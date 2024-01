AEX opent naar verwachting lager

Beleggers moeten zich voorbereiden op opnieuw een mager beursdagje. De futures duiden op een 0,5% lagere opening voor de AEX-index. Elders in Europa is het beeld vergelijkbaar.

Ook elders in de wereld wil het nog niet echt vlotten dit jaar. De beurzen in Azië waren vannacht vrij afwachtend. Een plusje voor de Nikkei, minnen in China:

Nikkei +0,4%

Shanghai: -0,8%

Hang Seng: -0,6%

KOSPI (Zuid-Korea): -0,3%.

Beleggers lijken hun kruit droog te houden met het oog op het Amerikaanse arbeidsmarktrapport.

De spanningen in de regio China/Taiwan lopen op, met de verkiezingen in Taiwan (waar de grootste chipfabrikant ter wereld is gevestigd) in zicht. Op 13 januari gaan de inwoners van Taiwan naar de stembus om een nieuw parlement en een president te kiezen. Dan zal blijken of China Taiwan moet blijven zien als afvallige provincie, of dat die annexatie-fantastie werkelijkheid gaat worden. De positie van de VS is ook precair.

Wall Street kent zwakste start van het jaar sinds 2016

Op Wall Street blijft het behelpen. De Dow Jones-index eindigde nagenoeg onveranderd. Maar de indexen die er toe doen - de S&P 500 en de Nasdaq - deden opnieuw een stapje achteruit. Voor de Nasdaq is dat de vijfde daling op rij: de grootste verliesreeks sinds oktober 2022. En voor Wall Street als geheel is dit tot nu toe de zwakste start van het jaar sinds 2016.

S&P 500: -0,3% op 4.688,68 punten

Nasdaq: -0,6% op 14.510,30 punten

Dow Jones-index: vrijwel onveranderd op 37.440,34 punten.

Het waren vooral big techbedrijven als Alphabet, Apple en Microsoft die een stap terug deden. Nvidia hield de voeten wél droog. Beleggers lijken bij veel aandelen hoogtevrees te krijgen na de forse stijgingen in 2023. Maar de oorzaak zou ook weleens een stuk prozaïscher kunnen zijn:

Vooral voor aandeelhouders van Apple - goed voor een gewicht van 7% van de S&P 500 - zijn de druiven tot nu toe zuur: de koers staat dit jaar al ruim 5% onder water. Dit wordt toegeschreven aan een cocktail van slecht nieuws: zorgen over een tegenvallende vraag naar iPhones en twee adviesverlagingen (van Barclays en Piper Sandler). Volgens Bloomberg staat het aantal analisten dat nog bullish is over het aandeel op het laagste niveau in drie jaar.

Het FD meldt dat de Magnificent Seven-aandelen (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla en Nvidia) sinds de jaarwisseling $ 383 miljard aan beurswaarde zagen verdampen. Een schril contrast met 2023, toen ze 60 tot 240% koerswinst konden bijschrijven. De slechte start heeft mogelijk te maken met de verwachting dat de rente langer hoog blijft.

Rentes gaan door het dak: Amerikaanse boven 4%

De lange rentes blijven in zekere zin dagkoersen. Maar als u door uw oogharen tuurt, ziet u dat de trend toch onmiskenbaar stijgend is, ondanks het vooruitzicht op renteverlagingen in de loop van dit jaar. De Amerikaanse tienjaarsrente flirt met de grens van 4% en is daar inmiddels bovenuit gepiept.

Ook de Nederlandse tendeert per saldo noordwaarts:

Eerste vijf dagen van het jaar-barometer

Wie gelooft in kalenderwijsheden, zal lichtelijk nerveus zijn. Volgens de 'eerste 5 dagen van het jaar'-barometer zouden de eerste vijf handelsdagen van het jaar een indicatie kunnen zijn voor de rest van het beursjaar. Zitten de beurzen in de eerste vijf handelsdagen van het jaar in de lift, dan is de kans groot dat ook het beursjaar in het groen wordt afgesloten, en vice versa.

De Amerikaanse vermogensbeheerder Putnam Investments heeft ooit becijferd dat van de laatste 46 keer dat de S&P 500 de eerste vijf dagen met winst afsloot, het jaarrendement in 82,6% van de gevallen ook positief was. In dat opzicht zijn de voortekenen ongunstig, met een AEX die op 0,8% verlies staat en een S&P 500 die zelfs 1,6% in de min staat.

Maar aangezien de beurs in veruit de meeste beursjaren stijgt, zou je die kalenderwijsheid beter met een korreltje zout kunnen nemen. Geen reden om u zorgen te maken dus. Daarnaast zijn de eerste vijf dagen nog niet voorbij, moet u maar denken.

De indicatoren:

Europese futures duiden op een rode opening.

