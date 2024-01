Slotcall 3 januari 2024: AEX opnieuw lager

Ook de tweede handelsdag van het jaar is in mineur geëindigd. Het was een klassiek risk-off dagje, waarbij defensieve waarden, zoals Unilever en Ahold Delhaize en ietwat saaie fondsen als RELX en Wolters Kluwer de voeten droog hielden, terwijl de chippers (in 2023 nog de publiekslievelingen) en het cyclische Randstad onderaan bungelden.

Storm Henk is gaan liggen, maar op de beurs wil de zon nog niet doorbreken. De AEX stond op de eerste handelsdag van 2024 onder druk en daar is op dag twee nog geen verandering in gekomen. Uiteindelijk sloot de hoofdindex 0,4% lager. Daarmee deed de Amsterdamse beurs het wel een stuk beter dan de ons omringende beurzen.

Een etage lager was de misère een stukje groter. De AScX ging 1,1% lager de dag uit en de AMX verloor zelfs 2,2%. Beide indexen kleurden nagenoeg volledig rood, op Galapagos, JDE Peet's en Renewi na. Vooral de koersval van Alfen (-7%) viel op. Een duidelijk aanwijsbare reden is niet te vinden.

Shell wist zich op te trekken aan de hogere olieprijs. Unilever lag er ook goed bij. De IEX Beleggersdesk heeft over dit aandeel trouwens nog een interessant optietip voor u.

Heeft Besi te vroeg gepiekt?

Besi kan vandaag geen potten breken: het aandeel sloot 3,6% lager. Maar als er een Oscar voor de Amsterdamse beurs zou zijn, zou deze chipper die in de wacht slepen. Met een koersstijging van ruim 140% liet Besi de andere AEX-aandelen in 2023 ver achter zich. Beleggers sorteerden grotendeels voor op een herstel van de chipmarkt. Hebben zij te vroeg en vooral te hard gejuicht? Het oordeel van Hildo Laman vindt u hier.

Aandeel Besi al flink vooruit gelopen op komend succes IEX Premium https://t.co/u76GwDejuU via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 3, 2024

Advent blijft markt overspoelen met aandelen InPost

InPost wist zich afgelopen jaar flink te revancheren van een ronduit beroerd beursjaar. De koers schoot met maar liefst 60% omhoog. Dat mag een klein wondertje heten, gelet op de voortvarendheid waarmee grootaandeelhouder Advent (jawel, hetzelfde private equityhuis dat volgens persbureau Bloomberg Fisher Investments wil inlijven) stukken op de markt brengt. Kan dat dit jaar alsnog tot serieuze koersdruk leiden of is het gevaar waarschijnlijk geweken? Dat leest u in de analyse van Peter Schutte.

InPost trotseert verkoopdruk door Advent IEX Premium https://t.co/OyRCbiFiqH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 3, 2024

Beleggers blijven bullish

Ondanks het dipje van vandaag blijven particuliere beleggers zeer bullish, zo blijkt uit de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX, waaraan ditmaal meer dan 1.700 beleggers deelnamen. Nog altijd staan bijna twee van de drie beleggers (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten. Dat zijn er iets minder dan vorige maand, maar het is nog steeds een historisch hoog percentage.

54,3% denkt dat de AEX deze maand met meer dan 2% zal stijgen en twee derde van de deelnemers verwacht dat de index over een half jaar minimaal 2% hoger zal staan dan nu.

De aandelen waar beleggers deze maand de hoogste verwachtingen van hebben zijn de usual suspects: ASML is favoriet en ook banken en verzekeraars (met name NN Group, maar ook ING, Aegon en ASR) moet u volgens particuliere beleggers in portefeuille hebben. Philips, DSM-Firmenich, Randstad, ArcelorMittal en Akzo Nobel kunt u in hun ogen beter links laten liggen.

Ook de beleggingsprofessionals die door Corné van Zeijl van Cardano zijn geraadpleegd zijn momenteel zeer te spreken over ASML en NN, maar zij tippen ook DSM-Firmenich, dat bij particuliere beleggers juist uit de gratie is.

Convertible maakt comeback

Converteerbare obligaties winnen aan populariteit. Dit zijn leningen die op termijn kunnen worden omgezet in aandelen. Volgens Martin Crum biedt dit financieringsinstrument het beste van twee werelden; niet alleen voor het bedrijf dat ze uitgeeft, maar ook voor de belegger. Dat is dus zeker iets om in de gaten te houden.

Crum geeft ook een lijstje van mogelijke kandidaten om een convertible uit te geven.

