IEX slotcall van woensdag 27 december 2023

Bescheiden plusjes vandaag op de Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen. Voor de grote bewegingen vandaag moet je in de obligatiemarkt zijn waar vooral de lange rentes hard naar beneden komen. Om 17.00 uur deed de Nederlandse tienjaars 2,19% (-3,5%). Medio oktober bedroeg de rente nog 3,30%. Wat een beweging!

Rentes

Nederlandse tienjaars: 2,196% (-3,35%)

Duitse tienjaars: 1,902% (-3,30%)

Britse tienjaars: 3,488% (-0,50%)

Italiaanse tienjaars: 3,5000% (-1,35%)

Amerikaanse tienjaars: 3,831% (-1,40%)

Japanse tienjaars: 0,601 (-)

Peilmoment: 17.03 uur

In de nog grotere valutamarkt begint de verwachte verzwakking van de dollar zich te ontvouwen met vandaag een daling van 0,7% ten opzichte van de euro. Voor een euro moet nu 1,11 dollar worden betaald. Dat was twee maanden geleden nog 1,05.

Goud gaat overigens ook lekker. Dalende rentes, dalende dollar en geopolitieke problemen stuwen de vraag naar het edelmetaal. Iets voor half zes staat de goudprijs op 2080 dollar, een dagwinst van 1,35%. We hebben hier te maken met een nieuwe all time high. Sinds het begin van dit jaar is goud ruim 14% meer waard geworden.

Nog een andere all time high

Magnificent 7 Index hit fresh ATH. Now up 109% YTD. pic.twitter.com/5Ea6M9evB3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 27, 2023

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Stem op uw favoriete AEX-aandeel voor januari

De beursmaand is bijna ten einde, dus het is weer hoog tijd voor een nieuwe meting van het Nationaal Beleggerssentiment. Laat ons weten wat u verwacht! Van welk aandeel in de AEX voorziet u de beste prestaties? En van welk aandeel de slechtste? En hoe denkt u dat de AEX in januari zal presteren? Wij zijn benieuwd naar uw voorspellingen.

Artikelen van IEX Beleggersdesk

Intel ontvangt flinke Israëlische subsidie

In de coronapandemie werd het duidelijk dat het huisvesten van een eigen chipindustrie erg belangrijk is. Daarom zijn landen bereid flinke subsidies te verlenen voor de bouw van chipfabrieken. Ook de concurrentie met China, dat steeds beter wordt in het maken en ontwerpen van chips, is een een aanjager van subsidies en daar profiteert Intel van.

Intel heeft voor de investeringen in Israël, die in totaal $25 miljard gaan bedragen, een flinke subsidie van $3,2 miljard in de wacht gesleept. Intel is al groot in Israël en heeft er ongeveer 10% van het personeel zitten, waaronder die bij dochteronderneming Mobileye. Analist Ivo Breukink weegt het laatste nieuws over Intel.

Intel sleept nieuwe en grote subsidie in de wacht IEX Premium https://t.co/I5nMCz0vtl via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 27, 2023

‘AI moet van TomTom weer een hoofdrolspeler maken’

Harold Goddijn, de bestuursvoorzitter van TomTom, zet alles op alles om van het concern weer een hoofdrolspeler te maken in de wereld van locatie- en navigatiediensten. "De oude navigatiesystemen hebben plaatsgemaakt voor realtime, gedetailleerde kaarten, navigatiesoftware en verkeersinformatie." Lees het interview.

CEO Harold Goddijn: AI moet van TomTom weer een hoofdrolspeler maken IEX Premium https://t.co/2YJ30S04Ej via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 27, 2023

UnitedHealth Group: Een gezonde belegging

Op $550 en 22 keer de winst is UnitedHealth Group misschien niet het goedkoopste aandeel in de Dow, maar wel een van de minst riskante. Van de 27 analisten die het aandeel volgen, adviseren er 23 om het te kopen. Jeremy Grantham, die inmiddels een fenomenaal rendement heeft gemaakt op zijn positie, lijkt het nog geen tijd te vinden om zijn winst ook te nemen: afgelopen kwartaal kocht hij 179.000 aandelen bij en vergrootte zo zijn belang met 13,2%. Lees de analyse van analist Patrick Beijersbergen.

