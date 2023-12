Outlook 2024: Bitcoin kan nog veel hoger

Bitcoin ligt er technisch prima bij. De uptrend, eind 2022 ontstaan, is nog altijd intact. Een verdere opmars, met structureel hogere koersen in 2024, is dan ook zeer waarschijnlijk.

De enige barrière die een verdere opmars kan tegenhouden, al dan niet tijdelijk, ligt rond de top van 1 april 2022 op $48.205,07. Afgezien daarvan is het gehele technische plaatje positief.

Meerdere technische signalen

Technisch bezien is bitcoin het afgelopen jaar in waarde geëxplodeerd. Bitcoin is dit jaar ruim 150% opgelopen.

Dit waren afgelopen jaar meerdere belangrijke technische signalen:

Eind 2022 vormde de bitcoinkoers een low op $15.481,74

Kort daarna, begin 2023, heeft bitcoin het dalende trendkanaal verlaten

Afgelopen voorjaar is weerstand $24.970 (top van medio 2022) gebroken

Hiermee is een hoofd-schouderformatie voltooid en een koopsignaal opgetreden

In de daling daarna zijn twee perfecte pullbackbodems gevormd, nadat de koers is opgevangen door de voormalige weerstand $24.970

Medio 2023 is de top rond $31.813,25 gebroken

De eerste barrière die een verdere opmars, mogelijk tijdelijk, kan tegenhouden ligt rond $48.205 (top april 2022)

Het intraday high van de consolidatie van afgelopen weken lag op $44.732,31 (top van 8 december)

Een nieuw koopsignaal, mogelijk pas in het voorjaar, treedt op na een doorbraak van de top van april 2022 rond $48.205

De achtergronden bij al deze signalen, alsmede de spectaculaire koersdoelen, heb ik in mijn terugblik op 2023 besproken. Deze keer blik ik vooruit kijk ik vooruit op de koersontwikkeling van bitcoin in 2024.

Korte termijn: bitcoin maakt pas op de plaats

De bitcoinkoers consolideert boven $40.194,06 (bodem van 11 december). De top van de consolidatie ligt rond $44.732,31 (top van 8 december).

Zolang bitcoin binnen de uptrend en boven de voorgaande toppen weet te blijven, is het sterke technische beeld intact. Een koers-gap ligt net onder $40.194,06. Dit gat in de grafiek van begin december kan veel nieuwe vraag uitlokken, wat dus een sterke steun oplevert.

Het stijgende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) bevestigt een positieve technische conditie.

Lange termijn: bitcoin blijft binnen uptrend

De bitcoinkoers vormt sinds begin 2023 consistent hogere bodems, een bewijst voor koopkrachtige vraag.

De pullbackbodems, boven het niveau van voorgaande toppen rond $24.970, geven een sterke springplank aan. Ik heb deze pullbacks hier eerder al besproken en geduid. In het najaar is de opmars gevalideerd, met de uitbraak boven de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli). De toppen rond $31.813,25 (van 14 juli) zullen bij correcties als vangnet dienen.

De tussentijdse horde rond $48.205,07 (top van 1 april 2022) kan de opmars tegenhouden. Maar gezien het sterke technische plaatje zou een onderbreking slechts tijdelijk kunnen zijn. Het volgende koersdoel ligt rond 68.776, het all time high van eind 2022.

De stijgende 200-dagenlijn, terwijl de bitcoinkoers erboven beweegt, bevestigt de positieve technische conditie.

Meerjarengrafiek: hogere bitcoin bodems sinds 2013

In de afgelopen jaren heeft elke grote crisis een hogere koersbodem gevormd. Er wordt dus (op grote correcties) op steeds hogere niveaus ingestapt of bijgekocht.

Opvallend is dat deze correcties, procentueel gezien, steeds kleiner worden. De drie grootste correcties van de afgelopen jaren zijn gemarkeerd met de blauwe staafjes.