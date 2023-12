Wall Street gooit er het bijltje bij neer en welk aandeel steeg 300%?

De laatste handelsdag van 2023 zit er alweer op en dan is het gebruikelijk om toch nog even terug te blikken op wat per saldo een relatief goed jaar is geweest. De AEX startte 2023 op een stand van 689 punten, de eindstand is nu ook bekend: ... punten. Dat is afgerond een stijging van zo'n 15%.

Een bijzonder jaar wel: een dipje in maart werd al snel opgevolgd door een krachtig herstel waarbij de AEX eind juli ook zo rond de 790 punten noteerde. Nadien werd er stevig aan de boom geschud en daalde de index tot 714 punten eind oktober. Nieuwe zuurstof in de vorm van een - verwachte - versoepeling van het centrale banken beleid heeft de AEX weer tot tegen de 800-punengrens gebracht.

Uiteraard zijn er op individueel fondsniveau veel grotere verschillen te signaleren. Wat vooral opvalt is dat veel mid- en smallcaps het dit jaar toch lelijk hebben laten afweten.

Een inhaalslag verwachten in deze hoek in 2024 is helemaal niet zo'n vreemde gedachte, maar garantie tot de hoek uiteraard. De IEX Beleggersdesk heeft in ieder geval een achttal kansrijke herstelkandidaten benoemd voor Premium leden.

Wat 2024 zal brengen, wordt uiteraard afwachten, maar over het algemeen zit de consensus er redelijk vaak naast. Beleggers die de vele toekomstvoorspellingen van banken en overige participanten op de financiële markten doorspitten de komende dagen, doen er dan ook goed aan deze informatie weliswaar tot zich te nemen, maar dan wel met het bekende korreltje zout.

Damrak

Dan naar het Damrak. Beleggers willen altijd graag het hoe en het waarom achter koersbewegingen weten. Begrijpelijk, maar op zo'n dag als vandaag waarbij de handelsvolumes slechts een fractie bedragen van het gemiddelde, valt er bar weinig uit en toe te lichten.

Als we naar de in de AEX opgenomen fondsen kijken, liggen de omzetten op slechts 15 -25% van het driemaands gemiddelde. Euronext had er, net als bijvoorbeeld Londen en Frankfurt, goed aan gedaan maximaal een halve dag handel in te lassen.

De AEX verloor op de valreep vaart en leverde 0,1% en sloot de dag, de week, de maand én het jaar af op een eindstand van 786,82 punten.

Top drie stijgers/dalers

Acomo

Handelshuis Acomo heeft een onstuimig jaar gehad waarbij er een stevig verlies werd geleden op de cacaofuturesmarkt en de topvrouw onverwachts opstapte. Wat moeten beleggers met dit aandeel, normaliter toch een steady performer en een royale dividendbetaler:

Fout uitgepakte cacaohedge levert Acomo een stevige verliespost op IEX Premium https://t.co/XUkzhHo8X0 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 29, 2023

Bankensector

Beleggers met bankaandelen in portefeuille hebben best een goed jaar achter de rug, maar 2024 belooft in een aantal opzichten toch een lastiger jaar te worden. Hoe dat precies zit, wordt nader geduid in een analyse van de IEX Beleggersdesk:

Waardering bankaandelen lijkt een tikje te somber IEX Premium https://t.co/Jk1AQ2ObgR via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 29, 2023

Amerikaanse dollar

Simon Harvey van Monex Europe verwacht dat de dollar het komende half jaar sterk blijft. ‘Amerikaanse beleggers hebben gezien de hoge rente en economische groei weinig reden hun geld buiten de VS te investeren. Zolang deze factoren niet veranderen, blijft de dollar sterk.'

De dollar zet koers richting ruig vaarwater IEX Premium https://t.co/wd0D0S6HK2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 29, 2023

IEX BeleggersPodCast

Uiteraard laten wij ook de laatste vrijdag van het jaar geen verstek gaan en is er een nieuwe IEX Beleggerspodcast gemaakt. Ditmaal met medewerking van Janneke Willemse (BlondjesBeleggenBeter.nl), Erik Mauritz (Beurslicht.nl en Trade Republic) en hoofd van de IEX Beleggersdesk Hildo Laman. Met vandaag onder meer Intel, Bayer, OpenAI, Microsoft, Bristol-Meyers, Nvidia, goud, artificial intelligence en meer:

IEX BeleggersPodcast eindejaarsspecial: Blijft AI ook in 2024 een hype IEXnl https://t.co/a6HWSol0Xq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 29, 2023

Start het jaar goed

En neem een proefabonnement op IEX Premium. Dat geeft toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's.

Nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Stem op uw favoriete AEX-aandeel

Welk aandeel in de AEX zal het in januari het beste doen en welk fonds wordt wat u betreft de zeperd van de maand? Doe mee met de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment:

klik hier voor deelname.

Wall Street

Ook in de VS is de lust tot handelen vrijwel afwezig. Wall Street kwam bij opening amper in beweging en zelfs individuele uitschieters waren amper tot niet te bespeuren.

Maar altijd leuk: welk aandeel presteerde het afgelopen jaar het beste op Wall Street. Wie Nvidia zegt, is af. Modegroep Abercrombie & Fitch gaat met de eer strijken. Dat aandeel won dit jaar 300% tegen 'slechts' 240% voor Nvidia.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,2% lager, de S&P 500 zakte met 0,5% en de Nasdaq leverde tussentijds 0,9% in.

Rentes

Er kwamen per saldo toch nog aardig wat basispunten bij vandaag. Het lijkt erop dat dit vooral een correctie is op de wel erg ver doorgeschoten neerwaartse beweging van de afgelopen periode. Flow Traders zegt kassa.

