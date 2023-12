IEX Slotcall van donderdag 28 december 2023

Weinig reuring vandaag op de beursvloer in Amsterdam. Letterlijk. Driekwart van de schermen stond bij afwezigheid van handelaren op zwart. Ondanks de dunne handel zijn er weinig grote uitslagen te melden. Prosus is de grote AEX-winnaar van de dag met een plus van 1,90%. ING eindigt onderaan met een verlies van 0,82%. Nog een dag te gaan en dat zit het beursjaar er weer op.

Hallo! Goud is er ook nog

2023 was natuurlijk het verhaal van de Magnificent Seven, van die paar Amerikaanse techbedrijven die inmiddels mega veel waard zijn. In de schaduw van het techgeweld was er dit jaar ook de opmars van goud, een heel wat minder offensieve asset. Dalende rentes en gestegen geopolitieke spanningen hebben de vraag opgestuwd, en het einde is nog niet in zicht.

Lees ook: Goudprijs zal in 2024 spectaculair stijgen

De prijs van edelmetaal bereikte gisteren een nieuwe all time high. YTD kwam er ruim 14% bij. Nou ja, in dollar gemeten, want de goudprijs in euro's piekte al op 1 december. Door de recente verzwakking van de dollar hebben eurobeleggers dit jaar met een rendement van ruim 10% minder geprofiteerd van de gestegen goudprijs. Vandaag bewoog de goudprijs rond de slotstand van gisteren. Om kwart voor zes noteerde de goudprijs 0,13% lager.

Goudprijs in dollar

Is de hoge stand van de goudprijs reden om in bedrijven te zitten die gespecialiseerd zijn in het delven van goud, zoals Barrick Gold en Newmont. De IEX Beleggersdesk heeft ze naast elkaar gelegd en een duidelijke winnaar gekozen.

Al goud wat er blinkt IEX Premium https://t.co/qJ2XbKrGAi via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 28, 2023

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Pech voor Jet

Just Eat Takeaway heeft vandaag geen goede dag met een verlies van 1,77%. De maaltijdbezorger concurreert in een aantal landen met onder andere Deliveroo, Delivery Hero, DoorDash en Uber. Er is volgens analist Martin Crum duidelijk sprake van oneigenlijke concurrentie: werknemers bij JET zijn werknemers, met alle lasten die daarbij hore, maar bij een aantal concurrenten zijn werknemers echter onterecht freelancers. Dat levert volgens Crum de concurrentie een oneigenlijk voordeel op en dat is materieel.

Crum: "De vraag is wanneer de EU daarop gaat handhaven. Dan zal blijken dat JET aanmerkelijk beter presteert dan veel concurrenten en mag een verdere shake-out worden verwacht. Helaas is een principeakkoord hierover eerder deze maand gesneuveld. Opvallend genoeg lag Frankrijk dwars - toch een land met een tamelijk rigide arbeidsmarkt waar de rechten van werknemers hoog in het vaandel staan. Dan blijft over dat Europese landen hier individueel werk van maken."

Wat betekent dit voor de beleggingscase van Just Eat Takeaway. Lees de uitgebreide analyse van JET-watcher én JET-belegger Martin Crum.

Helaas geen Europese deal rond schijnzelfstandigheid maaltijdbezorgers IEX Premium https://t.co/MuJEsJprpS via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 28, 2023

Bristol-Myers vult voor duur geld pijplijn

Even aan de overkant van de oceaan is farmagigant Bristol-Myers Squibb (+0,18% om 17.45 uur) onderwijl op overnamepad. Het bedrijf heeft binnen een week twee miljardenovernames aangekondigd. Eerst werd de inlijving van Karuna Therapeutics gemeld voor een transactiewaarde van maar liefst $14 miljard. De deal was amper aangekondigd, of de volgende acquisitie diende zich alweer aan. BMS koopt nu ook RayzeBio met een transactiewaarde van $4,1 miljard. Verstandig?

Analist Martin Crum: "Hoewel het al duidelijk was dat het concern op zoek was naar mogelijkheden om een verwacht verlies aan inkomsten te compenseren uit medicijnen waarvan de patenten op korte termijn zullen verlopen, is dit wel een zeldzaam agressieve en behoorlijk riskante strategie van BMS." Lees zijn analyse en uiteindelijke oordeel.

Twee miljardenaankopen van Bristol-Myers binnen een week IEX Premium https://t.co/xBbIuSuAGv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 28, 2023

Brede markt

Weinig beweging vandaag op de aandelenbeurzen, hier in Europa en in de VS. Bij sluiting van Amsterdam staat Wallstreet iets in de plus. Een naam kan het niet hebben. Olie verliest vandaag wel behoorlijk (Brent: -1,26% naar 78,24 dollar), net als bitcoin (-2,16%). De dollar sterkte vandaag iets aan.

