Beleggers verwachten renteverlagingen en laten Bitcoin-ETF links liggen

Hoe vaak zullen de centrale banken de rente verlagen in 2024? Dat was de vraag die we deze maand stelden aan onze lezers in de IEX Sentimentspeiling. De meerderheid (54,2%) denkt dat de Fed en de ECB de rente één of twee keer zullen verlagen, terwijl een kwart (24,9%) rekent op twee of drie renteverlagingen. Slechts een kleine groep (4,3%) heeft vertrouwen in minimaal drie renteverlagingen.

Weinig animo voor de Bitcoin-ETF

De Bitcoin-ETF, die nog steeds wacht op goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder, is vooralsnog voor weinig beleggers interessant. Maar liefst 88,2% van de respondenten zegt geen interesse te hebben in de Bitcoin ETF, terwijl slechts 11,8% er enthousiast over is.

Bekijk hier de volledige uitslag.