.co/j323kOhezr — CNBC (@CNBC) January 4, 2024

Interessante sectoranalyse

Zijn nutsbedrijven momenteel interessant? De analisten van Morningstar geven hun vier favorieten op basis van waardering én dividendrendement: https://t.co/EWJT4jBpl8 pic.twitter.com/YGwd4J1NE8 — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) January 4, 2024

Wat te denken van de aanstaande verkiezingen in Taiwan?

Vandaag in ons #beursbericht; De verkiezingen in Taiwan zijn erg belangrijk voor de Westerse (tech)wereld. Vooral natuurlijk omdat de grootste chipmaker ter wereld, TSMC, van Taiwanese origine is. — Fintessa (@Fintessa) January 4, 2024

De beurs is meer psychologie dan wiskunde