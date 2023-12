Outlook 2024: redelijke technische plaatjes Europese beurzen

Bericht delen via:

Met redelijke technische plaatjes beginnen de Europese aandelenbeurzen aan het nieuwe beursjaar. Enkele indices zijn al doorgebroken zoals de Duitse DAX, de Spaanse IBEX, de Portugese PSI en de Euro Stoxx 50 index. Een paar anderen, zoals de CAC40 en de AEX, staan op het punt weerstand te breken.

Belangrijk in deze outlook is dat de kaarten voor 2024 nog niet goed geschud zijn. Er is dus nog een aantal beurzen waarvan de technische plaatjes onvoldoende zijn uitgehard.

Technisch is de race dus nog niet gelopen. Bij de omgevingsfactoren liggen de kaarten voor 2024 er daarentegen iets gunstiger bij. De inflatie is onder controle en de rentes hebben hun uptrend verlaten. Bovendien beloofde voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank een renteverlaging in 2024.

In deze blog geef ik een vooruitblik op het koersverloop van 2024 aan de hand van de volgende lange termijn beursgrafieken: AEX-index, Euro Stoxx 50-index, DAX-index, CAC40-index, Bel20-index, FTSE100-index, Italiaanse FTSE MIB, Spaanse IBEX en de Portugese PSI.

Nederlandse beurs zet weerstand onder druk



De AEX-index heeft de weerstand 795,20 (gevormd op 28 juli) bereikt. De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de Nederlandse beurs boven deze horde weet te breken. Dan mag een verdere koersstijging verwacht worden, in eerste instantie naar het all time high van eind 2021 rond 829,66.

De AEX-index heeft steun rond 710,89 (bodem van 24 maart).

De opwaarts tenderende 200-dagenlijn geeft een verbeterende technische conditie weer.



Euro Stoxx 50-index begint 2024 met een koopsignaal



De Euro Stoxx 50-index is al opwaarts uitgebroken.

Nu de barrière rond 4.415,23 (gevormd op 19 november 2021) breekt, wordt de weg naar boven vrijgemaakt. Aan de bovenkant is er ruimte richting weerstand 5.522,42 (gevormd op 10 maart 2000). De steun ligt op 3.980,94 (bodem van 24 maart).

De opwaarts draaiende 200-dagenlijn geeft een verbeterde technische conditie weer.

Het technische plaatje van de Euro Stoxx 50-index wijst op een positief koersverloop in 2024 voor de grotere Europese aandelen.



DAX-index ruimt weerstand op

Ook de Duitse beurs heeft de weg omhoog gekozen nu de voormalige barrière op het oude all time high van 16.290,19 is gebroken (gevormd op 19 november 2021). Hierbij is een verbetering opgetreden richting weerstand 19.000 (berekend koersdoel). Steun zien we rond 14.458,39 (bodem van 24 maart).

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een positieve technische conditie.

Het technische plaatje van de DAX wijst op een positief koersverloop in 2024.



CAC40-index wacht op een uitbraak

De Franse beurs stuit op weerstand rond 7.581,26 (gevormd op 28 april). Aangezien het patroon met lagere koerspieken van 2023 is afgebroken, wordt de verkoopdruk deels opgeruimd. Hierdoor mag een uitbraak niet uitgesloten worden.

Het technische plaatje wijst op een positief koersverloop van de Franse beurs in 2024, zodra de horde rond 7.581 gebroken wordt.

De steun ligt rond 6.796,21 (bodem van 20 maart). De opwaartse krul van de 200-dagenlijn signaleert een verbeterde technische conditie. Ook het feit dat de CAC40 er weer boven beweegt is positief.

Bel 20-index nog niet uit dalende trend gebroken

De Belgische beurs heeft het lastig. De Bel 20-index tracht thans boven de tussenliggende weerstand rond 3.729,23 (gevormd op 15 september) te breken. De neerwaartse fase wordt verlaten indien deze horde breekt.

Het eerstvolgende koersdoel ligt daarna rond 3.962,29 (top van 20 januari). De steun ligt rond 3.269,91 (bodem van 14 oktober 2022).

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) beweegt zijwaarts. Dit geeft een neutrale technische conditie aan.

Het technische plaatje van de Belgische beurs is nog niet duidelijk genoeg om het koersverloop in 2024 goed aan te geven.

Londense beurs zoekt weerstand op

De beurs van Londen geeft op de grafiek van de FTSE100-index een zijwaartse beweging weer, boven steun op 7.206,82 (bodem van 24 maart).

Thans ligt de weerstand op 7.746,53 (top van 22 september) onder vuur. Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De zijwaartse tendens van 200-dagenlijn geeft een neutrale technische conditie weer.

Het technische plaatje van de FTSE100-index wijst op een matig koersverloop in 2024.

Italiaanse beurs is uitgebroken

De FTSE MIB-index wist eind 2023 de stijgende trend te hervatten met de doorbraak boven de koerstop rond 3.000. Hiermee is dus een technische verbetering is opgetreden.

De Italiaanse beurs vormt hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting weerstand 34.711 (gevormd op 5 mei 2008).

Het technische plaatje van de Italiaanse beurs wijst op een positief koersverloop in 2024.

De steun ligt op 26.000,47 (bodem van 2 juni).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst bij de beurs van Italië op een positieve technische conditie.

Spaanse beurs kiest het luchtruim

Ook de Spaanse beurs is uitgebroken nadat de IBEX-index boven oude toppen rond 9.700 gebroken. Nu een neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje.

Aan de bovenkant komt er ruimte vrij richting weerstand 11.884,60 (gevormd op 17 april 2015).

De steun ligt op 8.879,30 (bodem van 27 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Spaanse beurs draait opwaarts en bevestigt een positieve technische conditie.

Het technische plaatje van de Spaanse beurs wijst op een positief koersverloop in 2024.

Portugese beurs is opwaarts uitgebroken

De beurs van Portugal is eveneens uitgebroken. De PSI-index laat een technische verbetering zien nu de koerstoppen van 2023 op 6.270 opwaarts zijn gebroken.

Er is potentieel tot weerstand 7.468,82 (top van 13 juni 2014). Steun ligt rond 5.823,43 (bodem van 6 oktober).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij de beurs van Portugal op een positieve technische conditie.

Het technische plaatje van de PSI-index wijst voor de Portugese beurs op een positief koersverloop in 2024.