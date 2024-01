AEX neemt mooi aanloopje naar de 800-punten grens

Voorspellingen, wie is er niet rijk gedesillusioneerd van geworden. De consensus op Wall Street aan het begin van 2023 was glashelder. Amerikaanse aandelen moesten worden verkocht, treasuries gekocht en Chinese aandelen waren (sterk) koopwaardig.

Fast forward naar vandaag: Amerikaanse aandelen kenden het beste jaar sinds 2019 en ook een longpositie in treasuries begin 2023 had geleid tot verlies. Dat is inclusief het sprintje op de Amerikaanse obligatiemarkt de laatste maanden van dit jaar: begin 2023 bedroeg de yield 3,57%, tegen 3,87% op het slot van de handel eind 2023.

En over Chinese aandelen... de grafiek spreekt boekdelen:



Bron: Bloomberg

De consensus heeft het zelden bij het rechte eind en toch worden beleggers telkens overstelpt met visies, meningen en beleggingsstrategieën voor komend jaar. De reden is eenvoudig: beleggers vragen erom en de grote zakenbanken worden er goed voor betaald.

Een - onvolledig - rondje langs de Wall Street-velden laat zien dat de meningen over de performance van de S&P 500 voor dit jaar sterk verdeeld zijn. An sich is deze index overigens wel een goede graadmeter, gezien de brede samenstelling. Een betere althans dan de Dow Jones en/of de techzware Nasdaq.

Zo is JPMorgan Chase bearish en verwacht een eindstand van de index van 4.200 punten, oftewel zo'n 12% lager het jaar uit. BCA Research maakt het nog een stuk bonter en is op zoek naar een eindejaarsstand in 2024 van 3.300 punten voor de S&P 500: dat impliceert een minicrash van de index met zo'n 30% verlies.

Morgan Stanley kiest voor een neutrale insteek en verwacht per saldo weinig van de S&P 500: ultimo 2024 een eindstand van 4.500 punten, terwijl ook Stifel weinig upside ziet met een slotstand van 4.650 punten.

Dat willen de meeste beleggers allemaal niet horen; die zijn op zoek naar stijgende koersen. Gelukkig zijn er op Wall Street ook tal van professionele bulls te vinden die nog wel rekenen op een koersfeestje.

Zakenbank Goldman Sachs bijvoorbeeld: die ziet de S&P 500 nog wel stijgen tot 5.100 punten, evenals overigens Deutsche Bank en BMO. En het grote Bank of America gelooft in de ronde getallen en prikt een eindstand van 5.000 punten. Oppenheimer denkt aan 5.200 punten terwijl Yardeni Research zelfs een eindstand van 5.400 punten voor de S&P 500 verwacht.

Voor elk wat wils en dat is in ieder geval goed voor de handel: er moet immers wel geld worden verdiend aan actief handelende beleggers.

Europa uit de startblokken

Dan maar over naar de start in Europa, waarbij beleggers direct een bak macrocijfers over zich uitgestort krijgen in de vorm van de inkoopmanagersindices (industrie) uit zowel Azië als Europa.

In eigen land is gebleken dat de Nederlandse overheid een exportvergunning voor ASML deels had ingetrokken, waardoor het Veldhovense concern sommige DUV-machines niet heeft kunnen leveren aan Chinese klanten. De financiële impact was "beperkt" volgens het concern.

De indicatoren:

Europese futures neigen naar een licht hogere opening

Azië liet vannacht een verdeeld beeld zien: China startte alvast negatief

VIX blijft in winterslaap rond de 13,5

Amerikaanse dollar noteert rond de 1,10 versus de euro

Tienjaarsrente VS stabiel op 3,87%, Europese rentes slapen nog

Goud wint een half procent

Olie kruipt wat omhoog

Crypto start het jaar flitsend op ruim $45k

De AEX opent waarschijnlijk met een plusje van rond een half procent.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:06 Chinese economie blijft groeien

07:12 Krimp Nederlandse industrie houdt aan

07:21 Gemengde beeld in Azië bij start nieuwe handelsjaar

07:23 Galapagos draagt Jyseleca-activiteiten over aan Alfasigma

07:33 Europese beurzen openen het nieuwe jaar naar verwachting hoger

07:57 AEX start handelsjaar vermoedelijk licht hoger

De AFM meldt geen nieuwe shorts deze ochtend.

De agenda

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Chi)

06:30 Producentenvertrouwen - December (NL)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (eur)

10:00 Geldhoeveelheid - November (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (VS)

16:00 Bouwuitgaven - November (VS)

En dan nog even dit

Chinees BYD vormt serieuze concurrent voor Tesla:

China’s BYD moves closer to unseating Tesla as EV leader https://t.co/nc3JZUTjUs — Financial Times (@FT) January 1, 2024

Kijk maar:

Chinese automaker BYD is coming for Tesla after posting record 4th quarter sales https://t.co/wjfwwNoPpQ via @technology — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 1, 2024

En dat terwijl de fiscale voordelen afnemen in de VS:

More EVs lose US tax credits including Tesla Cybertruck, Nissan Leaf https://t.co/i2eedDbZaT pic.twitter.com/KhLQf0vJJv — Reuters (@Reuters) January 1, 2024

En intussen koopt de Franse consument weer auto's:

French new car registrations rose 14.5% in December, capping a year of market growth https://t.co/LeBRx2G5Mt — Bloomberg Markets (@markets) January 1, 2024

Barron's ziet wel brood in goud:

Investors Shouldn’t Ignore Gold’s 2023 Rally. Why 2024 Could Bring More Gains. https://t.co/vJtb05SHlZ — Barron's (@barronsonline) December 31, 2023

Zuid Korea kampt ook al met een vastgoedcrisis:

Jitters about South Korea’s credit market extend into Tuesday, with bank and developer shares sliding and JPMorgan warning of insolvency risks for financial firms and developers due to real estate exposure https://t.co/87RKGI2ssd — Bloomberg Markets (@markets) January 2, 2024

Verhuizing van Unilever naar Londen nog geen winnende strategie:

De verhuizing naar van Unilever was Londen was goed voor aandeelhouderswaarde waarde, zeiden ze

Hier de koers van Unilever vs Europese STOXX index. pic.twitter.com/VqjHjtbJgn — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 2, 2024

Maersk laat zich niet afschrikken door Houthi-rebellen:

Maersk continues to schedule Suez journeys despite Houthi attack https://t.co/maMTmdDf2M pic.twitter.com/v0FkAC9WQf — Reuters (@Reuters) January 2, 2024



Natuurlijk namens het gehele IEX-team de allerbeste wensen!