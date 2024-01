Beursexperts zetten ASML, NN en DSM bovenaan het kooplijstje voor 2024

2024 wordt een gematigd positief beursjaar, zo verwachten deelnemers aan de Beursenquête die Corné van Zeijl van Cardano iedere maand houdt onder beleggingsprofessionals. De AEX-index zal volgens hen met zo'n 2 tot 5% oplopen. ASML, NN Group en DSM mogen dit jaar niet ontbreken in uw portefeuille, vinden ze. Over Philips en Besi zijn ze voorzichtig.

Het is vaste prik aan het einde van elk beursjaar: speculatie onder beleggers of er een eindejaarsrally in zit of niet. De deelnemers aan de vorige peiling zagen het positief in en dat optimisme bleek terecht: de AEX-index steeg met 2,8%. Het was een passend slotakkoord van een rally die in november begon.

43% van de experts verwacht dat de AEX in januari verder oploopt

Over deze eerste beursmaand zijn de beleggingsprofessionals iets somberder geworden. Een op de vijf heeft inmiddels de slingers opgeborgen, in de verwachting dat de AEX-index zal dalen. Dat was vorige maand nog maar krap een op de tien.

Maar een aanzienlijk groter deel (43%) verwacht dat de AEX-index verder zal oplopen en dat is historisch gezien geen slechte score.

Dit zijn de verwachtingen voor januari:

43,0% is optimistisch (dat was vorige maand nog 58,5%)

36,8% is neutraal (tegen 32,1% vorige maand)

20,2% is pessimistisch (dat was vorige maand nog 9,4%)

Saldo: +22,9% (was +49,1%)

Beeld voor de komende 6 maanden is iets somberder

Over de eerste jaarhelft zijn de beleggingsprofessionals wat terughoudender. Een op de drie denkt dat de AEX de opgaande lijn weet voort te zetten. Meer dan een kwart verwacht een kentering: een stuk meer dan bij de vorige peiling. Mogelijk worden beleggers bevangen door hoogtevrees als de koersen fors zijn opgelopen.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

34,2% is optimistisch (dat was vorige maand 35,8%)

39,5% is neutraal (tegen 49,1% vorige maand)

26,3% is pessimistisch (dat was 15,1%)

Saldo: +7,9% (was 20,8%)

AEX zal in 2024 met 2 tot 5% stijgen, zo verwachten de experts

Voor heel 2024 zijn de beleggingsprofessionals gematigd optimistisch. De gemiddelde verwachte slotstand bedraagt 804 punten, wat neerkomt op een stijging van 2%. De mediaan (het middelste getal van alle voorspellingen) ligt op 825 punten. Dat zou een plus van 5% betekenen.

Aandelenkeuzes december: Prosus, Philips en ArcelorMittal zijn spelbedervers

Een vast onderdeel van de Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe goed brachten de deelnemers aan de vorige peiling het ervan af?

Niet best, zo blijkt. Prosus is de spelbederver in het kooplijstje. De koers van deelneming Tencent ging vlak voor Kerstmis genadeloos onderuit, nadat de Chinese overheid maatregelen aankondigde om de uitgaven in online games aan banden te leggen. Het aandeel sleurde Prosus mee in zijn val. De keuze voor ASML als topper was wèl goed.

Philips stond met stip bovenaan het lijstje floppers. Eind november kwamen daar nieuwe problemen aan het licht en waarschijnlijk vreesde een groot deel van de beleggingsexperts dat de gifbeker nog niet helemaal leeg was. Toch vertoonde het aandeel een opmerkelijke veerkracht. Ook ArcelorMittal deed het goed, tegen de verwachting in. Alleen KPN deed wat ervan verwacht werd: dalen.

Toppers december

Rendement Floppers december Rendement ASML +9,4% Philips +12,3% NN Group +2,5% ArcelorMittal +11,2% Ahold Delhaize -2,1% KPN -0,9% Prosus -11,2% Wolters Kluwer +1,9%



Getipte aandelen voor 2023 eindigden 40% in de plus

Met hun aandelenkeuzes voor heel 2023 zaten de beursexperts een stuk beter. De vijf aandelen uit het kooplijstje (ASML, Philips, ING, ASMI en Adyen) lieten een fraaie plus van 40% zien. De floppers (Unibail-Rodamco-Westfield, Exor en Randstad) bleven hierbij achter met een rendement van 18%.

De beste expert ging long Besi en short Prosus. Die strategie was goed voor een netto rendement van 150%. De winnaar had de eindstand van de AEX-index overigens ook bijna precies goed voorspeld.

Keuzes voor januari: ASML torenhoge favoriet, Philips bungelt onderaan

Tot slot de keuzes voor deze maand. Welke aandelen hebben volgens de 114 deelnemende beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we in januari beter uit de weg gaan?

ASML, NN Group en Ahold Delhaize staan opnieuw bovenaan. Prosus is ingeruild voor DSM. Het rijtje floppers wordt flink opgeschud. De beleggingsexperts zien het voor Philips en ArcelorMittal opnieuw somber in. De overige namen zijn nieuw.

Toppers januari

Saldo* Floppers januari Saldo* ASML 19 Philips -13 NN Group 9 Randstad -8 Ahold Delhaize 8 Heineken -6 DSM 5 Universal Music Group -3 IMCD -3 Exor -3 ArcelorMittal -3



ASML ook bovenaan kooplijstje voor heel 2024

Ook voor heel 2024 is ASML favoriet. NN Group en DSM staan op een gedeelde tweede plaats. Ook fintech Adyen heeft nog veel in te halen, zo denken de experts.

Bij de floppers van 2024 staat Philips bovenaan. Kennelijk vertrouwen de beursexperts de herstelrally niet zo. Op de tweede plaats vinden we Besi. Daarna volgen ArcelorMittal, Heineken, IMCD en Randstad.



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.