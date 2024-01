Beleggers kiezen voor ASML en NN Group, maar mijden Philips en Randstad

Welke aandelen zijn in januari in trek bij particuliere beleggers? En welke kunnen ze, naar uitkomst van de peiling, beter links laten liggen? Dat vroegen we deze maand aan onze lezers in de IEX Sentimentspeiling. De uitslag is duidelijk: ASML en NN Group zijn de toppers, terwijl Philips en Randstad de floppers zijn.

Toppers

ASML, de wereldleider in chipmachines, kreeg een saldo van +224, wat betekent dat er veel meer positieve dan negatieve antwoorden waren over dit aandeel. Verzekeraar NN Group volgde met een saldo van +176. De top vijf werd gecompleteerd door drie andere financials: ING (+86), Aegon (+51) en ASR (+34).

Floppers

Aan de andere kant van het spectrum stonden Philips en Randstad, die beide een negatief saldo hadden van meer dan -150. Philips, het medische technologiebedrijf, kampte met tegenvallende resultaten en een terugroepactie van slaapapneu-apparaten en later ook MRI-scanners. Eveneens Randstad, DSM-Firmenich, ArcelorMittal en Akzo Nobel krijgen weinig vertrouwen van de beleggers.

Bekijk hier de volledige uitslag.