Wall Street gelooft het verder wel, Azië gaf wisselend beeld te zien

China was het afgelopen jaar niet the place to be. Dat is de pijnlijke, maar terechte conclusie die we daaruit kunnen trekken. Waar de Europese en Amerikaanse beurzen er een redelijk tot ronduit goed beursjaar van wisten te maken, bleef de Chinese aandelenmarkt mijlenver achter. Year-to-date staat er een min van zo'n 12% op het bord voor de CSI 300-index.

Aanvankelijk waren de verwachtingen hooggespannen, vooral in anticipatie op het loslaten - als een van de laatste landen ter wereld - van de coronarestricties. Het verwachte krachtige economische herstel bleef echter uit, onder andere als gevolg van een serieuze vastgoedcrisis.

Kapitaal kent geen loyaliteit: bijna 90% van het buitenlandse kapitaal dat in de Chinese aandelenmarkt vloeide dit jaar, is alweer teruggetrokken, hetgeen de koersdaling heeft versterkt. De stap van de machthebbers in Beijing om de gaming industrie aan banden te leggen, later weer wat afgezwakt, heeft het sentiment ook geen goed gedaan.

Beleggen in Chinese aandelen kent zo zijn eigen merites. Wie voor zijn rendement niet afhankelijk wil zijn van de grillen van de Chinese Communistische Partij, doet er goed aan deze aandelen links te laten liggen want écht eigenaar zijn beleggers nooit. En dat geldt tevens voor Russische aandelen.

Wall Street

De handel in de VS stelde weinig voor gisteravond. Echte impulsen ontbraken en beleggers deden het rustig aan. De S&P 500 naderde zijn all time high, maar dat bleek een brug te ver. De meeste professionele investeerders hebben de boeken al gesloten. Wat overbleef was dunne handel met weinig echte uitschieters. Een marginale plus voor de Dow Jones en S&P 500, een minieme min voor de Nasdaq.

De agenda stelt vandaag wederom weinig voor, al kan de markt nog wel reageren op de inkoopmanagersindex van Chicago. Let wel even op: Londen en Frankfurt kennen slechts een halve handelsdag, Euronext blijft een volle dag open.

De AEX stevent op de laatste handelsdag van het jaar af op een vlakke opening.

De indicatoren:

Europese futures weigeren serieus dienst, maar allicht een miniem plusje

Azië gaf geen eenduidig beeld

De VIX weigert van zijn plaats te komen en blijft plakken rond de 13,5

De Amerikaanse dollar won een halve cent terug op de euro op 1,105

De tienjaarsrente in de VS liep een zestal basispunten op tot 3,86%

Goud schommelt rond de $2.075

Olie stond stevig onder druk, het plaatje blijft bearish voor het zwarte goud

Crypto leverde de winst van een dag eerder weer in en daalt tot $42,5k

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:12 Europese beurzen openen nagenoeg vlak

07:17 Nederlandse detailhandel zet meer om in november

07:24 Daling afzetprijzen Nederlandse industrie zet door

07:42 Verdeeld beeld in Azië

08:05 Vlakke opening Damrak voorzien



De agenda

06:30 Omzet detailhandel - November (NL)

06:30 Producentenprijzen - November (NL)

09:00 Inflatie - December vlpg. (Spa)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - December (VS)

En dan nog even dit

Renteperceptie is in korte tijd flink gekanteld:

Higher forever? Markets see few rate cuts after 2024 https://t.co/JywyNUSJyA pic.twitter.com/phVIWWo4bo — Reuters (@Reuters) December 29, 2023

Stroomprijzen blijken ook te kunnen dalen, althans in Italië:

Italy regulated electricity bills to fall 10.8% in Q1 https://t.co/AjkBdVZ8Fi pic.twitter.com/5Plluc4jLO — Reuters (@Reuters) December 28, 2023

Amerikaanse dollar heeft een slecht jaar achter de rug:

The dollar is set for its worst year since the onset of the pandemic as Wall Street bets the Federal Reserve has safely reined in prices while side-stepping a recession. https://t.co/jpwR6doOD6 — Bloomberg Markets (@markets) December 28, 2023

Concurrentie voor ChatGPT uit China:

Baidu Says Ernie Bot, Its ChatGPT Rival, Tops 100 Million Users https://t.co/wAzJ8gAxs8 — Barron's (@barronsonline) December 28, 2023

De Amerikaanse arbeidsmarkt koelt heel langzaam af:

Jobless claims rise for second straight week https://t.co/Jt300zs35M — MarketWatch (@MarketWatch) December 28, 2023



Veel succes vandaag op de allerlaatste handelsdag van 2023.