De convertible als alternatieve belegging IEX Premium https://t.co/6K2tz2vRtM via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 3, 2024

Bitcoin maakt snoekduik

Dat cryptobeleggingen vaak garant staan voor een heftige achtbaan rit, blijkt ook vandaag. Terwijl de koers van de bitcoin dinsdag nog voor het eerst sinds april 2022 door de grens van $45.000 schoot, doet de munt vandaag noodgedwongen een flinke stap terug: -4%, waar de koers eerder op de dag zelfs -8% deed.



Hebben beleggers hoogtevrees gekregen? Kan zijn, maar de daling lijkt vooral ingegeven door een rapport van Matrix on Target, waarin wordt voorspeld dat er voorlopig nog geen spot bitcoin-ETF komt. De Amerikaanse toezichthouder SEC moet daar uiterlijk 10 januari een besluit over nemen, maar gelet op de samenstelling van de vijfkoppige commissie die hier over gaat, zal het antwoord waarschijnlijk nee zijn, zo valt uit het rapport op te maken. Opnieuw, want fondshuizen rammelen al jaren aan de poort.

Juist die hoop dat beleggers via zo'n exchange traded fund in groten getale in bitcoin zouden kunnen handelen, gaf de koers de afgelopen weken vleugels.

Matrixport’s latest report claims that the SEC will reject all #Bitcoin spot ETFs in January, and final approval may be achieved in the Q2.



It also predicts that the price of Bitcoin will fall to 36,000 to 38,000. ?? pic.twitter.com/4IQmALImxs — Abeer Bankhan (@BankhanAbeer) January 3, 2024

Ligt er een doorbraak op de loer? Volgens dit TA-patroon wél

Misschien is technische analyse niet uw cup of tea. Maar collega Youri van Heumen wees mij op een interessant koerspatroon dat vaak de opmaat vormt voor een doorbraak: de Cup with Handle. En laat op de weekgrafiek van de AEX-index nu nét zo'n patroon zichtbaar zijn.



Waar dat toe kan leiden? Koersen die de dips van vandaag en gisteren snel doen vergeten.



Wall Street zet glijvlucht voort

Ook Wall Street worstelt met het nieuwe jaar. De S&P 500 en de Dow Jones-index staan op het moment van schrijven zo'n 0,6% in de min. De Nasdaq verliest zelfs 1%. Ook hier is dus duidelijk sprake van een risk-off modus na een jaar waarin vooral techaandelen niet aan te slepen waren.

Dit terwijl er toch wel wat opbeurende berichten waren. De voorzitter van de Richmond Fed acht de kans dat de VS een recessie weet te vermijden steeds groter. En de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie, gemeten door ISM, liep harder op dan verwacht. Er is met een indexstand van 47,4 weliswaar nog steeds sprake van krimp, maar wel iets minder fors dan in november (toen de teller op 46,7 stond). Het cijfer van S&P Global van dinsdag viel dan weer wél tegen.

Tesla moet 4% prijsgeven, ondanks een forse stijging van de verkoop van elektrische wagens in China met 68,7% op jaarbasis. Verder zijn beleggers vooral in afwachting van de publicatie van de laatste Fed-notulen, waarover later meer.

Rentes zwabberen

De rentes vertonen een wat zwalkend verloop. De vergoeding op Nederlands tienjaars-staatspapier zat gisteren in de lift en leek vandaag de opgaande lijn voort te zetten. Maar nu staat de rente 3 basispunten in de min op 2,3%. Ook de Duitse en Franse rentes geven een paar basispunten prijs. De Amerikaanse rente sprokkelt er juist drie basispuntjes bij, maar blijft nog vrij ruim onder de 4% (op 3,974%).

De brede markt

De AEX eindigde 0,4% lager en daarmee doen we het zoals gezegd een stuk beter dan de Belgen (-0,9%), Fransen (-1,6%) en Duitsers (-1,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt 0,7 punt op naar 13,93, maar dat is nog altijd laag.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 -0,6%, Dow 30 -0,6% en de Nasdaq -1%.

De euro daalt met 0,3% naar 1,0908 dollar.

De goudprijs daalt fors: met 1,3% naar $2.032,41 per troy ounce.

Ook bitcoin koerst flink lager en staat ruim 4% in de min op $43.016,07.

De olieprijzen daarentegen gaan flink omhoog, door verstoringen in de aanvoer van olie uit Libië en aanhoudende spanningen in de Rode Zee. Voor een vat WTI en een vat Brent wordt zo'n 2,7% meer betaald dan gisteren.