Fed zit aardig klem

De kapitaalmarktrente in zowel de VS als de eurozone is de afgelopen periode hard afgekomen, dat zal beleggers ongetwijfeld niet zijn ontgaan. Tegelijkertijd zijn er desondanks signalen zichtbaar die duiden op financiële stress in het systeem. Dat lijkt in tegenspraak met voorgaande, maar dat is het niet. Lees de analyse van analist Martin Crum.

Brede markt

Alles is groen. Bijzonder!

Het Damrak

ASML (+0,19%). ASMI (+0,55%) en Besi (+0,80%) stijgen harder. In de chipmarkt begint het positieve nieuws zich op te stapelen.

(+0,19%). (+0,55%) en (+0,80%) stijgen harder. In de chipmarkt begint het positieve nieuws zich op te stapelen. Ook de banken gaan onder leiding van ABN AMRO (+1,49%) met zijn allen omhoog

(+1,49%) met zijn allen omhoog Prosus (+2,42%) profiteert duidelijk van koersherstel van Tencent in China. Overigens was de koerswinst bij opening nog wat hoger.

(+2,42%) profiteert duidelijk van koersherstel van Tencent in China. Overigens was de koerswinst bij opening nog wat hoger. Shell (-0,25%). Beetje vreemd die koersdaling van Shell, want de olieprijs gaat wel omhoog.

(-0,25%). Beetje vreemd die koersdaling van Shell, want de olieprijs gaat wel omhoog. IMCD (+0,84%). De chemicaliëndistributeur heeft het Columbiaanse bedrijf Joli Foods overgenomen. Het prijskaartje is niet bekend.

(+0,84%). De chemicaliëndistributeur heeft het Columbiaanse bedrijf Joli Foods overgenomen. Het prijskaartje is niet bekend. AMG (+4,63%). Het bedrijf maakte vandaag de overname bekend van Vanadium Redox Flow Battery. Ytd staat het aandeel ca. 30% in de min.

U zoekt de mening van een dwarsdenker?

Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group ziet een aantal zaken die in 2024 voor tegenwind op de financiële markten kunnen zorgen en hij houdt na de Amerikaanse presidentsverkiezingen rekening met een correctie. Zo een correctie kan de AEX zomaar weer onder de 700 punten zetten.

Nieuwste adviezen

Het regent weer eens koopadviezen. Hier in Amsterdam ontvangt alleen Basic-Fit een positief advies. In de VS staat Nike in het zonnetje. Maar liefst zes beleggingshuizen hebben het sportmerk op hun kooplijst gezet of laten staan.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda van donderdag 28 december 2023

Geen cijfers van Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Het macronieuws komt morgen uit de VS met om 14.30 uur de wekelijkse steunaanvragen, om 16.00 uur de aanstaande woningverkopen en om 17.00 uur de Amerikaanse olievoorraden.

En dan nog even dit

Duurzame beleggers kunnen gerust zijn

Want niets stopt de duurzaamheidsrevolutie



IEXProfs presenteert een nieuw online ESG-magazine met speciale beleggingsaandacht voor de energietransitie, duurzame trends, impact maken en verdienen aan groen dividend.https://t.co/pBawxuYWmi pic.twitter.com/E1K5W7fEjk — IEXProfs (@IEXProfs) December 27, 2023

Vrije kasstroom is het probleem niet van Amerikaanse bedrijven

S&P 500 Free Cash Flow.

Despite a decline, the S&P 500 free cash flow remains higher than the historical trend, even during the current hiking cycle. h/t @ISABELNET_SA pic.twitter.com/rKf4FNcHYS — Lance Roberts (@LanceRoberts) December 27, 2023

Is beleggersoptimisme positief of juist niet?

Kwaliteitsbedrijven doen het beter

I’ll stick with Quality stocks, which may have both Value and Growth characteristics, are scarce, and generally have lower #volatility. https://t.co/XDNg7TCEFA pic.twitter.com/p9ZHcRxfmi — jeroen blokland (@jsblokland) December 27, 2023

Europese toppers en floppers van 2023

De beste Europese aandelen in 2023.

BESI op nummer 2. pic.twitter.com/HE2w4HBQra — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 27, 2023

Data zijn natuurlijk niet gratis, ook niet voor ChatGPT

New York Times sues Microsoft, ChatGPT maker OpenAI over copyright infringement https://t.co/Ds52As0MTM — CNBC (@CNBC) December 27, 2023

Nog een reden om te stoppen met ongezonde gewoontes