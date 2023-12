Vermoeidheidsverschijnselen op Wall Street, shortseller krijgt koekje van eigen deeg

De tijd lijkt wel een beetje stil te hebben gestaan bij (veel) financiële markten. Waar veel bedrijven hun openingstijden in de loop der jaren hebben verruimd, zet Euronext de deur voor aandelenbeleggers pas om 09:00 uur open en om 17:35 uur is de winkel gesloten.

Dat is toch niet echt meer van deze tijd, zeker niet sinds de opkomst van crypto waarin 24/7 gehandeld kan worden, terwijl ook corona de behoefte aan ruimere handelsmogelijkheden triggerde.

Retailbeleggers uit Azië en Europa willen graag meer kunnen handelen in (vooral) Amerikaanse aandelen. Nu zou dat voor de gemiddelde Europeaan gezien het tijdsverschil niet echt lastig hoeven zijn, maar als Aziatische beleggers hun pc's opstarten, is Wall Street al gesloten.

Weinig verrassend worden de handelsmogelijkheden in de VS steeds verder verruimd om aan de vraag van retailbeleggers te voldoen. De handelsvolumes zijn nog beperkt, maar omdat brokers als Robinhood en Interactive Brokers er brood in zien, kan dat snel veranderen.

De vraag is nu of en wanneer ook beurzen als Euronext en Deutsche Börse overstag gaan. En, ook niet onbelangrijk, of dit daadwerkelijk tot per saldo hogere handelsvolumes zal leiden, of dat de handel slechts meer gespreid over de - verruimde - handelsdag zal plaatsvinden.

Wall Street

Er was weinig spektakel op Wall Street te bespeuren gisteravond. Beleggers lijken een beetje recordmoe en deden het rustig aan. Prijshoudend laat zich de handel allicht het beste beschrijven in de VS en dat betekent ook dat de eerder dit jaar behaalde stevige koerswinsten intact blijven.

Als we dan toch een aandeel eruit moeten vissen, dan is het wellicht interessant om Icahn Enterprises (-3,5%), het beleggingsvehikel van notoire shortseller Carl Icahn, nog eens onder de aandacht te brengen.

Icahn krijgt het welbekende koekje van eigen deeg: Hindenburg Research heeft het fonds op de korrel genomen, met desastreuze gevolgen voor de koers: zo'n min 70% sinds een kritisch rapport rond Icahn Enterprises verscheen.

Uiteindelijk sloot de Dow Jones met een winstje van 0,1%, de S&P 500 en de Nasdaq eindigden de handelsdag vrijwel onveranderd.

De AEX lijkt vandaag wat hoger van start te gaan, de indicatie is +0,3%.

De indicatoren:

Europese futures noteren licht in de plus

Azië overwegend hoger, uitgezonderd Japan (- 0,4%)

De VIX kan wel een kleine oppepper gebruiken rond de 13,5

Amerikaanse dollar verzwakt verder versus de euro op goed 1,11

Tienjaarsrente VS hervat daling en noteert inmiddels rond de 3,8%

Goud blijft in trek en noteert slechts een fractie onder zijn ath

Olie profiteert opvallend genoeg maar mondjesmaat van het conflict in het Midden-Oosten

Crypto is sinds gisterochtend zomaar weer $1k gestegen. Weet u het?

De agenda houdt vanochtend wederom niet over, maar dat zal beleggers niet verbazen. Dat wil niet zeggen dat er geen actie is: het bedrijfsleven is op de valreep van het nieuwe jaar opvallend actief op het overnamevlak. Zowel in Nederland, Basic Fit en IMCD onder andere, België (Euronav) als in de VS (Bristol-Meyers Squibb) wordt nog flink geacquireerd.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:08 Europese beurzen openen hoger

07:28 Aziatische beurzen overwegend hoger

07:59 Apple mag nieuwste smartwatches weer in de winkel verkopen

08:02 Hogere opening Damrak voorzien

De agenda

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - November (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Obligatiemarkten zijn alsnog aardig bijgetrokken:

Biggest two-month rally in decades rescues beaten-up bond markets https://t.co/0Iyp9GLGVV pic.twitter.com/qYPSC3EX5y — Reuters (@Reuters) December 28, 2023

Afkoelende banenmarkt VS goed nieuws voor (loon-)inflatie:

US employers expect to hire less in 2024, according to several regional Federal Reserve bank surveys — a trend that’s set to limit wage gains and cool inflation pressures https://t.co/BTlkgiXKYh — Bloomberg Markets (@markets) December 27, 2023

Gemiddelde Amerikaan desondanks 'boos' over impact hoge inflatie:

Residual anger about high inflation in recent years appears to have soured consumers’ views of the economy. https://t.co/yhHM3FZG8S pic.twitter.com/FyYGWlb6oR — CNBC (@CNBC) December 27, 2023

Copyrightclaim New York Times tegen OpenAI/Microsoft:

The New York Times sued OpenAI and Microsoft, accusing them of using millions of the newspaper's articles without permission to help train chatbots to provide information to readers https://t.co/J02E8RHrOh pic.twitter.com/YPXJKdSTK2 — Reuters (@Reuters) December 27, 2023

De bulls hebben getalsmatig duidelijk de overhand over de bears:

New Post:



Put These Charts on Your Wall...https://t.co/Ny3yOdVncH pic.twitter.com/palnPmwixh — Charlie Bilello (@charliebilello) December 27, 2023

De 'vreemdste' bull markt van de afgelopen tientallen jaren?

A record share of S&P 500 stocks have underperformed the index in 2023 as ‘weirdest bull market in decades’ marches on https://t.co/tQxSid6Msc — MarketWatch (@MarketWatch) December 27, 2023

Veel succes vandaag.