Tienjaarsrente Nederland 2,31% (plus basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,03% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,55% (plus 8 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 3,69% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,87% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente VK 3,56% (plus 7 basispunten)

Brede markt

Erg weinig beweging op de brede markt, de kwalificatie 'prijshoudend' kan zeker van stal worden gehaald. En daar laten wij het maar bij voor wat betreft de bredere markt voor vandaag.

Het Damrak

Adyen (- 0,3%) heeft de IEX Beleggersdesk flink laten zweten - een koopadvies op €850 - maar eind goed, al goed.

(- 0,3%) heeft de IEX Beleggersdesk flink laten zweten - een koopadvies op €850 - maar eind goed, al goed. Philips (- 0,3%) is tegen de aanhoudend negatieve nieuwsstroom in toch aardig opgekrabbeld.

(- 0,3%) is tegen de aanhoudend negatieve nieuwsstroom in toch aardig opgekrabbeld. Shell (+ 0,3%) heeft het koersmatig dit jaar zeker niet slecht gedaan, maar de flink lagere olieprijs zit het concern recent toch dwars.

(+ 0,3%) heeft het koersmatig dit jaar zeker niet slecht gedaan, maar de flink lagere olieprijs zit het concern recent toch dwars. Basic Fit (+ 5,0%) spurt ervandoor deze laatste handelsdag, wij konden zo snel geen plausibele verklaring vinden voor de stevige koerswinst.

(+ 5,0%) spurt ervandoor deze laatste handelsdag, wij konden zo snel geen plausibele verklaring vinden voor de stevige koerswinst. Corbion (- 0,9%) heeft zijn zaakjes simpelweg niet op orde en zal eind januari met een goed verhaal moeten komen.

(- 0,9%) heeft zijn zaakjes simpelweg niet op orde en zal eind januari met een goed verhaal moeten komen. Just Eat Takeaway (- 1,4%) is opvallend populair bij retailbeleggers, nu de koers nog. En verder, meer bij IEX Premium .

(- 1,4%) is opvallend populair bij retailbeleggers, nu de koers nog. En verder, . Avantium (- 1,3%) zal begin volgend jaar een - hopelijk laatste - kapitaalmarktronde doen. Goed inlezen geldt als een echte must .

(- 1,3%) zal begin volgend jaar een - hopelijk laatste - kapitaalmarktronde doen. . Ebusco (- 2,2%) is helaas toch wel een van de grootste decepties van het afgelopen jaar gebleken, maar wie weet herpakt de bussenbouwer zich in 2024.

(- 2,2%) is helaas toch wel een van de grootste decepties van het afgelopen jaar gebleken, maar wie weet herpakt de bussenbouwer zich in 2024. Pharming (- 1,4%) sluit het jaar in ieder geval niet af als pennystock, maar ook hier geldt dat beleggers er toch meer van hadden verwacht.

(- 1,4%) sluit het jaar in ieder geval niet af als pennystock, maar ook hier geldt dat beleggers er toch meer van hadden verwacht. Op de lokale markt strandt Euronext (- 0,5%) in het zicht van de haven. Het koersdoel van de IEX Beleggersdesk (€80) is net niet behaald, maar Premium leden zullen vermoedelijk niet mopperen met een rendement van 20% op onze kooptip.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 02 januari

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Chi)

06:30 Producentenvertrouwen - December (NL)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (eur)

10:00 Geldhoeveelheid - November (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (VS)

16:00 Bouwuitgaven - November (VS)

En dan nog even dit

Fed maakt serieus werk van balansafbouw:

The Fed's assets fell 9.8% in 2023, moving from $8.55 trillion down to $7.71 trillion (-$838 billion). This was the largest calendar year reduction in their balance sheet on record. pic.twitter.com/vw8gt3nNJC — Charlie Bilello (@charliebilello) December 29, 2023

Markt verwacht een gemiddelde olieprijs van $80 komend jaar:

Slow demand set to keep oil price near $80/b in 2024, Reuters poll shows https://t.co/bovxMWxEMZ pic.twitter.com/L7WtYEXp8t — Reuters (@Reuters) December 29, 2023

Spaargeld van veel Amerikanen raakt nu echt op:

Over a quarter of Americans have less than $500 in their checking account https://t.co/lFCp6pdFun — CNBC Select (@CNBCSelect) December 29, 2023

Duitsland doet ertoe, althans op de financiële markten:

Good Morning from #Germany, which has managed to maintain its stock market relevance this year despite the econ downturn. W/a total mkt cap of $2.4tn, German comps account for 2.2% of global mkt cap, roughly unchg from beginning of the year. Nevertheless, w/SAP & Siemens, Germany… pic.twitter.com/anHqVvKPMj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 29, 2023

UnitedHealth schrijft maar liefst $7 miljard af:

UnitedHealth, the biggest US health insurer, says it will take a charge of about $7 billion for the sale of its operations in Brazil to a private investor https://t.co/wQ7wYQw8bx — Bloomberg Markets (@markets) December 29, 2023

Prijzige schikking voor Alphabet:

Google Settles $5 Billion Privacy Lawsuit. There Are More Battles Ahead. https://t.co/hcRWdvkW3r — Barron's (@barronsonline) December 29, 2023

Het is wereldwijd voor de meeste beleggers best een goed jaar geweest:

Global stock markets head for best year since 2019 https://t.co/eoEf1cpBzS — Financial Times (@FT) December 29, 2023



Namens alle IEX'ers een goed en vooral ook veilige jaarwisseling!