Rentes

De Nederlandse en Duitse rente dalen nog wat verder, terwijl de Amerikaanse en Britse 10 jaars juist stijgen. De Nederlandse tienjaars staat momenteel bijna een derde lager dan medio oktober. Dat moet lucht geven. De angst dat de Amerikaanse tienjaars door de 5% gaat, is inmiddels ook flink geweken.

Nederlandse tienjaars: 2,25% (-1,10%)

Duitse tienjaars: 1,93% (-1,85%)

Britse tienjaars: 3,50% (+1,99%)

Italiaanse tienjaars: 3,58% (+1,16%)

Amerikaanse tienjaars: 3,80% (+0,38%)

Japanse tienjaars: 0,597% (+1,10%)

Peilmoment: 17.00 uur

Niets stopt de duurzaamheidsrevolutie

2022 maar ook 2023 waren niet de beste jaren voor duurzame beleggers. Vooral de sterk gestegen rentestanden deden pijn. De financiering van bijvoorbeeld windmolenparken op zee blijkt tamelijk onbetaalbaar geworden. Maar dat kan de komende jaren natuurlijk helemaal anders worden als rentes op lagere niveaus liggen en overheden meer meedelen in de risico's.

De koers van het Deense Orsted, nutsbedrijf en duurzaamheidskampioen, vertelt veel.





Duidelijk is dat de klimaatproblemen, die eerst slechts waren voorspeld, inmiddels realiteit aan het worden zijn. Er moet iets gebeuren. Positief is dat de helft van de Nederlandse stroom dit jaar afkomstig was uit hernieuwbare bronnen, vooral uit biomassa en windenergie, maar het aandeel zonne-energie wordt ook steeds groter. Tenminste, dat meldt Energieopwek. Dat mensen dit jaar 5% minder stroom gebruikten, helpt natuurlijk ook.

Meer weten over duurzame beleggingskansen? Lees het nieuwste ESG online magazine van IEX Profs.

Adviezen

Bron: Guruwatch.nl

Agenda van vrijdag 29 december, de laatste beursdag

Geen cijfers of vergaderingen morgen van bedrijven in binnen- en buitenland.

Macronieuws? Om half zeven komen cijfers over de omzet van de Nederlandse detailhandel en Nederlandse producentenprijzen in november naar buiten.

Om kwart voor vier in de middag wordt de Inkoopmanagersindex Chicago gepresenteerd. Dat is wel een dingetje, mits die sterk afwijkt van de consensusverwachting.

Stem mee!

Hoe staat u in de beurswedstrijd? Van welke AEX-aandeel verwacht u de komende maand het meest, en natuurlijk ook het minst?

Stem op uw favoriete AEX-aandeel voor januari IEXnl https://t.co/2RVyInmV0D via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 28, 2023

En dan nog even dit:

Van FAANG naar Magnificent Seven

De koersen van de Magnificant Seven zijn afgelopen jaar verdubbeld. Dat is fijn, maar is het teveel. Goed om even verder te kijken dan allen de koersen.

Column in het @FD_Nieuws https://t.co/1nvui8IsgB — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 28, 2023

Beleggen is toch niet zo moeilijk

Het echte gooi- en smijtwerk vindt tegenwoordig plaats in de obligatiemarkt

“The bond market is reacting almost like a meme stock,” says Richard Kneller, US equities desk strategist at Stifel, as he discusses what is driving a stock market he sees as overbought https://t.co/uNxh3NRXcB pic.twitter.com/ikudrinfHJ — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 28, 2023

Duitse reële rente (coupon minus inflatie) is weer negatief

Good Morning from Germany where 10y real rates have turned negative again w/nominal 10y yields at 1.92% & 10y inflation expectations at 1.95%. Since Oct, 10y nom yields have fallen from 3% to 1.92%, while 10y inflation expectations have only fallen from 2.36% to 1.95% in same… pic.twitter.com/fIPIkMSGyM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 28, 2023

Robeco maant beleggers tot voorzichtigheid

High expectations are priced in. The market is partying like it’s the 1990s, but there is room for disappointment. Read our credit quarterly outlook to see what we advise. https://t.co/k8a6T1vQSV pic.twitter.com/WFkC285Xi5 — Robeco Asset Management (@Robeco) December 28, 2023

Op naar een nieuwe biotechrally

Investors see a biotech comeback in 2024 as rates fall, deal-making picks up. Stocks to watch https://t.co/pmEKn7h3cP — CNBC (@CNBC) December 28, 2023

De Europese en Japanse auto-industrie wordt van alle kanten ingehaald

Chinese fabrikant BYD lost Tesla bijna af als grootste verkoper elektrische auto's https://t.co/TXZrmnvMJR — NU.nl (@NUnl) December 27, 2023

Ook een goede vraag