Grimmige kerst bij Disney Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Beeld: Robert Iger

De strijd om de macht bij Walt Disney lijkt naar een climax toe te werken. Belegger Nelson Peltz van Trian Fund Management eist voor zichzelf en voor Jay Rasulo, voormalig Chief Financial Officer van Disney, een plekje in de board. Dit artikel is eerder verschenen in IEX Expert van 22 december. Ter kennismaking leest u dit artikel gratis.

Smaakt naar meer? U kunt zich nu 3 maanden abonneren voor 24,95.

In een brief aan alle aandeelhouders van het grootste entertainmentbedrijf ter wereld zet Peltz zijn eis kracht bij door Disney’s topman Bob Iger tot de grond toe af te branden. Onder Iger heeft Disney het volgens Peltz veel slechter gedaan dan de concurrentie, waardoor voor zo’n $200 miljard aan beurswaarde verloren is gegaan. Peltz wijst er fijntjes op dat Iger het zelf blijkbaar ook niet meer ziet zitten, want hij verkocht net als veel andere leden van het management bijna al zijn aandelen in het bedrijf. In het geval van Iger zou dat meer dan een miljard dollar hebben opgebracht. Het interesseert Iger maar weinig hoe het met Walt Disney gaat, laat Peltz doorschemeren. Weinig kerstsfeer dus bij Disney. En het zal waarschijnlijk ook een grimmige aandeelhoudersvergadering worden in het voorjaar van 2024.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.