Verder op het Damrak

Galapagos stijgt door en verder is het risk-off.

Air France-KLM weet een adviesverhoging door Citi niet te verzilveren: de koers is met 4,2% onderuit gegaan.

weet een adviesverhoging door Citi niet te verzilveren: de koers is met 4,2% onderuit gegaan. Akzo Nobel (-2,4%) bevond zich vandaag in de onderste regionen van de AEX-index ondanks een forse koersdoelverhoging van niemand minder dan JP Morgan.

(-2,4%) bevond zich vandaag in de onderste regionen van de AEX-index ondanks een forse koersdoelverhoging van niemand minder dan JP Morgan. Galapagos was dinsdag in trek nadat bekend werd dat het biotechbedrijf de eigendomsrechten van het medicijn Jyseleca definitief overdraagt aan Alfasigma. Vandaag kwam er nog eens 1,5% bij, waarmee het aandeel een van de schaarse stijgers in de AMX was.

was dinsdag in trek nadat bekend werd dat het biotechbedrijf de eigendomsrechten van het medicijn Jyseleca definitief overdraagt aan Alfasigma. Vandaag kwam er nog eens 1,5% bij, waarmee het aandeel een van de schaarse stijgers in de AMX was. Ahold Delhaize (+1,6%) was als defensieve waarde in trek, maar het retailaandeel profiteerde mogelijk van het bericht dat concurrent Jumbo Food Groep meldde dat het marktaandeel heeft verloren. De omzet steeg fors, maar de winstgevendheid stond onder druk door hogere kosten, maar ook winkeldiefstal.

Adviezen: Citi plakt koopadvies op Air France-KLM

Eén adviesverhoging: Citi plakt een koopadvies op Air France-KLM; het advies was houden. Verder een forse koersdoelverhoging voor Akzo Nobel en kleine koersdoelverlaging voor Prosus.

Prosus: naar €40,02 van €41,75 en kopen - Barclays

Air France-KLM: nieuwe koersdoel €19,00 en kopen - Citi Research

Akzo Nobel: koersdoel naar €68,50 van €60 en onderwogen - JPMorgan

Agenda: Vanavond Fed-notulen, morgen omzetcijfers Sligro

Zet vandaag de wekker op 20 uur. Dan publiceert de Fed de notulen van de laatste beleidsvergadering, van medio december. De Fed bleef toen af van de rente, maar zinspeelde wel op drie renteverlagingen in 2024. Dat laatste was koren op de molen van beleggers, maar hierna haastten diverse Fed-officials zich om de verwachtingen te managen, zoals dat in managementtaal heet. Ja, de rente gaat ergens dit jaar omlaag, maar dat hoeft niet op korte termijn te zijn.

Beleggers sluiten zich daar bij aan. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat de Federal Reserve op de eerste rentevergadering van dit jaar, op 31 januari, wederom op de pauzeknop drukt wordt momenteel ingeprijsd op 89%. Voor een eerste verlaging moeten we waarschijnlijk minimaal wachten tot maart. Mogelijk bieden de notulen van vanavond enige houvast.

Morgenochtend komt Sligro als eerste bedrijf met kwartaalcijfers. Althans: omzetcijfers over het vierde kwartaal. Het duurt nog even voor het cijfergeweld echt losbarst.

Verder wordt uitgekeken naar de inkoopmanagersindexen voor de diensten en het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat geldt als een voorproefje van het maandelijkse arbeidsmarktrapport van vrijdag.

Hierbij de volledigheid de agenda van woensdag:

07:30 uur: Sligro, omzetcijfers vierde kwartaal 2023

00:30 uur: Japan, inkoopmanagersindex diensten, december Japan

03:45 uur: China, inkoopmanagersindex diensten, december (definitief)

09:15 uur: Spa, inkoopmanagersindex diensten, december

09:45 uur: Ita, inkoopmanagersindex diensten, december

09:50 uur, Fra, inkoopmanagersindex diensten, december

09:55 uur, Dui, inkoopmanagersindex diensten, december

10:00 uur, Eurozone, inkoopmanagersindex diensten, december

10:30 uur, VK, inkoopmanagersindex diensten, december

14:00 uur, Dui, inflatie, december (voorlopig)

14:15 uur, VS, banenrapport ADP, december

14:30 uur, VS, wekelijkse steunaanvragen

15:45 uur, VS, inkoopmanagersindex diensten, december

17:00 uur, VS, wekelijkse olievoorraden