Azië sloot vannacht overwegend lager

De CBOE VIX-index (volatiliteit) neemt iets toe, maar is met 14,03 nog geen reden tot zorg

De euro stijgt licht naar 1,0932 dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is gestegen tot net boven de 4%

De goudprijs staat 0,1% hoger op $2.045,85

Ook de olieprijzen zitten in de lift. WTI +0,4% op $72,61, Brent ook +0,4% op $77,86

Bitcoin leidt een gevoelig verlies van 1,1% en noteert $43.847,47

De AEX opent naar verwachting 0,5% lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Weinig nieuws vandaag. De Nederlandse inflatie is in december nog wat verder gedaald naar 1,2% op jaarbasis, waar dat in november nog 1,6% was. Later in de ochtend volgt het Europese cijfer.

07.28 uur:Inflatie gedaald tot bijna een procent

22.53 uur: Galapagos in zee met Thermo Fisher

Dan naar de adviezen. Twee koersdoelverhogingen voor ASML onder andere:

Shell krijgt een koersdoelverhoging van Barclays, maar een koersdoelverlaging van RBC

UBS verhoogt het koersdoel voor Relx

Deutsche Bank verlaagt koersdoel Akzo Nobel naar € 85 van € 90, maar handhaaft het koopadvies

Wells Fargo verhoogt het koersdoel van ASML naar € 782 van € 713 en advies blijft Kopen

Ook UBS verhoogt het koersdoel van ASML, maar dan naar € 785 van € 770, bij herhaling van het koopadvies.

Barclays verhoogt het koersdoel van Adyen naar € 1.300 van € 900 bij handhaving koopadvies.

De AFM meldt deze shorts:

Amerikaanse banen en Europese inflatie op de radar

Vandaag kunnen drie macro-economische cijfers voor wat deining op de beurs zorgen, en met een beetje geluk tot een draai naar boven kunnen zorgen.

Allereerst de inflatie in de eurozone, die om 11 uur bekend wordt gemaakt. In november daalde de inflatie onverwacht hard van 2,9% op jaarbasis naar 2,4%. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen zelfs.

Dit was vooral te danken aan de lagere gasprijs, die vorig jaar nog een enorme piek bereikte. Dit effect loopt er nu echter uit, waardoor de inflatie nu waarschijnlijk weer gaat stijgen. De consensus ligt op 2,9%. Dat ligt nog wel een stuk af van de 2% die de ECB zich tot doel heeft gesteld, maar ECB-president Christine Lagarde gaf enige tijd geleden al aan dat het waarschijnlijk nog tot 2025 zal duren voordat de inflatie op dat niveau terug is. Het huidige rentetarief zou hoog genoeg zijn om de inflatie hier naartoe te duwen.

Tweede richtpunt wordt het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Beleggers zijn op zoek naar het ultieme goudlokjesscenario: geen oververhitting (die alsnog een renteverhoging zou kunnen uitlokken), maar ook geen te grote afkoeling (met een recessie als gevolg).

Dat lijkt er wel in te zitten. In november kwamen er 199.000 banen bij. Dit is voor november waarschijnlijk te hoog gegrepen: de consensus ligt op een banengroei van 170K. Zal die afkoeling voldoende zijn voor de Federal Reserve om de rente vervroegd te verlagen?

De Fed kijkt ook met een schuin oog naar de het werkloosheidspercentage. Zij heeft immers een dubbel mandaat en streeft niet alleen naar prijsstabiliteit, maar ook naar volledige werkgelegenheid. De grens ligt op zo'n 4%. Dat niveau komt langzaam dichterbij. Een maand geleden werd 3,7% gemeten en dat loopt naar verwachting op tot 3,8%.

Houd ook de loongroei in de gaten, met het oog op een eventuele loon-prijsspiraal, al lijkt dat gevaar langzaam weg te ebben.

Hopelijk is goed nieuws (lees: een aanhoudend robuuste arbeidsmarkt) nu ook echt goed nieuws (lees: geen angst voor een verdere renteverhoging). De Fed is immers zonneklaar dat het traject van renteverhogingen inmiddels achter ons ligt.

Het derde richtpunt wordt de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de diensten, gemeten door ISM (om 16 uur). Gisteren kwam S&P Global al door met een vergelijkbaar cijfer. Dat was een positieve verrassing: de index steeg van 50,8 naar 51,4, en dat duidt op aanhoudende groei. Maar juich niet te vroeg: de metingen van beide bureaus kunnen soms behoorlijk uit elkaar lopen.

De agenda

08:00 Detailhandelsverkopen - November (Dld)

11:00 Inflatie - December (eur)

11:00 Producentenprijzen - December (eur)

13:00 Constellation Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:30 Banengroei en werkloosheid - December (VS)

16:00 Fabrieksorders - November (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - December (VS)

En dan nog even dit

Waarom u beter niet steeds over uw schouders kunt kijken

Niet alleen in de Kalverstraat is de uitverkoop begonnen; ook op de obligatiemarkten

